Comeback der Clutch: Diesen Handtaschen-Trend zelebrieren wir für einen stylishen Winter 2023/2024!

Auf den Laufstegen der Herbst-/Winterkollektionen 2023 trugen die Models auffällig oft diese Handtasche unterm Arm. Die Clutch beamt uns - zusammen mit den zahlreichen It-Pieces der Millenial-Mode - direkt zurück in die 2000er Jahre. One more time!

Das Comeback der Clutch

Schon vor 20 Jahren war die Clutch DIE Handtasche der Jugend. Bei keinem Event oder Hochzeitsfeier durfte sie fehlen. Jeder hatte eine unter dem Arm klemmen, obwohl das nicht unbedingt praktisch ist. Egal, denn die Clutch sieht super aus. Kein Wunder, dass der Klassiker, der auch schon in den 1920er-Jahren absoluter Trend war, immer wieder ein Fashion-Revival erlebt!

Jetzt ist die Unterarmtasche oder auch Brieftasche wieder zurück - und das in noch mehr spannenden Variationen! Die Partytasche gibt es ist nicht mehr nur in klein und flach, sondern auch groß, breit und vor allem in vielen tollen Trendfarben, wie Barbie-Pink.

Neue Modelle der Trend-Handtasche

Auf den Laufstegen der aktuellen Kollektionen waren Clutches in allen Größen und Farben zu sehen! © picture alliance / Ik Aldama

Habt ihr noch eure alten Clutch-Handtaschen irgendwo verstaut? Jetzt ist der ideale Moment, sie fürs Y2K-Outfit wieder hervorzukramen! Kleine Modelle mit extravaganten Details wie Pailletten oder anderen Schmuckelementen verleihen auf Abendveranstaltungen und Partys eurem Look das gewisse Etwas. Die neuen, größeren Varianten sind auch ideal für den Arbeitsalltag geeignet. Einfach eine schicke Clutch unter den Arm geklemmt und schon habt ihr euer Winteroutfit mit einem der angesagtesten It-Pieces der Saison aufgewertet.

DIE Wintertasche 2023

Egal in welcher Farbe, Größe oder Form, überall ist die Clutch wiederzufinden. Vor allem auf den Laufstegen der Herbst-/Winterkollektion 2023 bei den Fashion Weeks in Mailand und Paris ließen die Designer ihre Models Unterarmtaschen tragen. Einige erinnern fast schon an Beutel, so groß sind sie. Die großen Clutch-Modelle wurden für den mobilen Lebensstil entwickelt, sodass alle persönlichen Gegenstände untergebracht werden können - und neben Handy und Geldbeutel auch Handcreme und Parfüm hineinpassen.

Die verkleinerte Clutch

Natürlich zählen auch die kleinen und schmalen Clutches noch als It-Bags. Doch die sind leider nicht ganz so praktisch wie die Beutel-Clutch. In die Mini-Version passt außer einem Lippenstift nämlich nicht viel. Die perfekte Wahl für elegante Abendveranstaltungen und alle, die minimalistisch unterwegs sind.