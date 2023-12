Jennifer Lopez mit sexy Underboob-Look - in diesem Trend-Look zieht sie alle Blicke auf sich!

Und erneut waren die beiden das Gesprächsthema des Abends: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben am Dienstag bei der alljährlichen "Women in Hollywood"-Gala einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Grund dafür waren nicht nur ihre Küsse, die sie auf dem roten Teppich leidenschaftlich ausgetauscht haben. Auch das freizügige Outfit der Sängerin sorgte für Staunen.

Anzeige

Denn Lopez trug zu ihrem hautengen und bodenlangen Maxirock in Schwarz einen knappen und futuristischen Brustpanzer in Silber, der nicht nur den Blick auf ihren nackten Rücken freigab. Das Oberteil war so knapp geschnitten, dass auch die untere Partie ihrer Brust deutlich zu sehen war.

Jennifer Lopez ruft den Underboob-Trend aus

Damit der mutige, aber angesagte Underboob-Style auch schön zur Geltung kam, frisierte sich Lopez einen angesagten Sleek Bun. Als Accessoires kamen silberne Hängeohrringe sowie eine schwarze Clutch zum Einsatz. Auch ihre Riemchen-Pumps wählte sie in Schwarz. Beim Make-up legte sie den Fokus auf ihre Augen, die sie mit dunklem Lidschatten und viel Eyeliner betonte. Ihre Nägel lackierte sie in Gold - aber nicht nur irgendeinem Gold! Tom Bachik, ihr Nailartist, erklärte die Maniküre als "Chrome Icon Nails", die wir natürlich auch als Step-by-Step-Anleitung haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Affleck kam, passend zur Wintersaison, im schwarzen Samtanzug mit doppelter Knopfreihe. Darunter trug der Schauspieler ein weißes Hemd sowie eine schwarze Krawatte. Im vergangenen August haben die beiden ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Am 20. August 2022 gaben sich die beiden im Rahmen einer großen Party auf Afflecks Anwesen in Georgia das Jawort.