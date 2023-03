Adrien Morots faszinierendes Make-up für The Whale

Adrien Morot gewinnt den Oscar für bestes Hair & Make-up für den Film The Whale mit Brendan Frasier. Darin verwandelte er den Schauspieler in einen Übergewichtigen.

Anzeige

Adrien Morots Weg zum Oscar

Adrien Morot stammt aus Kanada. Bekannt ist er für seine Arbeit als Maskenbildner für unter anderem The Revenant oder dem X-Men-Franchise. Bereits 2011 wurde Morot für einen Oscar nominiert, da für den Film Barney's Version. Auch eine Bafta-Nominierung war für seine Arbeit bei The Whale drin - da ist er noch leer ausgegangen. Aber für den Goldjungen hat es erstmals gereicht. Die Arbeit am Set von The Whale nannte er selbst einmal den "Albtraum eines Prothesenkünstlers". Grund: Dadurch, dass er Hauptdarsteller Brendan Frasier zu einem übergewichtigen Mann stylen musste, der das ganze Bild ausfüllt, hatte er keinen Raum für Fehler, da alles genau einzusehen war. Anfänglich brauchte Adrien Morot sieben Stunden für die Make-up Applikation, gefolgt vom Kleben von Prothesen. Später schaffte er es in drei Stunden. Um in The Whale realistische Bewegungen zu ermöglichen, erschuf Adrien Morot spezielle neue Prothesen, die sowohl stehend als auch sitzend funktionierten. Eine Technik, die es zuvor nicht gab und nicht möglich war! Allein für diesen Durchbruch in der Maskenbildnerei hat Morot seinen Oscar 2023 verdient!