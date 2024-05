Die Frisurentrends 2024 versprechen eine aufregende Mischung aus zeitlosen Stylings und gewagten Schnitten. Egal ob kurze Haare oder doch lieber Wallemähne - das Jahr 2024 hat für alle etwas in petto.

#1 Short Bob

Der Short Bob ist auch 2024 weiterhin populär. Logisch, gehören Bobfrisuren aller Art zu den zeitlosen Styles, die man seinem Schopf verpassen kann. Wir erinnern nur kurz an Lady Dianas Bob, der regelmäßig die Beautywelt in den Bann zieht.

Nun also Bob, aber am besten auf Kinnlänge geschnitten und noch besser im Blunt Cut, der dem ganzen einen geraden aber coolen Abschluss verpasst, dank der stumpf geschnittenen Spitzen.

Egal ob sleek oder doch mit lockeren Beach Waves - der kurze Bob ist super leicht zu stylen und kann mit süßen Haaraccessoires richtig vielseitig frisiert werden. Einziger Haken: regelmäßige Friseurbesuche um den Schnitt zu erhalten sind ein Muss.

#2 Shag Cut

Wer so cool ist, wie dieser nächste Hairstyle, ist gekommen, um zu bleiben. Trendexpert:innen erwarten nächstes Jahr ein 70er-Revival. Zumindest was Frisuren anbelangt kann der Shag Cut mithalten.

Er zeichnet sich durch gestufte, zottelige Haare aus, die einen frechen und lässigen Look vermitteln. Dieser Trend ist äußerst vielseitig und kann an verschiedene Haarlängen und -strukturen angepasst werden.

Locken oder Wellen können dem Shag Dimension verleihen, während glattes Styling einen eleganten, aber dennoch lässigen Look schafft. Ein bisschen Punk trifft auf Woodstock-Vibes trifft auf Moderne. Diese Frisur schafft einfach alles.

#3 Micro Bangs

Für die einen der Horror, für die anderen ein Lifestyle: Die Micro Bangs sind 2024 wieder zurück und cooler denn je. Der ultrakurze Pony, auch als Mini-Pony oder Baby Bangs bekannt, ist mutig, auffällig und setzt ein gewagtes Statement.

Das Coole: Der Pony kann eigentlich zu jeder Haarlänge oder -textur "dazu geschnitten" werden und nach Belieben glatt und grade oder zottelig und texturiert gestylt werden.

Natürlich sollten die Bangs auch regelmäßig vom Profi (oder zu Hause, aber auf eigene Verantwortung) geschnitten werden.

Mit Bob-Frisur und Micro-Pony überraschen auch GNTM-Models Stella und Grace in der neuen Folge. Was du bei dem Look beachten solltest, verraten wir dir hier.

#4 Butterfly Cut

Der Butterfly Cut, zu Deutsch auch Schmetterlingsschnitt, wird auch im Jahr 2024 die Köpfe der It-Girls und Trend-Boys zieren. Er zeichnet sich durch leichte und luftige Wellen aus, die an die Flügel eines Schmetterlings erinnern.

Der Butterfly Cut verleiht dem Haar Volumen, Textur und Bewegung - besser geht es fast nicht mehr. Dieser Schnitt eignet sich für verschiedene Haarlängen, am meisten Eindruck schindet er aber bei Haaren ab Schulterlänge. Bei zu starker Locke sollte man vielleicht lieber zum Shag greifen - oder sich ausgiebig über die Pros und Contras beim Friseur beraten lassen.

#5 Mittelscheitel

Der Mittelscheitel ist zeitlos und ist gekommen, um zu bleiben. Zwar hatte dieses Jahr auch kurze Zeit der Seitenscheitel seinen Auftritt, aber durchgesetzt hat sich die gerade Mitte.

Dieser einfache, aber elegante Stil, bei dem die Haare sauber in der Mitte geteilt werden, sorgt für ein symmetrisches Erscheinungsbild. Er kann mit allen Haarlängen und -strukturen kombiniert werden und verleiht dem Look einen "Look-at-me"-Touch.

Die Vielseitigkeit des Mittelscheitels ist enorm: Egal ob glatt oder gewellt, zu offenen Haaren oder Hochsteckfrisuren, er lässt sich wunderbar kombinieren.

Besonders cool kommt der Scheitel, wenn er akkurat mit dem Stielkamm gezogen wurde. Mehr Lässigkeit hingehen, wenn er mit den Fingern geteilt ist.

#6 Low Bun

Okay, Sofia Richie Grainge hat mit ihrem Low Bun einen der wichtigsten Frisurentrends ausgelöst, der sich auch im Jahr 2024 verfestigt hat. Der sleeke Bun, der tief im Nacken oder am Hinterkopf geknotet wird, vereint mühelos Eleganz und Lässigkeit.

Das Beste daran ist, dass ihr den Low Bun ganz einfach und in wenigen Minuten stylen könnt, nur mit etwas Haargel und einem Kamm ausgerüstet.

Dadurch ist der Low Bun ist äußerst vielseitig und kann vom Sportstudio, auf schicke Dates oder ins Büro getragen werden.

Der Low Bun eignet sich hervorragend für fast jede Haarlänge und -struktur und lässt sich individuell variieren.