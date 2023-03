Fettige Haare? Pssst: Der Alleskönner Heilerde hilft wirklich!

Sucht ihr ein natürliches Shampoo gegen fettiges Haar ohne chemische Mittel? Wir haben die Lösung für euch: Heilerde. Wir zeigen euch, wie das Hausmittel Heilerde fettigen Haaren entgegenwirkt und geben euch alle Infos zum Thema Heilerde für die Haare.

Heilerde: der natürliche Beauty-Allrounder

Heilerde ist ein absoluter Wunderwirkstoff im Beauty-Bereich, ob als Gesichtsmaske oder Haarmaske. Das Hausmittel Heilerde lässt sich in vielen Bereichen einsetzen:

Heilerde-Maske für das Gesicht

Heilerde-Bad

Heilerde gegen Sonnenbrand & Wunden

Heilerde gegen Akne

Heilerde gegen Sodbrennen

So wirkt Heilerde auf Haut und Haar

Das Löß-Lehm-Ton-Gemisch wirkt wie eine Art Schwamm. Nach dem Auftragen auf Haare und Kopfhaut sorgt die Heilerde-Masse dafür, dass die Kopfhaut von Fett und Talg befreit wird. Somit werden verstopfte Talgdrüsen wieder geöffnet und überschüssiges Fett wird aufgesogen. Aufgrund dessen ist Heilerde ein ideales, natürliches Mittel gegen fettiges Haar und eine fettige Kopfhaut.

Wo gibt es Heilerde zu kaufen?

Heutzutage erhält man Heilerde nicht nur im Reformhaus oder in der Drogerie, sondern auch in Online-Shops. Heilerde gibt es in Form von Pulver, Tabletten, Granulat, Kapseln oder bereits verarbeitet in unterschiedlichsten Beauty-Produkten.

Heilerde: das Wundermittel gegen fettige Haare

Haare entfetten ist oftmals gar nicht so einfach, doch Heilerde kann hier Abhilfe schaffen. Insbesondere bei fettigen Haaren kann Heilerde hilfreich sein, da sie das überschüssige Fett absorbieren und so die Talgproduktion der Kopfhaut regulieren kann. Wir zeigen euch, wie ihr die Heilerde-Masse selber herstellen könnt und worauf es bei der Anwendung der Heilerde ankommt.

Haare mit Heilerde waschen: die richtigen Zutaten

1 Esslöffel Heilerde

3–5 Esslöffel Wasser

Bürste

Plastiklöffel

kleine Plastikschüssel

Tipp: Sowohl der Löffel als auch die Schüssel sollten aus Plastik sein, denn eine metallische Schüssel oder ein metallischer Löffel könnten mit den Mineralien der Heilerde reagieren.

Haare mit Heilerde waschen: Step-by-Step-Anleitung

Heilerde ist ein super Wirkstoff für die Haare © picture alliance / Westend61 | Pablo Gabriel Croatto

Schritt 1: Heilerde-Masse anrühren

Gebt einen Teelöffel Lavaerde in die Schüssel und fügt 3 bis 5 Esslöffel Wasser hinzu, sodass beim Umrühren ein dickflüssiger Brei entsteht. Anschließend sollte die Masse eine Weile quellen.

Schritt 2: Haare gründlich bürsten

Bürstet eure Haare gründlich durch, bevor ihr die Heilerde-Maske einmassiert, um letzte Styling-Reste wie bspw. Haarspray zu entfernen.

Schritt 3: Heilerde-Paste auftragen

Tragt die Lavaerde-Masse nur auf die Kopfhaut und den Haaransatz auf! Die Haarlängen werden ausgespart. Massiert die Heilerde-Maske ein und lasst sie ca. 3 bis 4 Minuten einwirken, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Nicht wundern: Die Heilerde-Paste schäumt im Gegensatz zu Shampoo nicht.

Schritt 4: Lavaerde gründlich ausspülen

Spült die Lavaerde anschließend gründlich mit lauwarmem Wasser aus.

Schritt 5: Apfelessig für den Feinschliff

Mit einer Apfelessig-Spülung könnt ihr das Heilerde-Treatment perfekt abrunden, denn Apfelessig enthält viele Power-Inhaltsstoffe, die sich positiv auf die Haare auswirken. Es verstärkt nicht nur die Anti-Fett-Wirkung der Heilerde, die DIY-Spülung aus Apfelessig reinigt zudem gründlich, kann das Haarwachstum anregen, Spliss und Schuppen vorbeugen und eine juckende Kopfhaut lindern.

Wir beantworten eure Fragen zur Anwendung von Heilerde