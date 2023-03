Oscars 2023: Bestes Kostüm für Ruth E. Carter und Black Panther

Ruth E. Carter gewinnt den Oscar für Bestes Kostüm in "Black Panther - Wakanda Forever".

Black Panther hat das beste Kostüm

Die Kostümbildnerin Ruth E. Carter konnte bereits 2019 einen Goldjungen für sich gewinnen und das sogar auch mit dem Film "Black Panther" - damals noch den ersten Teil des Marvel Films. Damals war sie die erste schwarze Kostümdesignerin, die sich diesen Preis sichern konnte.

Da waren ihre anfänglichen Bedenken ihre eigenen Maßstäbe aus dem ersten Teil nicht mehr toppen zu können wohl unberechtigt. Und das, obwohl sie sich dieses Mal ganz neuen Herausforderungen stellen musste. Denn der Film spielt dieses Mal zu großen Teilen unter Wasser. Das bedeutet, die Stoffe mussten auch in einer komplett anderen Umgebung funktionieren.

Sie selbst trug während der Verleihung ein knalliges gelbes, bodenlanges Kleid, mit einer auffälligen Brille und pinken High Heels.

Mit dem Sieg setzte sie sich gegen ihre Konkurrent:innen durch, die für Elvis, Babylon, Everything Everywhere, All at Once und Mrs. Harris Goes to Paris durch.