Viele Deutschrapper:innen sind bekannt für ihre polarisierenden und teils skurrilen Texte. Doch hast du schon von diesen skurrilen Fakten gehört?

Nina Chuba, der heimliche Fernsehstar

Nina Chuba auf dem Heroes Festival 2023 © IMAGO/HMB-Media

Die deutsche Rapperin Nina Chuba veröffentlichte im August 2022 den Song "Wildberry Lillet" und gilt seitdem als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen im Deutschrap-Geschäft. Wusstet ihr, dass Nina Chuba bereits unzählige Male vor der Kamera stand, noch bevor sie als Deutschrapperin startete?

Die heute 25-Jährige spielte im zarten Alter von sieben Jahren in Staffel 5 bis Staffel 7 die Hauptrolle der Ermittlerin Marie Krogmann in der Kinderserie "Die Pfefferkörner". Ihr echter Name, Nina Katrin Kaiser, wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht im Vorspann genannt. Stattdessen wurde sie unter dem Pseudonym Nina Flynn erwähnt.

Außerdem spielte sie in zahlreichen weiteren Fernsehsendungen mit, beispielsweise bei "Großstadtrevier", "Notruf Hafenkante", "Traumschiff - Hawaii". Kurz bevor sie als Nina Chuba die Charts eroberte, war sie außerdem 13 Folgen lang von 2020 bis 2021 als Emily Hansen in der Fernsehsendung "Bettys Diagnose" zu sehen.

Mero, das Multitalent

Rapper Mero bei seinem Auftritt in der Ludwigsburger MHP-Arena 2019 © imago images/7aktuell

Als Mero im November 2018 seine Debütsingle "Baller Los" auf Youtube veröffentlicht hatte, ging es für den gebürtigen Rüsselsheimer musikalisch rasant nach oben. Bereits nach einem Tag knackte das Video die Eine-Million-Marke und stieg auf Platz 1 der deutschen Singlecharts ein. Damit ist er der erste Deutschrapper in der Geschichte, der mit seiner Debüt-Single auf Anhieb die Chartspitze erreichte.

Mero beim SV Darmstadt

Aufgrund des enormen Erfolgs entschied sich Mero, seine professionelle Sportler-Karriere als Fußballer der U17-Mannschaft vom SV Darmstadt 98 ad acta zu legen. In einer Instagram-Story präsentierte er seinen ehemaligen Spielerpass aus der C-Jugend beim SV Darmstadt 98. Auf der Position des linken Mittelfeldspielers wird er als "begnadeter Dribbler mit Auge für den Nebenmann" bezeichnet.

Gold-Rapper, Profi-Fußballer. Mero kann mit 23 Jahren bereits auf eine erstaunliche Biografie zurückblicken. Doch es kommt noch krasser! Im Jahr 2021 wurde er Coach bei "O Ses Türkiye Rap", der türkischen Ausgabe von "The Voice Rap". Mit seinem Talent gewann er die Staffel und verhalf damit dem Nachwuchskünstler Ekin zu großem Erfolg.

Marteria: Fußballprofi, Model, Rapper

Marteria auf dem Rocco del Schlacko Open Air Festival 2023 © IMAGO/Eibner

Marten Laciny aka Marteria, geboren in Rostock, Sohn einer Lehrerin und eines Seemanns, kann auf eine beachtliche Lebensgeschichte zurückschauen. Das Multitalent feierte nicht nur mit Hits wie "Kids (2 Finger an den Kopf)", "Lila Wolken" oder "Verstrahlt" große Erfolge. Er durchlief als Stammspieler die U15-, U16- und U17-Fußballnationalmannschaft und kickte als Jugendlicher bei Hansa Rostock. Der Rechtsverteidiger übernahm bei Hansa stets die Rolle des Kapitäns.

Vom Fußballer zum Model

Bei einem Flug nach New York im Jahr 1999 wurde er von einem Modelscout entdeckt und erhielt Aufträge auf der ganzen Welt. Dies bewegte Marteria dazu, seine Fußballkarriere zugunsten des Modelns aufzugeben. Im Anschluss modelte das Nordlicht für Modemarken wie Diesel und Hugo Boss.

Durchbruch als Rapper

Seit 2003 verfolgt der Rostocker seine Karriere als Rapper. Mit "Zum Glück in die Zukunft" schaffte er 2010 seinen endgültigen Durchbruch und füllt seither große Stadien. Zudem produziert er unter dem Alter Ego "Marsimoto", einer zweiten Kunstfigur, erfolgreich Rap-Musik.

Xatar: Vom Goldräuber zum Labelboss

Xatar bei seinem ersten Konzert nach seiner Haftstrafe für einen Überfall auf einen Geldtransporter im Underground. Köln, 30.05.2015 © imago/Future Image

Xatar macht seinem Spitznamen "Baba aller Babas" alle Ehre. Anders als viele andere Rapper, die von einem rein fiktiven Gangster-Image erzählen, lebte der Bonner den Lifestyle wirklich.

Im Jahr 2009 überfiel der unter dem bürgerlichen Namen Giwar Hajabi bekannte Xatar mit drei Komplizen einen Goldtransporter und erbeutete Goldbarren im Wert von 15 Millionen Euro. Anschließend floh er nach Moskau und später zurück in sein Geburtsland Iran. Im Jahr 2010 wurde er vom Iran an die deutschen Behörden ausgeliefert, von denen er in einem Gerichtsverfahren zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. 2014 wurde Hajabi vorzeitig entlassen. Das Gold wurde offiziell nie gefunden. Regisseur Fathi Akin verfilmte den Raub 2021 unter dem Titel "Rheingold".

Xatars Weg ins Musikbusiness

Hajabis Ambitionen, im Musikbusiness durchzustarten, waren unterdessen schon deutlich früher zu bemerken. Der gebürtige Iraner studierte von 2005 bis 2007 an der London Metropolitan University die Studienfächer International Business und Music Business. Auch sein Label Alles oder Nix Records gründete er bereits in diesem Zeitraum. Er gilt heute als einer der erfolgreichsten Labelbosse in der Historie des Deutschraps. Unter anderem sind und waren Künstler:innen wie SSIO, Mero und Schwesta Eva bei Xatar gesignt.

Kollegahs akademische Laufbahn

Felix Blume aka Kollegah ist schon seit fast zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Deutschrap-Szene und hat gemeinsam mit Rap-Kollegen Farid Bang schon sämtliche Rekorde brechen können. Allerdings hatte der selbsternannte "Westdeutsche King" während seines raketenhaften Aufstiegs zum Rapstar durchaus auch akademische Bestrebungen.

Wusstet ihr, dass Kollegah im Jahr 2009 ein Studium der Rechtswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Uni in Mainz begann? Dieses schloss er allerdings nie ab.

Kollegah und Farid Bang schaffen den Echo ab

Farid Bang und Kollegah auf dem roten Teppich bei der Verleihung des ECHO 2018 in Berlin © imago images/Eventpress

Viele deutsche Rapper und Rapperinnen polarisieren mit ihren Texten und brechen dabei nicht selten Tabus. Beispielsweise droppen Kollegah und Farid Bang im Jahr 2017 auf dem Song "0815" eine holocaustrelativierende Zeile - schwere Antisemitismus-Vorwürfe folgen. Aufgrund der hohen Verkaufszahlen des zugehörigen Albums "Jung, brutal, gutaussehend 3", wurden die beiden Gangsterrapper dennoch für den Musikpreis Echo nominiert.

Proteste von Heiko Maas, Campino und Peter Maffay

Gleichzeitig stieß die kontroverse Line auf enorme Ablehnung in der Gesellschaft. Es entbrannte eine medienwirksame Diskussion darüber, ob man Künstlern mit derartigen Texten einen Echo überreichen dürfe. Unter anderem hatten der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Außenminister Heiko Maas, Musiker wie Campino und Peter Maffay, aber auch diverse jüdische Künstler:innen die Verleihung verurteilt.

Beispielsweise schrieb der jüdische Autor und Comedian Oliver Polak: "Rapper wie Kollegah sind schuld, dass jüdische Jugendliche auf Schulhöfen Angst haben. Und so jemand bekommt einen Preis - am Holocaustgedenktag. [Das ist der Grund, warum] mir bei der Echo-Verleihung schlecht wurde."

JBG-Rapper zerstören den Echo ein für allemal

In der Konsequenz wurde der Echo abgeschafft. Trotz ihrer öffentlichen Entschuldigung für ihre Zeilen auf "0815" während der Echo-Veranstaltung, hielt die Kritik an. Um mit der Sache abzuschließen, zertrümmerten die beiden Skandal-Rapper ihre Echo-Statue im Musikvideo zu "In die Unendlichkeit", indem sie den Preis von einem Hochhaus warfen.

Mit Beats und Raps, dafür deutlich weniger Skurrilitäten, beschäftigt sich derzeit auch "The Voice Rap by CUPRA". Jeden Donnerstag siehst du das Spin-off direkt nach "The Voice of Germany". Auf Joyn gibt es die Folgen jeweils eine Woche vorher kostenlos zu sehen.

