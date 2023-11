Good News des Tages

Frankreich: Alarmknopf gegen Mobbing

Cybermobbing ist ein ernstzunehmendes Problem der heutigen Zeit. Allein in Deutschland sind mehr als 1,8 Millionen Schüler:innen betroffen. Initiativen gegen Mobbing gibt es viele. Frankreich geht jetzt aber einen Schritt weiter und führt bei Instagram, TikTok und Co. einen "Alarmknopf" für Betroffene ein. User:innen geraten darüber zu einer nationalen Hotline, auf der Psycholog:innen und Jurist:innen sie kostenlos beraten. Schon zu Beginn des Schuljahres kündigte die französische Regierung Maßnahmen gegen Mobbing an: Darunter die Sperrung des Online-Zugangs für Schüler:innen, die andere schikanieren, sowie die Einführung von Empathie-Kursen.

Indonesien: Seltenes Nashorn-Baby geboren

In einem Nationalpark auf der Insel Sumatra wurde ein männliches Sumatra-Nashorn geboren. Weltweit soll es von ihnen nur etwa 80 Exemplare geben. Ihre Besonderheit: Sumatra-Nashörner gelten als die kleinste der fünf existierenden Nashorn-Arten weltweit. Das neue Männchen ist das zweite Kalb diesen Jahres. Das örtliche Umweltministerium freut sich über den Erfolg seines Schutzprogramms, das seit 2012 fünf Nashorn-Geburten im Park verzeichnet. Es gibt also Hoffnung für die Zukunft dieser faszinierenden Tierart. Auch in Afrika gibt es seit langer Zeit wieder wild lebende Nashörner.

Aufgrund von Jagd und Umweltzerstörung werden Nashörner weltweit als gefährdet eingestuft. © Duncan Noakes -adobe.stock

Alkoholtest per Smartphone

Forschende der US-Universität Stanford haben eine innovative Methode zur Messung der Alkohol-Konzentration per Smartphone entwickelt. In den Versuchen mussten 18 Testpersonen vor und nach dem Konsum von Alkohol Texte vorlesen, während gleichzeitig der Atem gemessen wurde. Eine spezielle Software analysierte anschließend die Sprachaufnahmen und verglich die Ergebnisse mit den Atemluft-Messungen. Die Software erreichte dabei eine bemerkenswerte Genauigkeit von 98 Prozent bei der Erkennung des Alkoholisierungs-Grades. Diese App könnte in Zukunft Autofahrer:innen dabei helfen, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und das Auto gegebenenfalls stehen zu lassen.