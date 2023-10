Die Pumpkin Spice Saison ist da! Das sind die besten Beauty-Produkte mit Kürbis-Flair

Happy spooky Season, liebe Beauty-Fans! In unserer Beauty Bubble muss sich keiner hinter vorgetäuschter Sommer-Nostalgie verstecken. Wir lieben jede Jahreszeit, aber vor allem die Saison für Sweater Weather, Gilmore-Girls-Marathons, kreative Halloween-Looks und wenn alles, wirklich alles nach Pumpkin Spice schmeckt.

Anzeige

Macht euch eine große Tasse Pumpkin Spice Latte, wir zeigen euch die coolsten Beauty-Produkte, die mit Kürbis-Extrakten die Haut pflegen, herrlich nach Pumpkin Spice duften oder den Trendton auf unsere Nägel und ins Gesicht zaubern: von herbstlichen Lidschatten und Nagellack, leckerer Lippenpflege bis hin zu einer sprudelnden Badebombe.

The Body Shop: Pumpkin - belebende Maske

Rund 96 % der Inhaltsstoffe der Pumpkin Mask von The Body Shop sind natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel die natürlichen Kürbis-Enzyme und das Preiselbeer-Puder. Das verleiht der pflegenden Maske einen zusätzlichen Peeling-Effekt. Sodass eure Gesichtshaut nach der Anwendung nicht nur wunderbar mit Feuchtigkeit und wertvollen Wirkstoffen versorgt ist, sondern auch frei von trockenen Schüppchen ist, sowie glatter und verfeinert wirkt.

So geht's: Die Duschmaske tragt ihr vor dem Duschen auf die trockene, saubere Haut auf. Dann springt ihr unter die Dusche und achtet darauf, dass die Maske nicht abgewaschen wird. Erst wenn ihr mit eurem Ritual, von Haarewaschen, Einseifen bis hin zu Rasieren, fertig seid, spült ihr die Gesichtsmaske ab und massiert euer Gesicht dabei sanft, um den Peeling-Effekt zu verstärken.

Auch spannend: Das sind die schönsten Frisurentrends für den Herbst/Winter 2023/24. Hier erfahrt ihr, welche Haarfarben diesen Herbst und Winter besonders angesagt sind.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Maskensaison - schnelle DIY-Gesichtsmasken für einen strahlenden Teint

Gitti: Pumpkin Spice Nagellack

Passend zu Blake Livelys gehypten Pumpkin Spice Latte Nails gibt es jetzt auch vom nachhaltigen Nagellack-Label Gitti den neuen Trendton "180 Pumpkin Spice", der schon beim Aufpinseln Lust auf die anstehenden Halloween-Parties macht - und das angesagte Pumpkin-Spice-Make-up perfekt abrundet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Crazy Rumors: Pumpkin Spice Lippenbalsam

Achtung Suchtpotenzial! Der Crazy Rumors Lip Balm schmeckt so verführerisch nach Pumpkin Spice, dass wir uns ganz schön zusammenreißen müssen, um die Lippenpflege nicht immer wieder und wieder aufzutragen.

Das wäre absolut unnötig, denn die reichhaltige Kombination aus Sheabutter und Jojobaöl versorgt die Lippen nämlich lange und gut genug mit cremiger Feuchtigkeit. Der würzige Mix aus Zimt, Gewürznelke und Kardamom sorgt on top für den spicy Signature-Geschmack. Zudem ist die Formel auch noch vegan, glutenfrei und vom Leaping Bunny zertifiziert.

Von pflegendem Lippenbalsam bis hin zum Make-up - warum wir im Herbst Kürbis nicht nur auf die Speisekarte, sondern auch in die Beauty-Routine integrieren sollten, lest ihr hier. © Alex 1989

Ihr wollt Kürbis lieber auf, statt im Mund? Kein Problem, das gelingt ganz leicht mit den Pumpkin-Lippenfarben von Limecrime.

Unser Favorit: Der "Soft Focus Lip Veil"-Lippenstift aus der Plushies-Serie im Farbton "Pumpkin Latte".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lush: Pumpkin Spice Melt

Sieht ein bisschen aus wie eine Tafel Schokolade - und duftet auch mindestens so lecker! Die limitierten "Pumpkin Spice Raumduft x Badeöl Melts" von Lush kann man, wie der Name schon vermuten lässt, entweder in einer Duftlampe nutzen oder ins Badewasser geben, um vollständig ins verführerische Kürbisgewürzaroma abzutauchen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Lush: Badebombe Punkin Pumpkin

Für alle Bade-Beauties hat Lush ein besonderes saisonales Extra. Die "Punkin Pumpkin" Badebombe färbt euer Badewasser leuchtend spooky Orange, verwöhnt mit ihrem würzigen Duft nach Zimt, Orange und Limette und pflegt dabei die Haut weich und geschmeidig.

So einfach geht's: Bewahrt die Badebombe in gruseliger Kürbisform an einem kühlen und trockenen Ort auf. Erst wenn ihr euch ein Bad eingelassen habt, darf sie nass werden. Sobald die Wanne voll ist, lasst ihr die Pumpkin-Bombe platzen und gebt sie ins Badewasser. Genießt das Sprudeln und Blubbern, aber vor allem den Duft der Badebombe und schaut dabei zu, wie sich das Wasser rund um euch langsam orange färbt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Too Faced: Pumpkin Spice Lidschatten Palette

Too Faced ist bekannt für seine duftenden Lidschattenpaletten und Make-up-Produkte. So war die erste Pumpkin Spice Palette der Marke mit ihrem Signature Scent und den herbstlichen Farben schon ein voller Erfolg und unter Herbst-Fans heiß begehrt.

Letzte Saison legte die Marke nochmals nach mit der "Pumpkin Spice Second Slice Eye Shadow Palette". Die Lidschattenpalette enthält wie gewohnt wieder 18 cremige Farben, die auch im Herbst 2023 zu den aktuellen Farbtrends passt. Manche davon sind besonders weich und matt, andere wiederum glitzern kräftig oder schimmern dezent, sodass wir für jede Gelegenheit passende Looks damit zaubern können.

In jedem Fall ist die Palette ein echter Treat für alle Pumpkin-Pie-Fans. Denn der Duft kommt erstaunlich nahe an frischen Pie heran. Zu finden ist die Palette in verschiedenen Online-Shops.

Ihr sucht noch nach dem passenden Make-up für eure Gesichtsform? Diese Tipps helfen euch dabei.