Das Wichtigste in Kürze Als erster Sender weltweit zeigt ProSieben "Marriage Market".

In der Dating-Show "Marriage Market" (AT) legen erwachsene Singles die Partnerwahl komplett in die Hände ihrer Eltern oder engsten Familienmitglieder.

Anzeige

In "Marriage Market" (AT) legen erwachsene Singles die Partnerwahl komplett in die Hände ihrer Eltern oder engsten Familienmitglieder. ProSieben zeigt als erster Sender weltweit die neue Dating-Show im zweiten Halbjahr 2023. Alle Infos zur Show gibt es hier.

Die neue FOX-Dating-Show "Marriage Market" auf ProSieben

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen SIE jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Marriage Market" (AT) in sommerlichem Urlaubsflair preisen sie ihre:n Tochter oder Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick, über das Angebot an Singles, um endlich die oder den Richtige:n für das eigene Kind zu finden. Mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen Eltern ziehen sie dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Eltern näher kennenzulernen und im besten Fall näher zu kommen. Bis die Familien beim nächsten "Marriage Market" (AT) vielleicht wieder komplett neu gemischt werden ...

Anzeige

Anzeige

Internationale Partnerschaft

In einem neuen Kooperationsmodell produziert und zeigt ProSieben als erster Sender weltweit die neue US-Dating-Show "Marriage Market" (AT). Die Produktion entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Konzeptentwicklern und Lizenzgebern FOX Alternative Entertainment (FAE) und wird finanziert aus dem "International Unscripted Format Fund" des US-Studios, der eigens für solche Kooperationsproduktionen aufgelegt wurde.

Einzigartige Dating-Erfahrung: Hier geht's zur Bewerbung

Beweisen die Familienmitglieder ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs?

Alle interessierten Singles können sich mit ihren Eltern oder engsten Familienmitgliedern unter diesem Link für die einzigartige Dating-Erfahrung bewerben.

Anzeige

Wann läuft die Show?

ProSieben und Joyn zeigen "Marriage Market" (AT) im zweiten Halbjahr 2023.