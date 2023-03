Tierisch gut: Schlangen-Halsketten sind der heißeste Schmuck-Trend im Frühling 2023

Egal ob Cara Delevingne, Julianne Moore oder Angela Bassett - sie alle tragen die weltberühmte Schlangen-Halskette der Luxusmarke Bulgari. Auch nach vielen Jahren ist dieser Schlangen-Schmuck beliebter denn je. Wir haben das Accessoire des Jahres für euch unter die Lupe genommen.

Woher kommt der Schlangen-Schmuck?

Die bekannten Schlangen-Halsketten stammen von der italienischen Luxusmarke Bulgari. Die außergewöhnliche Serpenti-Kollektion hat für jeden Schlangenfan etwas dabei - von Ringen, über Halsketten bis hin zu Uhren. Seit mittlerweile 75 Jahren wird der Schmuck von Stars und Schmuckliebhabern gern getragen. Bereits 1962 trug die Schauspiellegende Elizabeth Taylor den Schlangen-Schmuck am Set von Kleopatra in Rom. Dabei brachte sie alle Eigenschaften mit, die man brauchte, um die Serpenti-Juwelen tragen zu können - Selbstvertrauen, Glamour und Sexappeal. Doch sie war längst nicht die Einzige, die damit einen glänzenden Auftritt hinlegte. Auch heute sorgt der Schlangen-Schmuck für Wow-Momente auf dem Red Carpet. Schauspielerin und Model Zendaya stand mit ihrer Serpenti-Halskette mit einem riesigen 93,83-karätigem Smaragd im Mittelpunkt der Premiere des Filmes "Dune".

Warum tragen alle Stars den Schlangen-Schmuck?

Der Schlangen-Schmuck ist ikonisch - so viel ist sicher. Zuletzt tauchten viele Stars mit diesem Accessoire bei den Oscars auf. Sei es Angela Bassett in Moschino zur Schlangen-Halskette oder auch Cara Delevingne im roten Traumkleid von Elie Saab zum Luxusschmuck. Ihre Weißgold-Kette mit Smaragden wurde auf einen Wert von über eine Million Dollar geschätzt. Die Schmuckstücke sind in Hollywood angesagter denn je. Auch nach vielen Jahren bleibt der Schlangen-Schmuck eines der elegantesten und kostbarsten Accessoires.

Doch warum ist das Motiv der Schlange so beliebt? Sie ist enorm vielseitig und wandlungsfähig. Zudem ist sie für alle Kulturen weltweit ein wichtiges Symbol und steht für unterschiedlichste Fähigkeiten wie Kraft, Weisheit oder Fruchtbarkeit. Nicht zuletzt besticht sie mit ihrem verführerischen Look, der alle Blicke auf sich zieht. Das Design war offensichtlich auch für die Menschen der Antike schon reizvoll: Archäologen fanden Schlangen-Schmuck in Griechenland, Italien und Ägypten. Bulgari selbst bezeichnet die Ketten als Symbol weiblicher Stärke - ein zeitloses Accessoire für starke Frauen.

Julianne Moore trug bei bei den BAFTAs eine dreigliedrige Schlangenkette © picture alliance / abaca Emily Blunt erschien bei den Screen Actors Guild Award mit einem Schlangen-Accessoire © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP Bei den Oscars überzeugte Angela Bassett mit ihrer Bulgari Serpenti-Kette aus Weißgold, versehen mit Diamanten (1,01 Karat) und Diamant-Pavé (69,46 Karat) © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP Auch Julia Garner trug bei den Critics Choice Award eine goldene Schlangenkette © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP Cara Delevingne begeisterte bei den Oscars mit einer Schlangenkette aus Weißgold mit Smaragden und Diamant-Pavé (63,85 Karat) - in einem Wert von über einer Millionen Dollar © picture alliance / ZUMAPRESS.com Auch Ellie Goulding trug auf den BAFTA's eine silberne Schlangenkette © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP

Bulgari Serpenti - so stylen die Stars die angesagte Schlangen-Halskette

Das Schlangen-Schmuckstück kann auf zwei unterschiedliche Arten gestylt werden. Viele Stars präsentieren die Serpenti-Kollektion auf dem Red Carpet mit einem tiefen Ausschnitt. Sängerin Selena Gomez trug auf den 28th Annual SAG Awards ein schwarzes langes Kleid mit Puffärmeln und Cut-Outs. Ihre Haare stylte die 30-jährige zu einem Sleek Bun. Damit setzte sie ihre Halskette im Schlangenstil perfekt in Szene und rückte das Schmuckstück in den Vordergrund.

Es geht aber auch anders: Schauspielerin Ariana DeBose zeigte hingegen bei den BAFTA's, dass es für die Schlangen-Kette nicht immer ein auffälliges Dekolleté sein muss: Sie trug zum hochgeschnittenen, transparenten Kleid ein Exemplar, das farblich perfekt zum Stoff passte - und zog auch so alle Blicke auf sich! Die Schmuckkollektion lässt sich zu vielen eleganten Looks kombinieren. Zugegeben: Neben den schillernden Schlangen-Accessoires wird fast jedes Glamour-Outfit zum Nebendarsteller auf dem roten Teppich.

© picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss; picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Wo kann ich den Schlangen-Schmuck kaufen?

Ein Schmuckstück aus der Serpenti-Kollektion von Bulgari ist ein echtes Investment-Piece. Aber die Preise für die Schlangen-Accessoires liegen nicht ohne Grund so hoch - die Ketten, Ringe und Armreifen sind aus Gold, Platin oder Weißgold angefertigt und mit Edelsteinen, wie Diamanten oder Smaragden versehen. Die Preise beginnen im eigenen Shop für einen Ring bei etwa 2.500 Euro, Ketten sind mit bis zu 80.000 Euro schon deutlich kostspieliger.

Wer nicht so tief in die Tasche greifen, aber nicht auf ein Schlangen-Schmuckstück verzichten möchte, hat auch andere und vor allem preiswertere Möglichkeiten. Zahlreiche Juweliere oder Modeschmuckmarken bieten Ringe oder Ketten in Schlangenoptik zu einem deutlich günstigeren Preis an.