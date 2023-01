"Mission: Job Unknown": ProSieben schickt 24 Prominente ins Unbekannte

Das Wichtigste in Kürze Welcher Job erwartet die 24 Promis, die ProSieben in "Mission: Job Unknown" auf die Reise schickt? Sie bleiben im Unklaren, doch du erfährst schon im Voraus, was sie erwartet.

Damit du keine Folge verpasst, kannst du hier nachlesen, wann du die Episoden auf ProSieben und Joyn schauen kannst.

In "Mission: Job Unknown" stellen sich 24 Prominente einer besonderen Herausforderung: Sie schnuppern in einen Job rein und können unter Beweis stellen, dass verborgene Talente in ihnen schlummern.

Geisterjäger in Irland. Zuckerbauer auf Kuba. Butler in den Niederlanden. Lifeguard in Mexiko. In der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" schickt ProSieben 24 Prominente in 11 Länder auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen …

Start von "Mission: Job Unknown"

Zum Auftakt am Dienstag, 14. Februar 2023, heißt es um 20:15 Uhr auf ProSieben Rumänien vs. Mexiko – Laura Karasek & Oliver Pocher vs. Sven Hannawald & Mario Basler.

Laura Karasek und Oliver Pocher bei "Mission: Job Unknown" auf der Käsealm © ProSieben

Machen Laura Karasek und Oliver Pocher auf der Käsealm nur Käse?

Während Laura Karasek und Oliver Pocher auf einer Käsealm in Rumänien ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen müssen, versuchen sich Sven Hannawald und Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko. Doch erst mal müssen sich die beiden Sportler selbst retten ...

Beim Wiedersehen in Deutschland lassen die zwei Promi-Teams ihre Reise noch mal gemeinsam Revue passieren und erfahren, welches Duo die "Mission: Job Unknown" am erfolgreichsten gelöst und die meisten Punkte gesammelt hat. Produziert wird die neue ProSieben-Reise-Show von Red Seven Entertainment.

Sven Hannawald und Mario Basler als Rettungsschwimmer bei "Mission: Job Unknown" © ProSieben / Reza Tash

Das sind die weiteren Reisen

Das waren noch nicht alle Promis. Auch auf diese Stars, Jobs und Länder darfst du dich in den folgenden Folgen freuen:

Verona und San Diego Pooth vs. Viviane Geppert und Thomas Hayo

USA vs. Italien: Für Thomas Hayo geht es nur ein paar Straßen weiter. Mit Viviane Geppert lernt er, was es bedeutet als Bodyguard für die Sicherheit von Personen zu sorgen. Deutlich mehr Feingefühl müssen Verona und ihr Sohn San Diego Pooth in Venedig an den Tag legen, um in der Chocolaterie die perfekte Praline zu zaubern.

Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer vs. Patricia Kelly und Ross Antony

Kuba vs. Österreich: Traumstrand? Eher trocken Land. Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer zeigen in der kubanischen Hitze auf einer Zuckerrohr-Farm vollen Körpereinsatz. Dagegen geht es im riesigen Garten von Schloss Schönbrunn in Wien um Ästhetik und Präzision: Wie machen sich Patricia Kelly und Ross Antony als Schloss-Gärtner:innen?

Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer auf einer Zuckkerrohr-Farm bei "Mission: Job Unknown" © ProSieben / Julio Larramendi

Sandra Borgmann und Henning Baum vs. Meret Becker und Max Giermann

Südtirol/Italien vs. Niederlande: Steile Felsen, tiefe Schluchten, Heli-Rettung. Sandra Borgmann und Henning Baum lernen bei den Bergrettern in Südtirol, was "arbeiten am Abgrund" bedeutet. Deutlich gesitteter geht es in der Butler-Schule in den Niederlanden zu. Gelingt es Meret Becker und Max Giermann, stets Haltung zu bewahren?

Anni Friesinger und Jasna Fritzi Bauer vs. Nadja Benaissa und Lucy Diakovska

Südafrika vs. Irland: Gespenstisch. Die No-Angels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska erleben als Geisterjägerinnen in Irland Begegnungen der ganz besonderen Art. Aufregende (tierische) Begegnungen haben auch Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Olympiasiegerin Anni Friesinger als Safari-Guides im Südafrikanischen Busch. Ob sie auf der richtigen Fährte sind?

Luna Schweiger und Jeannette Biedermann vs. Fabian Hambüchen und Axel Stein

Portugal vs. Dänemark: "Bitte klappen Sie die Tische hoch, bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und schnallen Sie sich an." Luna Schweiger und Jeannette Biedermann landen als Flugbegleiterinnen in Portugal. Sehr viel rauer sind der Ton und die Wellen bei Fabian Hambüchen und Axel Stein, die auf einem Segler in Dänemark anheuern. Erweisen sich die beiden Promis als seetauglich oder gehen sie baden?

"Mission: Job Unknown" gibt es ab Dienstag, 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.