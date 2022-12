Simone Ashley sieht in der zweiten Staffel von Bridgerton aus als wäre sie einem Ölgemälde entsprungen. Auch wenn wir alle Beauty-Looks der Serie absolut umwerfend finden, ist es doch ihr letzter Red-Carpet-Look, der uns endgültig verzaubert hat. Sie trug ihre XL-Mähne in Botticelli Waves und löste damit eine richtige Trend-Welle aus. Warum die Wellen nach einem Künstler benannt sind und wie ihr sie stylen könnt, erfahrt ihr hier.

Botticelli Waves: Die Inspiration, die hinter der Trendfrisur steckt

Bevor Bridgerton-Beauty Simone Ashley den Hype um die sanften Wellen auslöste, bahnte sich die Trendfrisur bereits während der Fashion Week an. Hairstylist Tom Smith erkannte, dass neue Wellen die klassischen Beach Waves bald ablösen könnten, und verkündete auf Instagram das Aufkommen der, wie er es nannte, "Botticelli-Wellen". Dabei beruft er sich auf die Inspirationsquelle der besonders weichen, fließenden Wellen, denn die Stylist:innen der Modewochen ließen sich von niemand geringerem inspirieren als Renaissance-Maler Sandro Botticelli. Die Figuren seiner Werke tragen nämlich genau diese langen, perfekt gewellten Haare, wie wir sie an Simone Ashley gesehen haben und jetzt auch haben wollen. Anders als die Beach Waves, die wir seit Jahren jeden Sommer in unsere Haare stylen, sind die romantischen Renaissance-Locken wesentlich weicher. Sie kommen ohne Sea Salt Spray oder Texture Spray aus, sie dürfen locker und geschmeidig sein – je länger und flauschiger sie sind, desto besser.

So gelingen die traumhaften Botticelli Waves von Bridgerton-Star Simone Ashley

Natürlich können alle die weich-romantischen Wellen tragen, allerdings kommen sie bei langen Haaren besonders gut zur Geltung. Dafür darf man auch gerne mit ein paar Clip-in-Extensions nachhelfen. Aber egal ob schulter- oder hüftlang (und alle Längen, die dazwischen liegen), das Styling der Wellen ist wirklich denkbar einfach. Das passt wunderbar zur aktuellen Trend-Mood nach der Pandemie: Unkomplizierte, pflegeleichte Looks und einfache Frisuren dominieren die Frisurentrends 2022. Wir feiern alle Looks, die schnell und easy gestylt werden können, so auch die neuen Botticelli Waves à la Simone Ashley.

Bridgerton-Star Ashley Simone überzeugt mit wellender Haarpracht in traumhaften Boticelli Waves – wie ihr diesen Hairstyle nachstylen könnt, lest ihr hier. © ZUMA Wire

So geht's:

Ihr braucht für den Look keinen Lockenstab und kein Glätteisen. Damit ist die Frisur also nicht nur unkompliziert, sondern auch noch schonend für die Haare. Auch auf Sea Salt Spray, Texture Spray und Lockenmousse können wir verzichten. Die Locken dürfen gerne etwas frizzy und fluffy aussehen und sollen nicht durch Styling-Produkte verklebt werden.

Unterteilt die Haare in mindestens vier Partien. Wenn ihr besonders dichtes Haar habt, dürfen es auch gerne mehr sein. Dabei können die Haare leicht feucht oder trocken sein. Nun wird jede Partie zu einem Zopf geflochten Entweder ihr geht nun einfach mit den Zöpfchen schlafen oder ihr föhnt die Zöpfe mit möglichst wenig Hitze trocken. Falls ihr euch für die Nachtfrisur entscheidet: Am nächsten Morgen die Flechtfrisur öffnen und die Haare kopfüber leicht ausschütteln. Um dem Ansatz mehr Volumen zu geben und die Wellen besonders fluffig aussehen zu lassen, föhnt ihr die frisch geöffneten Haare kopfüber mit kaltem Luftstrom.

Um den Style abzurunden, könnt ihr mit romantischen Haaraccessoires spielen und Perlen und Gold oder Seide und Spitze als luxuriösen Haarschmuck im Regencycore-Trend tragen.