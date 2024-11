Neue Folgen, immer montags - so lautet die gute Nachricht für alle Fans von "Das Duell um die Geld". Ab heute, 4. November 2024, ist die Show auf Joyn zu sehen. Hier gibt's die ersten Infos. Wer ist außer Joko und Klaas noch dabei?

Neue Folgen "Das Duell um die Geld" mit Joko & Klaas Hier streamen ab heute, 4. November 2024

Das Wichtigste in Kürze Ingesamt acht Ausgaben von "Das Duell um die Geld" gibt es ab 4. November 2024 wöchentlich montags im Streaming auf Joyn zu sehen.

Die nächste Folge lässt sich ebenfalls montags schon vorab bei Joyn PLUS+ streamen.

In den neuen Folgen pokern Joko & Klaas wieder mit guten Freundinnen und Freunden um Quizfragen und um den Jackpot.

Spiel um den Jackpot mit Sido, Dennis Wolter, Hadnet Tesfai und vielen weiteren

Hat Rapper Sido nicht nur "Bilder im Kopf", sondern auch die richtigen Antworten? Sind die Bluffs von "World Wide Wohnzimmer"-Twin Dennis Wolter doppelt so überzeugend? Wieviel Pokerface besitzt Moderatorin Hadnet Tesfai?

Die Antworten gibt's in der ersten neuen Folge von "Das Duell um die Geld" mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt - ab 4. November 2024 auf Joyn.

Moderator Oliver Kalkofe will wissen: "Wieviel Gramm sogenanntes Hasch darf man seit April 2024 zuhause lagern?" Sido fragt vor seinem Einsatz skeptisch nach: "Wer hat denn Hasch zuhause? Wir haben doch eigentlich eher Gras zuhause?" Klaas Heufer-Umlauf daraufhin: "Niemand hier außer Dir unterscheidet!"

Beim Bluff-Quiz zählt nicht nur Wissen: Wer die Antwort kennt, näher dran ist oder geschickt blufft, kann sich bei "Das Duell um die Geld" Runde für Runde durchsetzen und am Ende den Jackpot gewinnen.

In der zweiten Folge sitzen Musikerin Shirin David, Rapper Ski Aggu und Schauspielerin Jessica Schwarz am Pokertisch. Folge 2 ist auch bereits bei Joyn PLUS+ streambar.

Und wer ist sonst noch dabei?

Wer geht All-in?

In weiteren Folgen zu Gast bei "Das Duell um die Geld" 2024:

Joko & Klaas zocken wieder

So funktioniert das Quizpokern: Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäst:innen setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort.

Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter.