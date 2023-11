Sofia Richie Grainge: Sie bringt diesen umstrittenen Beauty-Trend der 2000er-Jahre zurück!

Sofia Richie Grainge spaltet gerade mit einem Clip die Beauty-Szene: Darin zeigt sie ihre Lieblings-Lippenstift-Kombi und tupft zudem Concealer auf die Lippen auf. Cool oder uncool, das ist hier die Frage ...

Sofia Richie Grainge verrät ihre neue Lippenstift-Kombi

Sofia Richie Grainge etablierte sich in kürzester Zeit zum wohl gefragtesten It-Girl der Stunde - dank trendigem Old Money Look und coolem Sleek Bun (wobei wir nicht empfehlen, ihn nach ihrem Sleek-Bun-Tutorial zu stylen).

Ihr Hochzeitslook wurde legendär - jeder wollte den natürlichen Glow von Sofia an ihrem großen Tag und vor allem die perfekte Kombi auf ihren Lippen. Der Chanel-Lippenstift ist seither eigentlich fast immer ausverkauft.

Nun zeigte die jüngere Schwester von Nicole Richie (yep, der ehemals besten Freundin von dem It-Girl der 2000er, Paris Hilton) in einem neuen Video auf TikTok, was ihre aktuelle Lieblingskombination auf den Lippen ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Darin trägt sie zwei Candy-Glaze-Lippenstifte von YSL auf, einmal in der Farbe 14 und in der Farbe 15. Zunächst tupft sie die dunklere, dann die hellere der beiden Farben auf ihre gesamte Lippe.

Da es sich bei dem Clip um eine bezahlte Partnerschaft mit YSL handelt, darf jeder selbst für sich bestimmen, ob und wie oft Sofie Richie Grainge die Lippies tatsächlich aufträgt. Das nur am Rande.

Sofia Richie Grainge: Concealer als Lippenstift?

Aber eigentlich geht es hier auch gar nicht um die Lippenstifte, sondern um das, was Sofia danach getan hat: Mit dem Finger nimmt das Model etwas Concealer auf, und tupft es in die Mitte der oberen und unteren Lippe, um einen Ombré-Effekt zu erzeugen.

Wenn eure exakte Reaktion jetzt so etwas wie: "OMG #whatyearisthis", "Hat sie niiiiicht" oder einfach nur ein Aufschrei war, dann seid ihr bestimmt die Millennials unter uns. Denn alle, die etwas in den 2000er-Jahren auf sich hielten oder einfach Fans von den Olsen-Twins, Paris, Rihanna, Nicole, Britney oder Lindsay waren, hatten sie: die Concealer Lips.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nichts war cooler, als mit einem deckenden Concealer über die gesamte Lippe zu gehen. Sah meistens nicht nach lässigem Chic à la Ashley und Mary-Kate oder Coolness wie Victoria Beckham aus, sondern mehr nach kurz vorm Krankenhausaufenthalt, aber niemand hätte einen Beauty-Fanatic in dieser Zeit von dieser Make-up-Technik abbringen können.

Toller Nebeneffekt (und mit toll meinen wir an dieser Stelle fürchterlich): Die Lippen wurden vom Concealer nach und nach ausgetrocknet. Klar, Pflegestoffe für die Lippen sind in der Zutatenliste von Concealern selten zu finden. Sah also nicht nur doof aus und wurde über den Tag noch schlimmer, sondern war auch schlicht und einfach nicht gut für unsere zarte Haut an den Lippen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Concealer-Lips: So geht es

Deswegen, mal so von Millennial zu Gen Z: Lernt aus unseren Fehlern. Nur weil es an Sofia Richie Grainge cool aussieht, heißt noch lange nicht, dass wir es auch tun sollten. Wer es aber trotzdem versuchen will - denn am Ende des Tages ist Make-up ja praktischerweise abwaschbar - der sollte sich an Sofias Methode halten und nur einen Hauch von Concealer in die Mitte tupfen. Am besten eignen sich flüssige Concealer, die nicht zu sehr decken. Das hilft dabei, das Finish natürlich aussehen zu lassen und nicht im sehr kräftigen Y2K-Look zu landen.

Alternativ geht natürlich auch ein Lippenstift in einem zum Hautton etwas helleren Nudeton. Denn um Sofias Ombré-Look zu erhalten, braucht es einfach nur eine helle Farbe und gar nicht wirklich einen Concealer.