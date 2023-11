Good News des Tages

Glücksatlas 2023: In diesem Bundesland sind die Menschen am glücklichsten

Anzeige

Viele Philosoph:innen haben sich darüber den Kopf zerbrochen und am Ende definiert wohl jede:r Glück anders. Einig sind sich alle, dass es ein Zustand der Zufriedenheit ist, das schöne Gefühl, etwas erreicht zu haben, etwas richtig gemacht zu haben oder - zumindest für einen Moment - sorgenfrei zu sein.

Auf einen Blick erfahren die User:Innen, wo sich ihr Bundesland im Glücks-Ranking befindet. © Galileo

Jedes Jahr veröffentlicht die Universität Freiburg zusammen mit der Süddeutschen Klassenlotterie den Glücksatlas. Er gibt an, wo die Menschen in Deutschland am glücklichsten sind. Der Glücksatlas 2023 zeigt: Auch in diesem Jahr führt Schleswig-Holstein die Liste an. Dahinter liegen die Bundesländer Hamburg, Bayern und Hessen und Nordrhein-Westfalen. Weitere Platzierungen und genauere Infos zum Glücksatlas erfährst du bei der ProSieben Newstime.

Auf einen Blick erfahren die User:Innen, wo sich ihre Region im Glücks-Ranking befindet. © Galileo

Anzeige

Tag des öffentlichen Bücherschranks

Hast du schon mal einen Spaziergang durch deine Nachbarschaft gemacht und dabei einen kleinen Regal, eine Telefonzelle oder ein ganzes Bus-Häuschen voller Bücher entdeckt? Falls nicht, könntest du eine Runde drehen und danach Ausschau halten. Denn heute, am 15. November, feiern wir den Tag des öffentlichen Bücherschranks! Hier kannst du Bücher anonym tauschen oder einfach eines mitnehmen, das dich interessiert. Ein öffentlicher Bücherschrank funktioniert nach dem Prinzip der gemeinsamen Nutzung, ohne Leihfristen, Gebühren und strengen Regeln wie bei herkömmlichen Bibliotheken.

Die Idee entstand in den frühen 1990er-Jahren, als die US-Amerikaner Michael Clegg und Martin Guttmann im Rahmen einer Kunstaktion Stromschaltkästen in Graz, Hamburg und Mainz in "offene Bibliotheken" verwandelten. Das Prinzip macht schnell die Runde, heute gibt es in nahezu jeder Stadt einen Bücherschrank. Betreut werden sie in der Regel von Ehrenamtlichen. Es gibt auch gewisse Webseiten und Apps, auf denen du dich über die Bücherschränke in deiner Umgebung informieren kannst. Also, halte beim nächsten Spaziergang unbedingt die Augen offen!

Die besten Buchempfehlungen für den Herbst und Winter findest du hier.

Öffentliche Bücherschränke gibt es mittlerweile deutschlandweit. Aber wo kommt die Idee eigentlich her? © ThiThanhTu - adobe.stock

Anzeige

Netzfund des Tages: Wrinkle the Duck läuft ihren dritten Marathon

Der jährliche New York Marathon gehört zu den bekanntesten Sport-Events der Stadt. Und auch viele Laufbegeisterte träumen davon, einmal im Big Apple an den Start zu gehen. Für mehr als 50.000 wurde der Traum Anfang November wahr. Darunter... eine Ente. Richtig gelesen: Wrinkle the Duck lief in diesem Jahr den New York Marathon zum dritten Mal in Folge mit! Wie viele Kilometer sie geschafft hat und wie schnell sie gelaufen ist, ist unklar. Aber das Video ist auf jeden Fall ein Hingucker und zurecht viral gegangen.