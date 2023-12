Carrie Bradshaws Tutu: Der legendäre Look aus Sex and the City wird versteigert

Carrie Bradshaws berühmtes Tutu aus der Serie "Sex and the City" wird im Januar versteigert. Wie viel das ikonische Stück kosten soll und alles rund um die Versteigerung ...

Carrie Bradshaws Tutu: Für diese enorme Summe wird es versteigert

Das Tutu von Carrie ist so ikonisch, wie die Serie selbst. Kurz: Es handelt sich dabei um ein Stück Geschichte in Sachen Mode, Popkultur und Medien. Das von Schauspielerin Sarah Jessica Parker getragene Kleidungsstück wird derzeit auf 8.000 bis 12.000 US-Dollar (rund 7.400 bis 11.000 Euro) geschätzt, wie bei Julien's Auctions zu sehen ist.

Das Tutu ist Fans aus dem Vorspann der amerikanischen Serie bekannt. Kostümbildnerin Patricia Field erstand das austernweiße, dreilagige Kleidungsstück angeblich für fünf Dollar, als sie sich in New York auf die Suche nach Kleidung für "Sex and the City" machte. Mittlerweile zählt es zu den kultigsten Kleidungsstücken der weltweit beliebten Serie.

Kleider von Kim Kardashian, Prinzessin Diana oder Audrey Hepburn

Das Auktionshaus Julien's Auctions bietet außerdem diverse Outfits berühmter Persönlichkeiten zum Verkauf an. So stehen auch gefeierte Stücke von Stars wie Kim Kardashian, Cher oder Paris Hilton auf der Liste sowie Kleider der Legenden Elizabeth Taylor (1932-2011), Prinzessin Diana (1961-1997), Audrey Hepburn (1929-1993) oder Grace Kelly (1929-1982).

Die meisten Kleidungsstücke werden auf bis zu 10.000 US-Dollar geschätzt, Ausnahmen bilden das von Grace Kelly getragene grüne Givenchy-Ensemble, bestehend aus einem Kleid und Bolero (60.000 bis 80.000 US-Dollar) sowie das schwarz-weiße Cocktailkleid von Catherine Walker, das Prinzessin Diana mal zu einem privaten Event getragen hat (100.000 bis 200.000 US-Dollar).

Fans von Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian dürfen sich zudem laut "Daily Mail" über eine Vielzahl von Outfits freuen, die man offenbar ebenfalls bald ersteigern kann. Dazu zählen ein knielanger, leichter Wollmantel der Marke Chloé (Schätzwert: 800 bis 1.200 US-Dollar), den Kardashian während der Paris Fashion Week 2014 trug oder ein lilafarbenes Mode-Halstuch von A.W.A.K.E., das 2014 in einer Folge von "Keeping Up With the Kardashians" zu sehen war und den gleichen Schätzwert hat wie der Wollmantel.

