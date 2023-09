Seid ihr in Sachen Fashion schon bereit für den Herbst und Winter? Wir haben 8 Must-have-Pieces für euch, die Schwung in eure Garderobe bringen. Von Preppy-Punk über florale Prints bis zu dramatischen XXL-Schals: Wir zeigen euch die schönsten Trends, direkt von den Laufstegen der Modemetropolen.

8 Must-have Pieces für euer Fashion-Update

Oft reicht ein einzelnes Teil, mit dem ihr euch als echte Fashionista zu erkennen gebt. Ihr tragt Micropants, hüllt euch in den XXL-Schal oder lasst den Paillettenrock unterm neuen Herbstmantel hervorglitzern: Insider wissen, dass ihr in Sachen Fashion echte Expert:innen seid! Hier sind die 8 Must-have-Pieces für Herbst und Winter 2023/24!

#1 Nieten, Knöpfe und Verzierungen

Es scheint wie eine Hommage an die im Dezember 2022 verstorbene britische Modedesignerin Vivienne Westwood, denn die von ihr ins Leben gerufene Punk-Mode dominiert die Modetrends der Saison. Nieten, Knöpfe und Kristall-Applikationen verpassen den Looks eine revolutionäre und rebellische Kraft, wie sie Vivienne Westwood zeit ihres Lebens ausstrahlte. Punk-Elemente zieren bei Labels wie Off-White und Blumarine Jacken, Pullover und Accessoires, treffen auf klassische Preppy-Styles und kreieren so den Preppy Punk - cool!

Im Clip: Nietenhemd selbst gemacht

#2 Raffungen, Knoten und mehr

Kleider, Röcke, Pullover und Co. werden mit einem einfachen Knoten oder einer Raffung ganz easy zu etwas Besonderem. Und je kunstvoller der Knoten oder je durchdachter die Drapierung, desto größer ist der Wow-Effekt. Ob lässiger Look für jeden Tag oder die extravagante Abendrobe: ein gekonnte Raffung verleiht eurem Look ein Fashion-Update und macht ihn zum echten Eyecatcher. Inspiration gibt's bei Bottega Veneta und Mugler.

#3 Micropants

Eigentlich sind ja Oversize-Modelle der vorherrschende Trend: Weite, übergroße Pullover, lässige Hosen im Baggy Look und Low-Waist-Passform. Doch jetzt wird es wieder kurz und figurbetont - knappe Microshorts ,wie bei Valentino und Prada gesehen, sind auf dem Vormarsch! Kombiniert mit zarten Strumpfhosen und hohen Stiefeln, dazu XXL-Pullover und Blusen für den lässigen Look entsteht ein megacooler Look. Der angesagte Style lässt viel Platz für eure Kreativität und ausgefallene Styling-Experimenten, einfach mal ausprobieren!

#4 XXL-Schal

Dieser Modetrend ist genau das richtige für kalte Tage! Überlange Schals aus kuscheliger Wolle oder weichem Kaschmir halten wunderbar warm und sehen auch noch mega cool aus, wie Lenny Kravitz es ganz lässig vormacht. Legt den Schal locker um den Hals, sodass ein Ende nach vorne, das andere über den Rücken fällt. Oder fixiert den Schal mit einem Gürtel über dem Mantel, das zaubert eine tolle Silhouette.

#5 Metallische Glitzerdesigns

Nieten und Kristall-Applikationen gehören bereits im Zuge der wiederauflebenden Punk-Mode zum Must-have-Pieces im Herbst und Winter 2023/24. Doch damit nicht genug des Glitzerns: Auch Pailletten und Co. werden alltagstauglich. GNTM-Chefin Heidi Klum hat uns bereits gezeigt, wie man den glamourösen Pailletten-Look im Alltag trägt. Metallische, fließende Stoffe und funkelnden Boots in Gold und Silber gehören zu den spannendsten Modetrends der Wintersaison. Freut euch auf ausgefallene Glitzerdesigns à la Givenchy und Gucci!

#6 Schiffermütze

Dieses beliebte Trend-Accessoire habt ihr vielleicht noch irgendwo im Kleiderschrank versteckt, denn es war vor einigen Jahren bereits mega angesagt. Und jetzt feiert die Schiffermütze ihr großes Comeback! In den angesagten Trendfarben im Herbst 2023 Beige und Schwarz bietet euch die Schiffermütze viele Styling-Möglichkeiten von lässig bis elegant und nebenbei hält sie den Kopf angenehm warm.

#7 Blumenprints in dunklen Tönen

Wer sagt denn, dass Kleider mit verspielten Blumenprints nur ein Sommerding sind? Die Runway-Trends bei Chanel, Dior und Elli Saab zeigen, wie ihr Blümchenkleider & Co. selbst an kühleren Tagen tragen könnt. Einzige Voraussetzung ist eine dunkle Farbgebung, sodass die floralen Flowerprints nicht den Eindruck eines Überbleibsels aus dem Sommer vermitteln. Hosen, Röcke, Kleider und Blazer mit trendigem Blumenmuster sind der angesagte Modetrend im Herbst und Winter 2023.

#8 Kunstwerke

Kunst auf Shirts, Röcken oder Stoffhosen? Auch das ist ein Modetrend im Herbst und Winter 2023/24 - und zwar ein ganz besonders origineller. Ausgefallene Drucke, die man eher im Museum erwartet, zieren Kleidungsstücke bei Jil Sander und Chloé und machen sie zu Kunststücken. Cooler Nebeneffekt: Ihr müsst nicht mehr ins Museum gehen, um Kunst zu erleben, sondern ihr tragt die Kunst in die Welt hinaus!