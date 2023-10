Good News des Tages

Nach 46 Jahren: Software-Update für Raumsonden

1977 schickte die NASA die Raumsonden Voyager 1 und 2 ins All. Ihre Mission: Planeten wie Jupiter, Saturn und deren umliegende Monde zu untersuchen. Voyager 1 und 2 sind außerdem die einzigen von Menschen geschaffenen Objekte, die den interstellaren Raum erreicht haben. Ihre Daten sind für die Weltraumforschung also extrem wertvoll. Damit das so bleibt, möchte die NASA die Firmware der Sonden aktualisieren, Fehler beheben und die Laufzeit weiter verlängern. Mittlerweile ist die Voyager 1 unglaubliche 24,15 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt.

Mehr Geld und Anerkennung für Pflegestudenten

Studierende in der Pflege sollen zukünftig während ihres Studiums finanzielle Unterstützung bekommen. Das hat jetzt der Bundestag beschlossen. Dadurch wird der Pflegeberuf für junge Menschen attraktiver. Außerdem wurde vereinbart, das Anerkennungsverfahren für Fachkräfte aus dem Ausland zu vereinfachen und somit zu beschleunigen. Ein wichtiger Schritt, um die Berufsgruppe in Deutschland zu stärken und zukünftige Pflegekräfte zu unterstützen.

Mit dem Beschluss soll der Pflegeberuf für junge Leute wieder attraktiver werden. © Monkey Business - stock.adobe.com

Heilpflanze des Jahres 2024: der Schwarze Holunder:

Seit 2003 bestimmt der Verein NHV Theophrastus jedes Jahr die Heilpflanze des Jahres. Für 2024 wurde nun der Schwarze Holunder gewählt. Die Beeren des Schwarzen Holunders (auch Hollerbusch genannt) sind reich an Vitamin C- und Mineralstoffen, wirken antioxidativ, antiviral und lipidsenkend. Deswegen wird der Holunder oft bei Hautunreinheiten, Rheuma, starken Krämpfen oder Verstopfung angewendet. Übrigens haben nicht nur die Beeren, sondern auch seine Blätter, Rinde und Blüten haben heilende Eigenschaften und können bei Ohrenschmerzen, Fieber oder Pilzinfektionen helfen!

Und das Beste daran: Schwarzer Holunder fühlt sich auch bei uns in Deutschland wohl und kann im eigenen Garten angepflanzt werden.