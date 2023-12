Helles Kleid, helle Haare: Kate Beckinsale zeigt sich im neuen Look

Kate Beckinsale hat bei der "Women in Entertainment"-Gala des "Hollywood Reporter" für Begeisterung gesorgt. Auf der Veranstaltung in Beverly Hills trug die britische Schauspielerin ihre Haare in einem blonden Bob und zu Wellen frisiert.

Kate Beckinsale mit blondem Bob: Perücke oder echt?

Die Haarpracht der 50-Jährigen hatte bereits in den vergangenen Tagen Diskussionen verursacht: Am Dienstag erschien Kate Beckinsale mit langen braunen Haaren, die sie als Hochsteckfrisur stylte, zu der Gala "Women in Hollywood", bei der auch Jennifer Lopez mit ihrem gewagten Look begeiserte. Schon am nächsten Tag kam sie dann zu einem anderen Event mit neuem blonden Bob.

Manche Beobachter vermuteten nach der raschen Verwandlung, dass Beckinsale eine blonde Perücke trägt - die hätte sie dann aber jetzt erneut hervorgeholt...

Auf dem roten Teppich sprach Kate Beckinsale am Donnerstag mit "Extra" über ihren neuen Hairstyle. "Es ist schön, ihn manchmal zu ändern", erklärte der "Underworld"-Star. Auch auf Instagram präsentierte die Schauspielerin ihren veränderten Look - und wird dafür von ihren Followern gefeiert: "Blond sieht an dir so gut aus", heißt es da unter anderem in den Kommentaren.

Vielleicht hat sich Beckinsale, zu ihrem neuen Look auch von einer ihrer Rollen inspirieren lassen: In dem Film "Jolt" aus dem Jahr 2021 hatte sie eine blonde Perücke getragen, die den gleichen Schnitt wie ihr aktueller Bob hatte.

Auch Kate Beckinsales Kleid sorgt für Aufsehen

Aber nicht nur ihre Frisur, auch ihr Outfit war ein Hingucker bei der "Women in Entertainment"-Gala in Beverly Hills: Sie präsentierte auf dem roten Teppich zu den blonden Wellen ein langärmliges, weißes Tweed-Minikleid mit Schleife am Ausschnitt. Das knappe Outfit kombinierte sie mit glitzernden, silbernen Schuhen mit sehr hohen Plateauabsätzen.