Scarlett Johansson wird am Superhero Sunday auf ProSieben zur "Black Widow"

Das Wichtigste in Kürze ProSieben macht den Sonntag, 17. September zum Superhero Sunday.

Um 20:15 Uhr läuft Marvel Studios' "Black Widow" in der Free-TV-Premiere.

Am Superhero Sunday zeigt ProSieben einen ganzen Tag lang Helden und Heldinnen der großen Leinwand. Mit dabei: Marvel Studios' "Black Widow" in der Free-TV-Premiere.

ProSieben macht den Sonntag, 17. September 2023, zum Superhero Sunday: Einen ganzen Tag gibt es preisgekrönte Action mit "Ant-Man and the Wasp" über "Black Panther" bis hin zu "Guardians of the Galaxy".

Das große Highlight am Superhero Sunday: Die Free-TV-Premiere von Marvel Studios "Black Widow" um 20:15 Uhr. Darin stellt sich Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) den düsteren Seiten ihres bisherigen Lebens. Sie muss sich mit ihrer Vorgeschichte als Spionin auseinandersetzen …

Der Superhero Sunday auf ProSieben und Joyn am 17. September 2023 im Überblick:

08:10 Uhr: "Ant-Man & the Wasp"

10:20 Uhr: "Black Panther"

12:50 Uhr: "Thor: The Dark Kingdom"

15:00 Uhr: "Guardians of the Galaxy"

17:05 Uhr: „Guardians of the Galaxy Vol. 2”

20:15 Uhr: "Black Widow"

23:00 Uhr: „The Return of the First Avenger”