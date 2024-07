Elegant wie Emma Stone: wie wir diesen Sommer Pünktchen stylen

Schon im Filmmusical "La La Land", im Stream auf Joyn verfügbar, machte Emma Stone in Retro-Looks eine gute Figur. Für den roten Teppich setzt die Schauspielerin erneut auf einen Klassiker und präsentiert ihre schlanke Silhouette im edlen Polka-Dot-Dress.

Mit diesem Look hat sie nicht nur bei ihren Fans gepunktet! Das glamouröse Kleid lässt durch den transparenten schwarzen Tüll mit Punkten und Cut-outs an den Seiten stilvoll nackte Haut hervorblitzen. Ein smarter Fashion-Trick: Durch das sinnliche Material und den gewagten Schnitt wirkt das 50er-Jahre-Muster nicht verspielt, mädchenhaft oder niedlich, sondern selbstbewusst, feminin und modern. Dazu wählte Stone Riemchen-Stilettos in Schwarz und setzte als Eyecatcher auf rote Nägel. Ihr kupferrotes Haar trug sie offen und im angesagten Sleek-Hair-Style. Augen und Lippen inszenierte sie in zarten Rotnuancen.

Kirsten Dunst in Mikro-Pünktchen

Ob sich Emma vielleicht von Co-Star Kirsten Dunst hat inspirieren lassen? Die setzte nämlich nur wenige Monate zuvor bei den Emmy Awards schon auf den Muster-Trend. Der Clou: Sie entschied sich für eine subtile Variante des Polka-Dot-Trends mit unzähligen kleinen roten Punkten auf schwarzem fließendem Stoff. Raffiniert!

Jennifer Lawrence in Polka-Dot-Robe

In ihrem extravaganten Dior-Dress mit Perlenkette strahlt die "Tribute von Panem"-Darstellerin und Audrey-Hepburn-Vibes aus. Was wir uns für den Sommerurlaub vom luxuriösen Retro-Style abschauen? Wir packen definitiv ein schulterfreies Pünktchen-Kleid und das passende Tuch dazu in den Koffer, allerdings tragen wir es knielang und stylen weiße Sneaker dazu.

