DIESE "Euphoria"-Darstellerin spielt legendären Marvel-Charakter: Gerüchte um eigenen Film!

Sydney Sweeney ist 25 und einer der Shooting-Stars in Hollywood. Ihre Rolle in der Serie "Euphoria" (mit Zendaya) machte sie berühmt. Am 14. Februar 2024 soll "Madame Web" starten. Im vierten Film innerhalb von "Sony's Spider-Man Universe" (SSU) wird Sweeney erstmals ins Kostüm von Spider-Woman schlüpfen - vielleicht aber nicht zum letzten Mal.

Im Interview mit "Variety" berichtet Sweeney von dem Moment, als sie den Zuschlag für die Rolle der Julia Carpenter (Spider-Woman) in "Madame Web" (die Titelrolle spielt Dakota Johnson) erhielt:

Sie freue sich auf den Film, gab aber kryptisch zu verstehen:

Ich denke, es unterscheidet sich von dem, was die Leute von einem Superheldenfilm erwarten Sydney Sweeney

Noch ist ein "Spider-Woman"-Film nicht offiziell bestätigt

Darauf angesprochen, ob sie sich weitere Auftritte als "Spider-Woman" im SSU oder dem Marvel Cinematic Universe (MCU) wünsche, wurde sie einsilbig und antwortete mit einem schüchternen Ja. Die Frage nach möglichen eigenständigen "Spider-Woman"-Filmen beantwortete sie indes mit einem Schulterzucken und "einem wissenden Lächeln", wie "Variety" beschreibt.

Das nehmen Fans der Marvel-Figur(en) als verkapptes "Ja, klar." wahr. Noch taucht ein eigenes "Spider-Woman"-Projekt nicht in den Plänen von SSU oder MCU auf. Aber Zeit für eine weibliche Spinnen-Heldin wäre es.