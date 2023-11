Red-Carpet-Look von Heidi Klum: So stylt ihr den Wintertrend 2023 des Topmodels alltagstauglich nach

Heidi Klum hat fast immer den richtigen Riecher, was Trends angeht. Das beweist sie mal wieder gekonnt auf dem Red Carpet einer Charity-Gala. Welchen Trend sie gekonnt stylt und wie wir ihn alltagstauglich nachmachen, das gibt's hier ...

Heidi Klum zieht alle Blicke auf sich im eleganten Rüschchenkleid

Zahlreiche Stars sind am Wochenende nach West Hollywood zu einer Charity-Veranstaltung gekommen, die in Armut lebenden Kindern mit Windeln und Kleidung zu helfen. Mit dabei waren dieses Jahr unter anderem Kim Kardashian oder Hailey Bieber.

Im Clip: Kim Kardashian will sich für Kinder in Not einsetzen

Auch Topmodel Heidi Klum ließ es sich nicht nehmen, über den roten Teppich zu laufen. Sie präsentierte dabei eine elegante, ausladende Robe von Lever Coutoure, die jeden Blick auf sich zog.

Heidi Klum trägt den Wintertrend 2023: einfarbige Looks

Heidi Klum trug für die Gala ein schwarzes Tüllkleid mit mehreren gerüschten Stofflagen, die sich um sie herum wölbten. Die ärmellose Robe hatte außerdem einen hochstehenden Kragen und eine lange Schleppe.

Die 50-Jährige hielt ihren Look einheitlich schwarz und wählte auch dazu passende offene Plateau-Pumps - denn sie weiß: Monochromatische Looks, also Looks, die von Kopf bis Fuß in einer Farbe kombiniert sind, sind total im Trend. Heidi wäre aber nicht Heidi, wenn sie nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde: Das voluminöse Tüllkleid erinnert an eine elegante Version des Gothic-Styles, der dank Serien wie Wednesday mit Star Jenna Ortega angeheizt wurden. Clever!

Ihr Haar war zu einer eleganten Ponytail gestylt, der Schwerpunkt ihres Make-ups lag auf ihrem Smokey Eyeliner-Look.

So stylen wir Heidi Klums Look zu Hause

Natürlich haben wir nicht immer (und mit immer meinen wir nie) einen Anlass, um in einer ausladenden Robe und den passenden Accessoires herumzulaufen. Aber was wir von Heidis coolem Red Carpet Look herausziehen können, ist, wie elegant ein einfarbiger Kopf-bis-Fuß-Look aussehen kann. Heißt für uns: schwarze Hose, schwarzes Shirt, schwarzer Blazer und schwarze Mary Janes und schon haben wir den monochromen Gothic Look für den Alltag gestyled. Das geht natürlich mit jeder anderen Farbe ebenso. Bonuspunkte gibt es, wenn das Make-up auf die Kleiderfarbe angestimmt ist.