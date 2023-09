Stränchen-Trend: So tragt ihr die Sunset-Blonde-Highlights von Jennifer Lopez im Herbst

Sie erinnern an das warme Farbenspiel eines Sonnenuntergangs: Sunset-Blonde-Highlights. Jennifer Lopez hat uns mit den blonden Strähnen nicht nur überrascht, sondern regelrecht geflasht. Ihr fragt euch, wie eine subtile Veränderung so einen Wow-Effekt hervorrufen kann? Das erfahrt ihr hier!

Strähnchen-Trend im Herbst/Winter 2023/24

Jennifer Lopez Sunset-Blonde-Highlights haben uns fest im Bann diese Saison. Man möchte meinen, es sind doch nur ein paar blonde Strähnen, die J.Lo in ihre warme, braune Haarfarbe gesetzt hat. Aber die haben es in sich! Klar, die erste Veränderung ist logisch, wenn man Highlights setzt: Die Haare werden insgesamt heller.

Doch La Lopez hat einen besonderen Trick angewendet und die Strähnchen strategisch ihr Gesicht umrahmen lassen, ähnlich wie bei der Ringlight-Balayage. So zieht es direkt alle Blicke auf sich und schonender ist es auch noch. Denn es reichen nur wenige Highlights, um das gesamte Haar heller wirken zu lassen.

Durch die Wahl warmer Blondtöne sehen die Strähnen ganz natürlich aus und schmeicheln ihrer sonst braunen Mähne. Sunset-Blonde-Highlights verleihen euch den beliebten Sunkissed-Look und verlängern den Sommer in den Herbst hinein.

Das macht die blonden Strähnen so besonders

Schon alleine der Name Sunset Blonde startet das Kopfkino: Die Sonne nähert sich langsam dem Horizont, der blaue Himmel wird von sanftem Orange, Goldgelb und Rosa durchzogen, das immer stärker zu werden scheint, bevor die Sonne im Meer versinkt. Ein kurzes, farbiges Nachglühen wird von der Dunkelheit der Nacht abgelöst.

Dieses einzigartige Farbspiel findet sich bei den trendigen Sunset-Blonde-Highlights wieder. Ein mittelbrauner bis dunkelblonder Grundton wird mit goldenen Highlights durchsetzt, die ein vielschichtiges Blond und einen im Sonnenlicht changierenden Look hervorrufen.

Besprecht, wenn ihr den Look nachfärben wollt, am besten mit eurem Friseur, welche warmen Blondnuancen er empfiehlt. Denn: Warme Farben, die perfekt auf den eigenen Teint abgestimmt werden, stellen das Gesicht in den Fokus. Der Hinterkopf wird eher ausgespart und die Strähnchen werden dort nur mit geringerer Intensität und Dichte gesetzt, damit sie im Hintergrund bleiben.

Sunset-Blonde-Highlights vom Profi

Das Besondere der blonden Strähnen ist die dezente Veränderung, die den Look so einzigartig macht. Also nicht wundern, wenn euch niemand auf die neue Haarfarbe anspricht, sondern ihr eher nach eurem Urlaub gefragt werdet - denn die Sunset-Blonde-Highlights verleihen direkt einen entspannten, wie von der Sonne geküssten Urlaubs-Vibe, der bis in den Herbst hineinreicht.

Die Farbe der goldenen Highlights wird zum einen perfekt auf den Teint abgestimmt, und bleibt zum anderen dicht bei der natürlichen Haarfarbe. Also keine krassen blonden Strähnen, sondern schöne, warme Goldtöne, die zusammen mit dem Teint und der Naturhaarfarbe ein harmonisches Bild abgeben. Geht zum Frisiersalon eures Vertrauens und lasst die Profis ran - so wird das Ergebnis garantiert so beeindruckend wie ein echter Sonnenuntergang!

So pflegt ihr Sunset-Blonde-Highlights

Wie alle Blondtöne, erfordern auch Sunset-Blonde-Highlights eine gewisse Pflege, um lange strahlend schön zu bleiben.