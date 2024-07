Athleisure-Trend: Die GNTM-Models präsentieren diese Saison lässige Polos und sportliche Crop-Tops

We Are The Champions! Die letzten Kandidat:innen werfen sich im Rennen um den Titel bei "Germany's Next Topmodel" in lässige Sport-Outfits. Trendy Poloshirts, Baseball Shorts, Sport-Bustiers und Sneaker - die GNTM-Models sind zum Training bereit.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Lea und Armin präsentieren sich in lässigen Polos

Poloshirts sind ein absoluter Klassiker in der Sportswear. Die kurze Knopfleiste und der Stehkragen sorgen dafür, dass die kurzen Piqué-Hemden elegant wirken. Passend dazu werden sie gerne bei Elitesportarten wie Golf, Reiten, Tennis oder Polo getragen. Und auch für Fans des Old-Money-Looks gehören sie zur Grundausstattung.

In dieser Saison wirken Trainingshemden wie die der italienischen Sport-Brand Fila noch edler als zuvor, denn statt Reinweiß ist jetzt ein dezentes Beige angesagt. Armin trägt ein Poloshirt und eine farblich passende Shorts im neutralen Trendton. Die Kombi sieht klassisch und modern zugleich aus und vermittelt einen aktiven Eindruck. Lea trägt ebenfalls ein Poloshirt in Beige, mit farblich abgesetzten Ärmeln und Schulterpasse in Dunkelgrün, dazu Shorts im gleichen Grünton. Ihre helle Haut und die blonden Haare harmonieren perfekt mit dem Outfit und verleihen ihr ein kühles Selbstbewusstsein.

Sportliche Crop-Tops für Xenia und Grace

Kurze Oberteile in den typischen Sportfarben Rot und Weiß bringen die straffen Körper der Models Xenia und Grace zur Geltung. Insider kennen die Crop-Tops schon, denn sie sind durch die Kampagne mit Hailey Bieber und den aktuellen Tenniscore-Hype bekannt geworden. Die kurzen Oberteile sind nicht nur zum Sport, sondern auch als Streetwear im Alltag ein echter Hingucker: Zu Röcken, Sweatpants oder Jeans - Crop-Tops gehen immer!

Jermaine überzeugt in Baseball-Shorts

Die ultimative Sport-Shorts für alle Ballsportler:innen! Jermaine trägt ein weites dunkelblaues Exemplar mit rotem und weißem Streifen am Beinabschluss und lässigem Seitenschlitz. Dazu kombiniert er ein weißes Shirt mit V-Ausschnitt und eine Jeansjacke, die dem sportlichen Look einen coolen Streetwear-Touch verleiht. Passende hohe Sportsocken und Sportschuhe runden seinen Look ab.