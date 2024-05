Heidi Klum im Alltag: Das sind ihre genialen Fashion-Tricks für lässige Looks 

Heidi Klum ist bekannt für ihre glamourösen Looks bei "Germany's Next Topmodel" und auf den roten Teppichen der Welt. Aber das Model zeigt, es müssen nicht immer High Heels und enge Kleider sein, um top angezogen zu sein. So lässig und stylish zugleich ist das Topmodel im Alltag unterwegs.

Freizeit-Looks à la Heidi Klum: Lässig und elegant zugleich

Ob Laufsteg oder Ladenbummel - Heidi Klum findet für jeden Anlass die richtige Garderobe. Meistens sieht man sie in eleganten Looks auf dem roten Teppich oder am Set von GNTM, etwa mit diesem schicken Zweiteiler in Folge 2. In der Öffentlichkeit ist das Model natürlich immer von oben bis unten gestylt. Doch Heidi ist auch ein großer Fan von entspannten Alltags-Looks, die sie gerne in ihrer Freizeit präsentiert.

Die fünf schönsten casual Outfits von Heidi Klum

Neben stilvollen Auftritten ist Heidi auch gerne in entspannten Off-Duty-Looks unterwegs. Aber auch in casual Mode macht der Star eine gute Figur.

Look 1: Mut zur Farbe

Es muss nicht immer weiß, grau oder schwarz sein! Das Supermodel zeigt uns, wie toll Trend-Farben im Alltag aussehen können. Im modernen Zweiteiler bestehend aus Top und Rock, bringt sie gute Laune auf die Straßen von L.A. Der leicht transparente Stoff macht den Look noch aufregender. Auch ihr Lieblings-Accessoire: Die XXL-Sonnenbrille darf nicht fehlen. Da bekommt man direkt Lust auf den Frühling!

Heidi weiß Farbe in Szene zu setzen. © picture alliance / gotpap/STAR MAX / adobe stock

Auch in diesem pastellgrünen Hoodie strahlt die 50-Jährige mit der Sonne um die Wette. Das Grün liegt außerdem total im Trend und wird uns dieses Frühjahr ständig begleiten.

Welche Styles 2024 noch angesagt sind? Das sind die Sneaker-Trends für dieses Jahr.

Look 2: Sporty Chic - sportlicher Street-Style

Das Topmodel lässig in schwarzem Ensemble mit extra hohen Stiefeln. © picture alliance/ gotpap/STAR MAX/ Adobe Stock

Progressiv, cool und unschlagbar lässig - so kann man wohl den schicken Street-Style von Heidi Klum beschreiben. Der übergroße Hoodie, die engen Leder-Leggings, Overknees und Shopper-Bag sind die perfekten Begleiter für einen stylishen Nachmittag. Die Kombination verschiedener Materialien macht das Outfit besonders aufregend. Haare, Schmuck und Nagellack-Design hält Heidi dezent, so versprüht der Look echte Coolness. Wir lieben es!

Auch perfekt für den Street-Style: Diese Leggings mit Steg von Mare bei GNTM 2024 sind voll im Trend.

Look 3: Hoch, höher, Overknees!

Wenn jemand High Heels tragen kann, dann ist es Topmodel Heidi Klum! Ihre geliebten Overknees sind ein absoluter Schuhtrend, den sie auch im Alltag rockt. Mit den sexy Stiefeln wird jedes Outfit zum Hingucker. Wow, einfach nur stylish!

Look 4: Chilliger XXL-Style

Gewusst wie! Heidi nutzt ihre wohlverdiente Pause im GNTM-Trubel für einen Outfitwechsel und schlüpft in ein XXL-Outfit. Der coole Oversize-Look ist nicht nur mega entspannt und kuschelig, sondern auch absolut im Trend.

Look 5: Cozy im Winter

Auch in der kalten Jahreszeit bleibt das Supermodel modebewusst und kuschelt sich in einen winterlichen Off-Duty-Look. Mit dem flauschigen Mantel ist Heidi optimal für die niedrigen Temperaturen gekleidet und beweist, wie stylish ihre gemütlichen Outfits sind. Der Leder-Look ist auch noch absolut trendy! Da macht der Spaziergang mit der Family doch gleich noch mehr Spaß.

Heidis Looks zum Nachstylen:

Auch bei ihren Alltags-Looks beweist Heidi Gespür für Fashion und Trends. Und du kannst die coolen Model-Off-Duty-Looks ganz einfach nachmachen. Kombiniere dazu deine Lieblingsklamotten, die bequem sind und in denen du dich wohlfühlst. Egal ob Hose oder Rock zu Pulli, Top oder Hemd - damit bist du schon fast fertig. Ein entscheidendes Detail fehlt noch, um den Freizeitlook à la Heidi perfekt zu machen. Freizeit-Fashion braucht den Eyecatcher-Effekt: Das Model setzt dabei entweder auf ein It-Piece, Knallfarben wie Viva Magenta, wilde Muster oder XXL-Elemente. Also schnapp dir dein außergewöhnlichstes Accessoire oder Trend-Piece, etwa einen auffälligen Hut, einen Schal, bunte Schuhe oder einen verspielten Gürtel. Fertig ist der stylishe Alltags-Look, der deinen entspannten Nachmittag im Café zum Modeereignis macht.