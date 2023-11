Harry Styles lanciert erotische Düfte: Wird seine Brand Pleasing damit durch die Decke gehen?

Ein neuer Durchbruch für den britischen "As it was"-Sänger Harry Styles: Sein Label Pleasing launcht eine sinnliche Duftkollektion mit "erotischen Parfüms". Erleben wir damit, wie es bei dem Star im Schlafzimmer riechen könnte? Das fährst du hier!

Anzeige

Das steckt hinter Harry Styles Lifestyle-Brand Pleasing

Der begnadete Musiker Harry Styles ist nicht nur in der Musikwelt, sondern auch in der Modewelt kein Unbekannter: Als erster Mann zierte er 2020 alleine das Cover der Vogue, er hüllt sich in eigens für ihn kreierte Gucci-Looks, trägt Kleider und Nagellack und präsentiert gekonnt genderfluide Looks. 2021 gründet er seine Lifestyle-Brand Pleasing, die Nagellack, Hautpflege und Kleidung auf den Markt bringt. Und nun hat Styles die Produktrange um erotische Parfüms erweitert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Harry Styles: Bringt seine sex-inspirierte Duftkollektion einen neuen Hype?

Bereits im Sommer dieses Jahres kündigte Harry Styles das bevorstehende Duftabenteuer an und legte Kundenbestellungen von Pleasing erste Parfümproben bei. Die Gerüchteküche brodelt: Ist da eine Parfüm-Kollektion im Anmarsch? Ein sexy Duft, der dich olfaktorisch ins Schlafzimmer des Popstars entführt? Ein Hauch von Harry auf der Haut? Womöglich einer der neuen Parfüm-Trends für 2023/24? Am 16. November lüftete Harry Styles das Geheimnis und präsentierte seine Duft-Kollektion "erotische Parfüms".

Anzeige

In Zusammenarbeit mit dem französischen Duftstoff- und Aromenhersteller Robertet sind drei Düfte entstanden: "Closeness", "Bright, Hot" und "Rivulets". Die Düfte versetzen angeblich in bestimmte erotische Stimmungen: "Closeness" beschwört eine lustvolle Fantasie im Mondschein, "Bright, Hot" eine abenteuerliche Romanze und "Rivulets" erinnert an eine bezaubernde Begegnung mit einem Fremden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neben Nagellack, Mode und Pflege gibt’s jetzt also auch die sex-inspirierte Duftkollektion im Online-Shop von Pleasing, in den Pleasing Shops in New York und Los Angeles und ausgewählten Shops in London.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch nicht nur mit seiner Duftkollektion sorgt Harry Styles für Gesprächsstoff. Erst kürzlich ging er viral, als er sich mit einem coolen Buzzcut zeigte - eine Veränderung, die bei seinen Fans für Überraschung sorgte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen