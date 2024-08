Bis heute hat keine andere Serie die Swimwear-Trends so geprägt wie "Baywatch". Seit die erste Staffel 1989 ausgestrahlt wurde, hält der Hype um rote Badeanzüge an. Welche Modelle und Farben jetzt außerdem noch angesagt sind, haben wir uns bei den Stars abgeschaut.

Egal ob es mit dem Flugzeug Richtung Süden geht, mit dem Auto an regionale Seen oder einfach ins nächste Freibad: Wir haben Lust auf die neuesten Bademoden-Trends. In deinem Schrank landet auch mindestens ein neuer Bikini oder Badeanzug jeden Sommer? Dann solltest du dich diese Saison auf eines dieser fünf Modelle konzentrieren. Denn Beach Babes wie Heidi Klum, Sofía Vergara und Co. machen vor, in welchen Looks wir am und im Wasser eine gute Figur machen.

Der rote Klassiker

Pamela Anderson hat zwar erst in der dritten Staffel ihren Weg an die Seite von David Hasselhoff gefunden, ist aber bis heute das wohl bekannteste Gesicht von "Baywatch". Das Bild von ihrem roten Badeanzug mit hohem Beinausschnitt hat sich bis heute in die Köpfe aller gebrannt, die die Serie geschaut haben. Und selbst, wer damals zu jung war, kennt den ikonischen Look. Auch mit 57 Jahren macht die blonde Schauspielerin in dem roten Einteiler eine tolle Figur und beweist: Der Rettungsschwimmer-Look kommt einfach nie aus der Mode.

Im Clip: Pamela Anderson feiert ihr Leinwand-Comeback – aber nicht im roten Einteiler!

Raffinierte Cut-outs

Früher waren Badeanzüge oft die konservativere Alternative zum freizügigen Bikini. Heute gilt diese Regel längst nicht mehr. Heidi Klum ist der beste Beweis. In ihrem ungewöhnlich geschnittenen Modell zieht sie definitiv Blicke auf sich und ihr schönes Dekolleté. Der süße Blümchen-Print verleiht dem sexy Look eine verspielte Note und versprüht sommerliche Leichtigkeit.

Bademode casual stylen

Die taff-Moderatorin Annemarie Carpendale ist bekannt für ihren femininen Boho-Stil und bietet immer wieder Inspiration für tolle Outfits. Auch im Urlaub präsentiert Annemarie coole Bade-Styles. Besonders hoch im Kurs: Badeanzüge mit einem tiefen Rückenausschnitt. Das pinke Modell findet sich sogar mehrfach in ihrem Instagram-Account wieder. Aber nicht nur Schnitt und Farbe überzeugen. Das beliebte TV-Gesicht zeigt, wie wir den Badeanzug auch alltagstauglich kombinieren können. Einfach einen Jeansrock anziehen und fertig ist der Look für den Besuch im nächsten Beach Club.

Badeanzüge für Frauen mit Kurven

Ähnlich wie bei Unterwäsche haben Frauen mit einer großen Oberweite auch bei Swimwear oft Schwierigkeiten, einen passenden Fit zu finden, der optimal unterstützt. Schauspielerin Sofía Vergara hat kurzerhand gemeinsam mit Walmart eine eigene Kollektion entwickelt, die auch Frauen mit Kurven den nötigen Halt bietet - und dabei super stylish aussieht. Von leuchtenden Farben bis zu gedeckten Tönen, von sportlichen Schnitten bis zu Modellen mit sexy Schnürungen: die Kolumbianerin zeigt sich liebend gern in den sommerlichen Styles.

Der kleine Schwarze

Als Brasilianerin und ehemaliges Victoria’s-Secret-Model fühlt sich Alessandra Ambrosio in Bademode zu Hause. Nicht nur bei ihrem Auftritt als Gast-Jurorin bei GNTM 2023 bezauberte die Schönheit ihre Fans - bei Instagram nimmt sie ihre rund 12 Millionen Follower:innen mit in ihren Alltag und natürlich auch an den Strand. Dort posiert sie nicht nur in knappen Bikinis, sondern auch in klassischen Badeanzügen. Der elegante Einteiler in dezentem Schwarz mit dünnen Trägern sieht edel aus und schmeichelt jeder Figur.

Sexy Monokini

Izabel Goulart ist bekannt für ihren perfekt definierten Körper und ihre straffe Haut. Als Model und Fitness-Fan tut sie einiges, um so auszusehen und präsentiert sich regelmäßig auch in knapper Bademode. Neben hotten Bikinis trägt sie gern auch sogenannte Monokinis, die moderne und freizügigere Version des Badeanzugs. Ober- und Unterteil sind hier verbunden, allerdings mit nur wenig Stoff. Definitiv ein Hingucker! Wer schnell Abdrücke bekommt, sollte dieses Modell allerdings besser nur zum Schwimmen und nicht zum Sonnen tragen.