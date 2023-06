Festival-Packliste im Sommer 2023: Auf diese 10 Beautyprodukte dürft ihr nicht verzichten!

Die Festival-Saison hat endlich wieder gestartet: Outdoor-Events, spektakuläre Bühnenshows, Musik vom feinsten – yay, let's party! Schnell die Tasche packen und los geht's. Aber was muss eigentlich mit? Wir haben für euch eine Festival-Packliste mit allen Beauty-Must-haves zusammengestellt – so ist die Bag schnell gepackt und ihr seid ready to go!

Festival-Packliste – das sollte mit

Endlich können wir wieder jedes Wochenende auf einer anderen Open-Air-Veranstaltung tanzen und abfeiern! Also lasst uns die Festival-Bag packen und ab geht's: Das sind die Top 10 Beauty-Must-haves, die ihr unbedingt dabeihaben solltet.

Steht euer Festival-Outfit schon? Dann heißt es nun: Festival-Bag packen und ein, zwei, drei kleine Beauty-Tools nicht vergessen! Wir verraten euch, welche dies sind. © klebercordeiro

1. Trockenshampoo für Frische und Volumen

Auf dem Festival kommt das Duschen häufig zu kurz, wer hat schon Lust, die kostbare Zeit mit Anstehen zu verschwenden, um sich anschließend einen kalten Wasserstrahl mit 5 anderen zu teilen? Und dann gibt es nicht einmal einen Föhn, um die Haare richtig zu stylen. Also, Haare waschen fällt aus, stattdessen setzen wir auf Trockenshampoo. Einfach auf den Ansatz sprühen, einmassieren, fertig. Die Haare sehen wieder top aus, haben richtig viel Volumen und riechen fresh.

2. Sonnenschutz für eine Sonnenbrand-freie Party-Zeit

3 Tage Festival heißt 3 Tage draußen sein – das schreit nach Sonnenschutz! Must: Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor für Gesicht und Body, eine gute Sonnenbrille für die Augen, Bucket Hat, Cap oder ein Tuch zum Schutz der Haare und ein Sonnenschutzbalsam für die Lippen. Bei strahlendem Sonnenschein darf auch After Sun Lotion nicht fehlen.

3. Concealer, BB Cream und Bronzer für einen flawless Look

Party-Zeit bedeutet meistens wenig Schlaf: hello, Augenringe, müde Haut und Pickel. Da sind Concealer, BB Cream und Bronzer unsere besten Festival-Friends! Mit einem Concealer können wir alles abdecken, was wir abgedeckt haben wollen. Eine BB Cream schenkt uns einen ebenmäßigen Teint und Bronzer verpasst uns tollen Glow.

4. Zahnpasta für frischen Atem

Zahn- und Mundhygiene ist selbst während der wildesten Party ein absolutes Muss! Eine kleine Tube Zahnpasta und eine praktische Reisezahnbürste lassen sich platzsparend verstauen und sorgen in wenigen Minuten für frischen Atem und weiße Zähne. Noch einfacher geht's mit sogenannten Tooth Tabs: Die kleinen Minz-Pastillen reinigen und pflegen die Zähne ohne Wasser. Muss der Umstände halber aufs Zähneputzen verzichtet werden, kann die kleine Tablette einfach zerkaut und anschließend der Mund ausgespült werden.

Hygiene ist das A und O – auch während des Festivals! Eine Liste an Beauty-Tools für den nächsten Festival-Besuch findet ihr im Beauty-Artikel. © Halfpoint

5. Deo für den Frischekick

Wenn die Party so nice ist, dass wir selbst das Duschen vergessen, ist Deo unser Retter in der Not. Für unterwegs ist ein fester Deo-Stick ideal, denn er kann nicht auslaufen und passt selbst in die kleinste Bauchtasche für einen kleine Auffrischung für zwischendurch.

6. Wasserfeste Mascara für perfekten Halt

All day (and night) long, das Motto eines jeden Festivals. Harte Umstände, benötigen harte Beauty-Maßnahmen: Nur wasserfeste Mascara hält selbst der heißesten Dance-Session stand.

7. Kussechter Lippenstift für alle Fälle

Ein Musik-Festival bedeutet tanzen, flirten und manchmal auch wildes Knutschen. Dabei kann der Lippenstift schon mal verschmieren, es sei denn, ihr setzt auf kussechten Lipstick. Denn damit verschmiert wirklich gar nichts und ihr habt auch nach Stunden noch einen tollen Kussmund.

Sonnenschutz, Deo und Make-up – im Beauty-Artikel verraten wir euch die besten Beauty-Tools, die euch perfekt auf das nächste Sommer-Festival begleiten. © SolStock

8. Glitter für einen glänzenden Auftritt

Raus aus dem Alltag, rein ins Festival: Da darf es auch mal schrill und grell werden! Glitter ist angesagt, als Lidschatten, Glitzerpulver oder -perlen, im Gesicht und auf dem Körper. Glänzt mit der Sonne um die Wette!

9. Reinigungstücher fürs Abschminken

Nach jeder Party stehen wir müde vor dem Spiegel und fragen uns: Jetzt noch abschminken? Es ist hart, aber verzichtet nicht darauf, eure Haut wird es euch danken! Packt unbedingt ein paar Reinigungstücher für das Express-Cleansing ein. Am besten eignen sich erfrischende Tücher, die nicht nur zum Abschminken, sondern für den gesamten Körper genutzt werden können.

10. Desinfektion, klar oder?

Desinfektionstücher, -Spray oder -Gel gehören mittlerweile in jede Handtasche und dürfen natürlich auch in der Festival-Bag nicht fehlen.