Lisa Marie Presleys Leben und ihre ikonischen Looks

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Rock-Legende Elvis Presley und Exfrau von Pop-King Michael Jackson, aber sie war auch selbst erfolgreiche Musikerin, Mutter und Unternehmerin. Anlässlich ihres plötzlichen Todes in der Nacht zwischen Mittwoch, dem 11.01.23 und Donnerstag, dem 12.01.23, blicken wir zurück auf ihr Leben und vor allem ihre Looks.

Lisa Marie Presley starb im Alter von 54 Jahren

Lisa Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley, brach am Donnerstag in einem Haus in der Gegend von Calabasas zusammen. Nach schweren Atemproblemen und einem Herzinfarkt kam sie noch im Krankenhaus an, doch überlebte den plötzlichen Herzstillstand nicht.

Rettungskräfte mit Rettungswagen und Sanitätern wurden um 22:37 Uhr zu einem Haus an der Las Virgenes Road gerufen, berichtete Sheila Kelliher, Leiterin der Feuerwehr von L.A. County. In dem Haus solle eine Frau, Lisa Marie Presley, wie sich später herausstellte, einen Herzstillstand erlitten haben. Bis die Sanitäter eintrafen, führte Danny Keough, ihr Ex-Mann Wiederbelebungsmaßnahmen durch.

Als Mutter Priscilla Presley am frühen Donnerstagnachmittag im Krankenhaus erschien, teilte sie noch über Social Media mit: "Meine geliebte Tochter Lisa Marie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie erhält jetzt die beste Pflege. Bitte schließen Sie sie und unsere Familie in Ihre Gebete ein." Später bestätigte die Ex-Frau des King of Rock, dass ihre Tochter gestorben sei.

Schließlich starb Lisa Marie Presley im Krankenhaus an den Folgen ihres Herzversagens. Sie hinterlässt zwei 14-jährige Zwillingstöchter und eine weitere Tochter, die Schauspielerin Riley Keough. Ihr Sohn Benjamin Keough hatte sich 2020 das Leben genommen.

Ihr letzter großer Auftritt bei den Golden Globes

Am Dienstagabend besuchte die Tochter von Elvis Presley noch die Golden Globe Awards in Beverly Hills, wo sie Austin Butler auf dem roten Teppich begleitete. Der junge Schauspieler wurde mit dem Award für seine Rolle als Elvis in dem Filmdrama über Lisa Marie Presleys Vater ausgezeichnet.

Elvis, Priscilla und die kleine Lisa Marie. Die Ähnlichkeit zu ihrem Vater ist unbestreitbar. © picture alliance / newscom | JIM RUYMEN

Nun berichteten Augenzeugen, dass sie auf dem roten Teppich unsicher wirkte und gestützt werden musste. Trotzdem strahlte sie in ihrem bodenlangen, asymmetrischen schwarzen Cape-Kleid noch jede Menge alten Hollywoodglam aus. Ihre goldenen, funkelnden Accessoires von der Schlangenapplikation am Kleid, bis hin zu den auffälligen Goldringen und Armreifen, verleihen ihrem Look eine Extraportion Luxus.

Priscilla Presley, Elvis-Darsteller Austin Butler, Lisa Marie Presley und Regisseur Baz Luhrmann auf den 80. Golden Globe Awards®. Lisa Marie und Priscilla freuten sich, als Austin einen Preis für seine Darstellung als "Elvis" im gleichnamigen Film absahnte. © picture alliance / Captital Pictures | Chelsea Lauren/HFPA/supplied by Capital Pictures

Passend zu der fließenden Silhouette des Kleides fielen ihre langen Haare in weichen Glam Waves. Der dunkle Ansatz war zu extra hohem Volumen auftoupiert. Die blondierten Längen, mit weichem Farbverlauf, waren zu XL-langen Locken eingedreht. Bei diesem eleganten Auftritt konnte noch keiner erahnen, was wenige Tage später geschehen sollte.

Lisa Marie Presleys unvergessliche Looks

Bis zur Trennung ihrer Eltern Elvis und Priscilla wuchs Lisa Marie Presley in Graceland auf. Es existieren nur wenige Fotos aus ihren Kindheits- und Teenager-Jahren, aber auf den seltenen Schnappschüssen ist die Ähnlichkeit zu ihrem berühmten Vater unverkennbar.

Während ihrer ersten Ehe mit Danny Keough Ende der 80er Jahre, trug sie ihre Haare schwarz und ihre Lippen mit Vorliebe dunkelrot geschminkt.

Lisa Marie Presley war zwischen 1994 und 95 für 18 Monate mit Michael Jackson verheiratet. Während dieser Zeit trug sie den typischen 90ies-Look mit dünn gezupften Augenbrauen und dunkeln, stark gestuften Haaren.

Michael Jackson und Ex-Ehefrau Lisa Marie Presley. Wie alle cool girls der 90er trug Lisa Marie dünn gezupfte Brauen. © picture-alliance / dpa | epa afp Nicholson

Mit Nicolas Cage führte sie 2002 eine weitere Kurzzeitehe. Während der frühen 00er Jahre trug die Musikerin blonde Strähnen in der besonders voluminös geföhnten Mähne. Die damals trendigen Smokey Eyes und glossy Lippen durften bei gemeinsamen Auftritten nicht fehlen.

Smokey Eyes und XXL-Mähne: Das war Lisa Maries ikonischer Look in den frühen 00er Jahren. © picture-alliance / dpa | epa afp Nicholson

2005 trat sie gemeinsam mit Billy Idol bei einem Spenden-Event auf, um Geld für die Opfer von Hurricane Katrina zu sammeln. Sie trug ein schwarzes Tüll-Hochzeitskleid auf der Bühne, tiefschwarzen smokey Lidschatten auf den Augen und honigblonde Strähnchen im Haar.

2012 war ihr Look sanfter. Die Smokey Eyes waren eleganten Katzenaugen gewichen, der Bronzer durch frisches Rouge ersetzt und die Haare mit weichen Übergängen statt Blocksträhnchen durchzogen.

2012 zeigt Lisa Marie ihren neuen, sanfteren Look bei einem Auftritt in Atlantic City. © picture alliance / Star Shooter / MediaPunch | Star Shooter

Bis zu ihrer Scheidung 2016 trat sie regelmäßig mit ihrem Ex-Mann und Gitarrist Michael Lockwood gemeinsam auf. Ihr Bühnen-Look war stets glamourös und längst nicht mehr so rockig wie zu Beginn ihrer Karriere. Im Mittelpunkt: immer ihre wallenden, welligen Haare.

Im Laufe von 2022 war sie gemeinsam mit Austin Butler und Mutter Priscilla bei mehreren Promo-Auftritten für den Film "Elvis" zu sehen. Ihre vollen langen Haare stets perfekt gestylt und ihr Teint mit einem warmen Glow versehen.