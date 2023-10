Fashion-Icon Paris Hilton verrät: "Ich hatte 45 Hochzeitskleider"

2021 trat Paris Hilton vor den Altar und heiratete ihren Liebsten Carter Reum. Das Highlight: Ihre SECHS Hochzeitskleider. Klingt viel? Jetzt verriet die Hotelerbin, dass sie insgesamt 45 Wedding Dresses im Kleiderschrank hatte. Wie es dazu kam? Das gibt's hier ...

Deswegen hatte Paris Hilton 45 Hochzeitskleider

Das Hochzeitsmotto von It-Girl Paris Hilton schien "Go big or go home" gewesen zu sein. Denn alles an ihrer Hochzeit zu Unternehmer Carter im Jahr 2021 war einfach extravagant. Doch wie over the top die dreitägige Hochzeit war, kam jetzt in einem Interview mit der britischen Vogue heraus. Hier verriet die Hotelerbin: "Ich habe bei meiner Hochzeit tatsächlich sechs Kleider getragen. Das lag daran, dass ich 45 hatte."

Demnach hätte ihre Stylistin Sammy K Anrufe von Designer:innen aus der ganzen Welt erhalten. Sie alle seien aufgeregt gewesen und hätten gehofft, Teil von Hiltons luxuriöser Traumhochzeit werden zu können. Klar, denn die ganze Welt schaute auf Paris und fragte sich, was sie wohl tragen würde. Wenn dann also der eigene Name fällt, ist das für eine:n Designer:in nicht nur eine Ehre, sondern auch richtig gute Werbung.

Sie alle hätten "diese unglaublichen maßgeschneiderten Kleider angefertigt", berichtet Paris weiter. Sie habe dann einfach versucht, "so viele wie möglich zu tragen". Und ein Kleid war spektakulärer als das nächste - wir fragen uns also, was für versteckte Schätze noch bei ihr im Schrank hängen.

Im Clip: Mehr Infos zu Paris Hiltons extravaganter Hochzeitsfeier

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So entschied Paris sich für ihre sechs Hochzeitskleider

Doch wie hat sie sich für ihre Top sechs Kleider entschieden? Stylistin Sammi K verriet: "Paris ist eine sehr visuelle Person. Ich habe mich dafür entschlossen, über 300 Bilder für sie auszudrucken. Sie hat sich einen Filzstift geschnappt und die eingekreist, was sie mochte und nicht mochte. Nach vielen Meetings haben wir dann heruntergebrochen, was für jedes Event Sinn machen würde und auch funktional wäre. Für die Zeremonie wollten wir etwas Langes, Wunderschönes, das von Hochzeitsklassikern inspiriert wurde."

Diese Kleider trug Paris Hilton bei ihrer Hochzeit

1. Oscar de la Renta für die Zeremonie

Für die große Zeremonie sei für Paris von Anfang an nur ein Designer infrage gekommen: "Ich wusste sofort, dass ich in Oscar de la Renta vor den Traualtar treten wollte." Und so kam es dann auch: Paris Hilton sagte in einem hochgeschlossenen Brautkleid mit grober Spitze und romantischen Blütenapplikationen "Ja" zu ihrer großen Liebe Carter Reum. Sie habe "etwas wirklich Prinzessinnenhaftes" gewollt, "mit dreidimensionalen Blumen". Für ihr Traumkleid habe sie sich von der Hochzeitsrobe von Grace Kelly inspirieren lassen. Dazu kombinierte sie einen Tüllschleier und extra für sie angefertigte Schuhe von Jimmy Choo.

2. Galia Lahavs Kleid für Paris Hiltons ersten Tanz mit Carter Reum

In diesem Kleid fühlte sich Paris laut eigener Aussage wie Cinderella - vielleicht lag das auch an ihrem Diadem-Accessoire. Das Kleid hat ein drapiertes Bustier, das in einen weiten Rock übergeht. Die fallenden Ärmel und der Rock sind mit feiner Paillettenstickerei verziert. Damit sich Paris auch bewegen kann, hatte das Kleid einen praktischen Schlitz im Rock.

3. Pamella Roland Dress zum Abendessen

Direkt danach wechselte Paris in ihr märchenhaftes Dinner-Dress. Zum Abendessen trug sie Designerin Pamella Roland. Ihr Kleid war Vintage-inspiriert und über und über mit Perlen sowie Pailletten bestickt. Dazu trug Paris einen ebenso reich bestickten, durchsichtigen Umhang und einen Haarreif.

4. Wieder ein Dress von Oscar de la Renta

Wie eine Ballerina! Um ihre Gäste zu begrüßen, schlüpfte Paris in ein kurzes Dress, wieder von Oscar de la Renta, mit einem ausgestellten Rock, der sehr an ein Tutu einer Ballerina erinnert. Die Spitzenpumps waren von Aquazzura.

5. Alice + Olivia für den Abend

Nach der Zeremonie für den Abend zog Paris ein Kleid an, das nicht besser zu ihr passen könnte: Ein pinkes Barbie-Partydress bestehend aus kleinem Bustier, Mesh und einem Tüllrock. Dazu ein kurzer Schleier und eine Brille mit herzförmigen Gläsern. That's hot!

6. Wieder Oscar de la Renta für die letzte Party des Hochzeit-Wochenendes

Auch hier spiegelte sich Paris Persönlichkeit einfach im Kleid wider. Erneut schlüpfte sie in ein Kleid von Oscar de la Renta. Es funkelte über und über, dank eines Sternenmusters aus Swarovski-Kristallen.