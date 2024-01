Parfums mit Vanille: Mit diesen 5 sinnlichen Düften verdrehst du deinem Gegenüber den Kopf

Sie gilt als Königin der Gewürze: Vanille! Sie sorgt aber nicht nur in feinen Desserts und zartem Gebäck für köstliche Genussmomente, sondern auch in Parfums. Ähnlich wie Zimt weckt das sinnliche Aroma auch die Lust auf Zweisamkeit & Zärtlichkeiten. Die besten Vanilledüfte gibt's hier ...

Anzeige

Parfum-Hype 2023: Das Jahr der Vanille

Ob mit Früchten oder Blüten, würzig oder lieblich, modern oder romantisch - Düfte mit Vanille in allen Varianten waren dieses Jahr, wie Prognosen zum Parfummarkt vorausgesehen hatten, total angesagt und der Trend setzt sich fort.



In unruhigen Zeiten zeigt sich die Sehnsucht nach Sicherheit stets auch im Konsum: klassische Lieblingsnoten wie Vanille versprühen positive Emotionen und ein tröstliches Gefühl von Verlässlichkeit.

Anzeige

Anzeige

Wie das verführerische Gewürz die Sinne berührt

Es ist der Duft der Kindheit, der ein Gefühl von Geborgenheit in uns auslöst. Cremes, Raumdüfte und Parfums mit der Nuance fühlen sich an wie eine liebevolle Umarmung. Geruchsforscher Alan Hirsch fand heraus, dass wir mit dem Geruch von Vanille in der Nase sogar besser und schneller einschlafen.



Studien zufolge gehört die Vanille zu den weltweit beliebteste Duftnoten. Ein echter Wohlfühl-Booster, der schon in der Antike als Aphrodisiakum zum Einsatz kam und laut Aromatherapie nicht nur antioxidativ und entzündungshemmend, sondern auch anregend und erotisierend wirkt.



Kein Wunder, dass diese sinnliche Nuance auch aufs andere Geschlecht eine unwiderstehliche Wirkung hat. Wir verraten euch, welche Vanilleparfums diesen Winter noch mehr Lust aufs Kuscheln machen.

Lerne die Parfum-Lieblinge von Influencer Jeremy Fragrance kennen - und welche Düfte Topmodel Bella Hadid persönlich am liebsten trägt. Auf der Suche nach Last-Minute Geschenken? Schöne Parfüm-Überraschungen und Duft-Sets für sie & ihn haben wir hier für dich. Harry-Styles-Fans aufgepasst: Harry Styles launcht erotische Parfüms! Du möchtest wissen welcher Duft dir gut steht? Im Parfum-Horoskop 2024 verraten wir dir, welcher Duft zu deinem Sternzeichen passt.

1. Devotion von Dolce & Gabbana: Köstliche Vanille

Hingabe verspricht schon der Name der Duftneuheit des Luxuslabels. Der renommierte Parfumeur Olivier Cresp sorgt mit seiner exquisit ausbalancierten Gourmand-Komposition aus zitrisch-frischen Noten wie kandierter Zitrone und Orangenblüte zur cremigen Süße der Madagaskar-Vanille für einen sinnlichen Dolce-Vita-Moment. Und den genießt man doch am liebsten zu zweit!

Devotion von Dolce & Gabbana ist ein Dessert-Duft mit feiner Vanille und Zitronennote. © PR Dolce & Gabbana Beauty

Anzeige

2. Goddess von Burberry: Lust auf Lavendel

Wer den Effekt der Vanille noch verstärken möchte, kombiniert weitere aphrodisierende Aromen dazu. Duftforscher Hirsch stellte in einer seiner Studien fest, dass besonders Männer Lavendel als besonders anregend empfinden. Der ungewöhnliche Mix findet sich unter anderem in Goddess von Burberry.

Die cremige Vanillenote umhüllt den krautig-frischen Lavendelduft, Kakao und Ingwer runden die würzige Kreation ab. Du bist auf der Suche nach einem günstigen Duftzwilling? Einen ähnlich sinnlichen Duft fürs kleine Budget mit Lavendel und Vanille hat Zara mit Starlight Vanilla ganz neu im Sortiment.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Cloud Pink von Ariana Grande: Popcorn & Sweets

Laut Hirsch ist aromatischer Lavendel aber nicht der einzige Favorit der Herren. Auch süße Dessertnuancen wie Kürbis, Donut und Popcorn scheinen das Blut der Schnuppernden in Wallung zu bringen. Fündig werden wir hier bei den Duftneuheiten unter anderem bei den Star-Parfums.

Die Vanille-Note in Ariana Grandes Kreation Cloud duftet nach frischem Popcorn und auch der Nachfolger Cloud Pink ist eine süße Versuchung aus Vanille, Kokosnuss, Ananas und Praline. Zum Vernaschen gut!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

4. Black Opium von Yves Saint Laurent: verführerisches Vanille-Quartett

Mit Black Opium ist Yves Saint Laurent Anfang des Jahres eine prickelnde Neuinterpretion des Kultdufts gelungen, der mit seinem - für damalige Verhältnisse - provokanten Kampagnenmotiv der nackten Sophie Dahl für einen Skandal sorgte.



Der Duft selbst hat im Vergleich zum Original nichts von seiner Sinnlichkeit eingebüßt und verführt mit vier feinen Vanillenoten, Kaffee, Pfeffer und Jasmin. Sehr sexy!

Black Opium verführt uns mit gleich vier verschiedenen Vanille-Noten. © Yves Saint Laurent

5. Lumineuse von Chloé: süßer Blumenduft

Auch Blumendüfte lieben Männer an Frauen, wie eine Umfrage des Online-Parfumportals Scentbird ergab. Rund ein Drittel der Befragten steht auf florale Noten.

Unser Tipp in dieser Duftfamilie? Das neue Parfum Lumineuse von Chloé mit betörendem Jasmin und eleganter Rose, das ganz raffiniert und subtil mit einem Hauch von Vanille unterlegt ist. Eine sehr feminine Komposition - perfekt fürs nächste Date!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige