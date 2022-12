Pink PP à la Valentino - Das müsst ihr bei dem pinken Lidschatten-Look beachten

Hier zeigen wir euch wie ihr den matten smooth smokey Lidschatten à la Valentino nachstylet, wie ihr Pink außerdem noch tragen könnt und wir erklären euch, was es beim Tragen der Statement-Farbe zu beachten gilt.

Anzeige

On Wednesdays we wear Pink! Und an allen anderen Wochentagen auch. Zumindest wenn es nach Valentino und Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli geht. Der Modemeister hinter dem italienischen Traditionslabel zeigte zuletzt in seiner Herbst-/Winterkollektion 2022 monochrome All-Pink-Everything-Looks, inklusive leuchtend vibrierendem Augen-Make-up mit pinkem Lidschatten.

Der Trend um kräftiges Neon Pink, oder wie die Modewelt es nennt "Power Pink", "Pink PP" oder schlicht "Valentino Pink" hatte sich schon angebahnt. So waren Pinke Looks und knalliges Augen-Make-up auch bei anderen Marken zu sehen und reihen sich in die Welle der Retro-Trends ein, die aktuell durch die Beauty-Industry schwappt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beauty-Trend 2022 - Neonpinkes Augen-Make-up à la Valentino

Mehrere Generationen denken heute immer noch in zwei Farben: Pink für Mädchen und Blau für Jungen. So wurden viele erzogen oder zumindest unterbewusst gesteuert.

Unweigerlich bekam Pink einen Stempel aufgedrückt auf dem steht: "mädchenhaft", die "Visitenkarte von Barbie" oder einfach nur "geschmacklos". Die Farbe wurde untrennbar mit reduzierenden Konnotationen von Weiblichkeit verbunden. Frauen hatten also zwei Möglichkeiten: Pink voll und ganz zu akzeptieren (Hi, Elle Woods) oder völlig zu meiden.

Heute schreiben wir das Jahr 2022, in dem die Farbe Power Pink zum angesagten Ton schlechthin erklärt wird.

Pink taucht auf den Laufstegen des Jahres 2022 gleich mehrmals in kühnen Variationen auf. Leuchtenden fuchsiafarbene Kleider waren bei Michael Kors, Dolce & Gabbana und Act No 1 zu sehen. Emporio Armani, Bronx Banco und Poster Girl zeigten Knaller-Make-up-Looks mit kräftigen Rosatönen für die Augen.

Aber es war Valentino, der den Farbton Pink PP zur Farbe der Saison erklärte. Die Brand widmete eine ganze Fashion Show einer Farbe, welche die Modewelt nun als "Valentino Pink" bezeichnet. Die Herbst-/Winterkollektion 2022 von Valentino, die Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli im Pariser Carreau du Temple vorstellte, war geprägt von All-Over-Looks in vibrierendem Pink. Nach einer Auswahl schwarzer Looks war die Kollektion, wie auch der Laufsteg, ganz in Pink PP gehalten - dem neuen Ton, der auch vom Pantone Color Institute anerkannt wird.

Die Farbe der "Liebe, der Gemeinschaft, der Energie und der Freiheit", wie Piccioli selbst nach der Show sagte. Neben den pinken Outfits waren es vor allem die punkigen Pink Explosionen auf den Augenlidern der Models, die danach zum Trend werden sollten.

"Für Valentino haben Farben ihre eigene Sprache", erklärt Kolii Jancso-Todoranov, der nationale Make-up Artist von Valentino Beauty nach der Show in einem Interview. "Das leuchtende Fuchsia, das wir auf dem Valentino-Laufsteg gesehen haben, sprengt Grenzen eines eintönigen Konzepts, setzt ein starkes Statement und beeinflusst die Emotionen".

"Die Farbe Pink ist mit so vielen Stigmata behaftet", sagt Jancso-Todoranov: "Valentino löst Grenzen auf und stellt das Stigma der Farbe völlig neu dar. Farben sind geschlechtsneutral und im Jahr 2022 unterstreichen wir die einzigartige Individualität eines jeden."

Die legendäre Make-up-Künstlerin Pat McGrath, die an den ikonischen Look kreierte, gibt ihm recht. Die Aussagekraft der Farbe bricht nicht nur mit einem verstaubten Stigma, sondern erweckt auch die Augen der Models zum Leben: "Inspiriert von der Freiheit, Individualität, Neugier und Erfindungsgabe von Pink wurden die Augen definiert und in ihrer Lebendigkeit strukturiert, wofür extrem kräftige pinke Pigmente verwendet wurden, die bis zur Perfektion gepresst und verblendet sind."

Das Comeback von Power Pink geht dabei weit über Ästhetik, Mode, Trends und Beauty hinaus. Eine neue Generation wächst heran, die Geschlechterrollen anders denkt. Das neue Pink kann Weiblichkeit feiern und trotzdem Geschlechterrollen auflösen, Männlichkeit zulassen und alle Geschlechter mit einschließen und individuelle Identität zelebrieren.

Dabei ist auch der wiederentdeckte Pink-Trend kein neuer und wir können nicht von der Rolle der Powerfarbe sprechen ohne die starken Retro Vibes aus den 90er und 00er Jahren zu erwähnen, die aktuell jeden Beauty- und Modetrend mitzubestimmen scheinen. "Die letzte Ära, in der neonfarbene Rosa- und Pinktöne florierten, waren die frühen Neunziger Jahre, in denen leuchtende Farbtöne zur Selbstdarstellung genutzt wurden", bemerkt Jancso-Todoranov.

Der Beauty-Trend des Jahres: Neonpinkes Augen-Make-up. Ein genderneutrales Make-up à la Valentino. Hier findet ihr die Fakten zum Trend! © CoffeeAndMilk

Pink PP Look à la Valentino - So kreiert ihr den pinken Lidschatten Look selbst

Wir fühlen den "Power in Pink Look" und alles wofür er stehen soll sehr und können es kaum erwarten, ihn diesen Sommer (und Winter) selbst zu tragen. Deswegen kommt hier die Schritt für Schritt Anleitung zum Trend Make-up.

Anzeige

Anzeige

So gelingt der pinke Lidschatten wie aus der Valentino Show:

1. Primer

Der Look darf zwar ein smooth smoky Finish haben, sollte aber trotzdem nicht verschmiert aussehen. Damit die kräftigen Pigmente auch wirklich halten ist Primer ein absolutes Muss. Der sorgt dafür, dass die Haut um die Augen glatter und ausgeglichener wirkt und lässt den Lidschatten besser haften.

2. Concealer

Die Augen sollen pretty in Pink leuchten, dunkle, blaue und lila Schatten haben da nichts zu suchen. Bevor Ihr also den Lidschatten auftragt, kaschiert ihr Augenringe und eventuelle Unreinheiten mit Concealer.

3. Teint

Sowohl für den Concealer um die Augen also auch für den restlichen Teint und die Foundation gilt: Verzichtet auf schwere extrem deckende Texturen. Wer den Look von Valentino kreieren will, der setzt auf leichte aber hydratisierende Formeln, für einen dewy Look und glowy Teint á la Pat McGrath.

4. Lidschatten

Der Pink PP Kult Look gelingt am besten mit dem originalen Lidschatten von Valentino. Der Eye2Cheek Blush And Eyeshadow in Born in Roma 01, ist ein Multiuseprodukt, ein cream-to-powder Blush und Eyeshadow. Damit er auch als Rouge zum Einsatz kommen kann, hat der hochpigmentierte Puder ein transparentes Finish und ist aufbaubar. Um das knallige Augen Make-up zu erzielen, wird er geschichtet. Beginnt mit einer dünnen Schicht, die vom Wimpernkranz bis zur Lidfalte das ganze Lid bedeckt. Dann zieht ihr den breiten Wing in Richtung Schläfen. Anschließend tragt ihr die Pudertextur mit einem Eyeshadow-Pinsel auch am unteren Wimpernkranz entlang auf, allerdings nicht in der Wasserlinie.

5. Smooth & Smokey

Um das für den Look charakteristische lässige Finish hinzubekommen werden nun die Ränder sanft verwischt. Dafür dürft ihr eure Finger oder ein kleines Eye Makeup-Schwämmchen benutzen. Die Kante der Lidschattenfarbe darf über die Lidfalte hinaus verlaufen, sollte allerdings nicht bis zu den Augenbrauen reichen. Sie muss nicht präzise sein, sondern darf bewusst weich gezeichnet werden.

6. Finish: Um den Look abzurunden kommt nun noch ein Hauch von dem Rouge auf die Wangen. Auf Mascara wird bei Valentino bewusst verzichtet, stattdessen werden die Augenbrauen betont. Der Teint soll strahlen und gut durchfeuchtet wirken. Die Lippen bleiben auch Nude.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Noch mehr Beauty-Trends für den Sommer findet ihr hier

Das gilt es beim neon pinken Lidschatten Look zu beachten

Neben den vielen, oder gerade wegen der vielen, aufpoppenden Retro-Trends lässt sich auch eine Abkehr von perfektem, präzisem Make-up festhalten. Die Tendenz zeigt eher einen unordentlichen, abstrakten Ansatz, lässige, mühelose Looks, kombiniert mit mutigen Statements und lebendigen Farben.

Anzeige

Smokey Eyes in Grün, Blau oder in der Couleur du Jour Pink PP, mit einem Smudgy Finish, das dann am besten aussieht, wenn man es schon für ein paar Stunden getragen hat, trifft genau die Laune der aktuellen Trendsetter.

"Der Look, den Valentino für den Laufsteg kreiert hat, ist ein gewagter, einfarbiger Smooth-Smokey-Look", erklärte Jancso-Todoranov.

Was solltet ihr beim Nachschminken beachten? Zu welchem Hauttyp passt das pinke Augen-Make-up? Überzeugt euch von unseren Beauty-Hacks! © izusek

Wichtig damit eben dieses Smooth Finish gelingt: "Den Eyeshadow sanft auf die Augenlider auftragen, um dann mit einem fluffigen Pinsel die Ränder verwischen." Und er hat noch mehr Tipps. "Ich liebe ein monochromes Finish, deshalb verwende ich weitere Rosatöne auf den Wangen und Lippen, um einen wunderschönen, leuchtenden Look zu kreieren", fährt er fort. Sein Geheimnis für das besonders intensiv pigmentierte Finish? "Der Trick dabei ist, den Pinsel anzufeuchten, um die Pigmente zu verstärken", erklärt er.

Extra Tipp: Wer den kultigen Farbton (noch) nicht als pudrigen Lidschatten zuhause hat, der greift zu cremigen Texturen. Lippenstift ist eine wunderbare Alternative um den hochpigmentierte, kräftigen Look nachzustylen. Mit einem schmalen Pinsel vom Wimpernansatz und bis zur Lidfalte auftragen und anschließend mit den Fingern den Rand verwischen.

Auch wenn der Look bei Valentino das ganze Augen umschloss, ist er eher etwas für geübte Hände. Um beim ersten Versuch klassische Make-up Fails zu vermeiden, spart ihr die Wasserlinie und den inneren Augenwinkel aus. Es kann schwierig sein, Rosa- Pink- oder Rottöne auf den Augen zu tragen, da sie schnell wie eine Augeninfektion aussehen können. Daher sollte die Farbe um das Auge herum und nicht in der Wasserlinie aufgetragen werden. Konzentriert euch auf das obere Augenlid und setzt hier Statements.

Braune Wimperntusche ergänzt die warme Farbe perfekt und hält den Look trotz Knaller-Pigmenten dezent. Die Farben passen herrlich zusammen, der Look wird weicher und auch tagsüber tragbar.

Wer für die Party noch etwas mehr geben will, der verlängert den Lidschatten mit einem Flügel im äußeren Augenwinkel. Greift zu einem dunkleren Pink und zieht es am oberen Wimpernkranz entlang, bis es in einem spitzen Wing endet.

Make-up Guru McGrath zauberte ihren charakteristischen Sublime-Skin-Look auf die Gesichter aller Models und sorgte dafür, dass der Teint jedes Models hydratisiert und leuchtend strahlte. Um den Fokus auf die Augen zu legen, wurden die Lippen schlicht gehalten. So wollen wir den Look auch diesen Sommer tragen, in Kombination mit einem Wow-Glow und glossy juicy Lips.

Der Pink Trend war auch bei Louis Vuitton zu sehen, allerdings weniger auf dem Laufsteg, sondern eher in der ersten Reihe, an Game of Thrones-Star Sophie Turner. Im Gegensatz zu McGraths mattem und reichhaltig pigmentierten Valentino Look, trug Turner einen, sanfteren und schimmernden Pinkton - ein Sonnenuntergangsfarbton, der Turners flammend rote Locken hervorragend ergänzte. Der Trend scheint also genügend Spielraum zur eigenen Interpretation offen zu lassen. Ob als pinker Eyeliner, rosa Glitzerlidschatten oder pinke Mascara getragen, die Message der Farbe kommt an.

Außerhalb der Fashionweek-Bubble sind pinke Augen auch auf Instagram und in einigen Episoden von Euphoria zu sehen. Und wir nehmen die Inspo dankbar an. Egal ob ihr den Pink PP Signature Look á la Valentino ausprobieren wollt, einen pinken Eyeliner-Flügel mit einem Herz á la Barbie Ferreira oder ein sanft schimmerndes, mit Kristallen verziertes Lid wie Sydney Sweeney nachschminken möchtet, lasst euch von der "Freiheit, Individualität, Neugier und Erfindungsgabe von Pink ", inspirieren, wie Pat MacGrath es ausdrückte.

Es gibt viele verschiedene Arten, Pink zu tragen, es geht um Selbstvertrauen und die Wahl des richtigen Farbtons.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das könnt ihr zu dem pinken Lidschatten tragen

Dass die Farbe ein ganz klares Statement setzt, hat Pierpaolo Piccioli mit seine Show deutlich gemacht. In der Fashion Show durfte sie für sich ganz alleine stehen. Vom Augen-Make-up angefangen, über die Outfits inklusive aller Details bis hin zum Laufsteg in Pink war alles Ton in Ton gehalten.

Monochrome Looks sind aktuell ganz groß im Trend. Auch wenn bisher vor allem softe Monochrome Styles in Braun und Nude-Tönen damit gemeint waren, lässt sich der Trend auch sehr gut mit Pink PP umsetzen. Schließlich hat Valentino das Produkt dazu passend für einen All-Over-Look kreiert: Den Eye2Cheek Blush and Eyeshadow kann man sowohl als leichten Hauch auf den Wangen, als auch als kräftigen Lidschatten auf den Lidern tragen. Die cream-to-powder Formel lässt sich ganz easy schichten und die Deckkraft je nach Bedarf aufbauen.

Am besten trägt man zum pinken Lidschatten also noch mehr Pink. Kombiniert dazu sanftes Pink auf den Wangen und einen Hauch von Pink auf den Lippen. Obwohl man bei Valentino auf Mascara verzichtet hat, könnt ihr euren pinken Lidschatten mit brauner Mascara alltagstauglich machen. Die Augenbrauen dürfen natürlich betont werden um dem Gesicht mehr Kontur zu geben. Der Teint soll gut hydratisiert strahlen. Dafür braucht ihr Foundation mit leichter Deckkraft und einem glowy dewy Finish.

Trendsetter-Look: Neonpinkes Make-up! Was gibt es beim pinken Lidschatten zu beachten? Die Facts zum Trend verraten wir euch im Beauty-Artikel. © Vianney Le Caer

Wenn ihr den Viva Magenta Ton für euer Styling wählt, liegt ihr damit auch noch voll im Trend. Denn die kräftige Farbe ist der Trend-Ton des Jahres 2023!