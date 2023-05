GNTM 2023: Das sind die Beautygeheimnisse von Gastjurorin Sofía Vergara

Lange, glänzende Haare, glamouröses Make-up und jede Menge Humor. So kennen wir Sofía Vergara! Die "Amercia's got Talent"-Jurorin unterstützt in der 13. Folge von "Germanys next Topmodel" 2023 Heidi Klum als Gastjurorin. Wir kennen die Beautygeheimnisse der schönen Latina!

Anzeige

Sofías Must-have: Lippenstift

Schon als kleines Mädchen liebte Sofía Vergara es, ihrer Mutter beim Schminken im Bad zuzusehen. Kein Wunder also, dass wir die Schauspielerin heute immer im perfekten Glam-Make-up auf dem Red Carpet sehen. Aber auch für den Alltagslook gilt für die schöne Latina das Beautygeheimnis ihrer Mutter: Lippenstift! Farbige Lippen gehören für das Model zu ihrer Daily-Routine. So verrät die Schauspielerin: "Wenn man nicht viel geschlafen hat, ist Lippenstift immer gut. Ich mag Mauve gern für den Alltag und Rot oder Pink für Events." Mit etwas Farbe im Gesicht wirkt man direkt frischer und wacher.

Anzeige

Anzeige

Wie gut, dass Visagistin und Unternehmerin Charlotte Tilbury zu Ehren des Models den Farbton "Viva La Vergara" in ihrer "Hot Lips 2"-Kollektion auf den Markt gebracht hat. Das traumhaft schöne Weinrot zaubert den perfekten Schmollmund und eignet sich sowohl für die glamouröse Date-Night wie auch als farbiges Highlight im Tages-Make-up. We love it!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sofías Hautpflege mit Rosazea

Ihr struggelt mit sensibler Haut? Dann gibt hier den ultimativen Skincare-Tipp von Sofía Vergara! Denn auch das Model kennt die Herausforderung, mit Pusteln, Rötungen und anspruchsvoller Haut umzugehen. Im Interview mit "Who What Wear" berichtet die 50-Jährige von ihrer Rosazea-Erkrankungen und ihrer Skincare Routine. Seit dieser Diagnose hat sie diese nämlich komplett umgekrempelt! Keine reichhaltigen Cremes mit vielen Wirkstoffen mehr, sondern: back to the basics. Sofía berichtet, dass sie früher ein wahrer Beauty-Junkie war - und jedes Peeling und jede Maske direkt ausprobiert hat. Heute setzt das Model auf beruhigende Produkte von Cetaphil, die perfekt für ihre sensible Haut sind.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Beautygeheimnis: Sunscreen

Zugegeben: Ausreichend Sonnenschutz für eine gesunde und strahlende Haut ist mittlerweile wirklich kein Geheimnis mehr. Gerade wenn die Sonne wieder häufiger scheint, gehört Sonnencreme zu unseren absoluten Must-have-Beautyprodukten für den Frühling und Sommer. Auch Model Sofía Vergara weiß um den Nutzen von Sonnencreme und setzt auf ausreichend Sonnenschutz für ihre sensible Haut. Im Interview mit "People" berichtet die Latina, dass bereits mit Anfang 20 Sonnenschutz ein fester Bestandteil ihrer Morgenroutine war, um Schäden durch Sonnenlicht zu vermeiden. Kein Wunder also, dass die mittlerweile 50-Jährige so makellose Haut hat! Besonders gerne nutzt sie dafür Sonnencreme von La-Roche-Posay oder La Mer's.

Anzeige

Anzeige

Wundermähne wie Sofía

Egal ob am Set von "Modern Family", auf dem Laufsteg oder neben Topmodel Heidi Klum in der Jury bei GNTM: Sofía Vergara hat immer perfekt gestylte Haare. Mit Styles für langes Haar setzt Sofía Vergara auf glamouröse Frisuren à la Hollywood-Diva. Wir lieben ihren voluminösen Glam-Look und wollen ihn direkt nachstylen! Aber was ist das Haar-Geheimnis der Schauspielerin? Das Lieblingstool des Models: ein dicker Lockenstab. Damit zaubert sich die 50-Jährige ihre Löwenmähne mit sanften Wellen und Wow-Effekt. Ein weiterer Tipp des Models: Die richtigen Stylingprodukte für die eigene Haarstruktur. Die Brünette setzt schon seit Jahren auf die Produkte von Head and Shoulders und weiß: Weniger ist oft mehr! Zu viele Produkte wie Haaröle oder Stylingmousse beschweren die natürlich glatten Haare der gebürtigen Kolumbianerin und lassen den Look platt und langweilig aussehen. Stattdessen setzt Sofía Vergara auf eine Prise Haarspray zum Fixieren - und schon ist der Look für den Glam-Auftritt fertig!