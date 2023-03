Angela Bassett trägt Moschino bei den Oscars 2023

Angela Bassett DID THE THING, wie Oscargewinnerin Ariane DeBose schon wusste: Auf dem roten Teppich bei den Oscars räumt sie jeden Style-Preis ab in einem tief-lilafarbenen Dress von Designer Moschino.

Oscars-Nominee Angela Bassett verblüfft mit Tasche auf dem Red Carpet

Lila ist die Farbe des Jahres 2023 - zumindest, wenn wir alle auf Style-Queen Angela Bassett hören. Die Black Panther: Wakanda Forever-Darstellerin trägt ein bodenlanges lila-violettes Kleid von Moschino, das durch seine besonderen Raffungen imponiert. Wie eine Schleife scheint sich der Stoff um ihre linke zu Schulter zu legen, das Motiv wird am auf Wadenhöhe wieder aufgegriffen. Diese Liebe zum Detail macht das Purple-Dress zum Hingucker auf dem Oscars-Red-Carpet.

Besonders mit ihren Accessoires verblüfft die 64-jährige: neben einer funklenden Schlangenkette (wie auch Cara Delevigne es bei ihrem Red Carpet Look trug), kombinierte sie eine kugelrunde Mini-Tasche. Taschen werden eigentlich bei den Oscars wenig gesehen - ob sie eventuell Snacks mit ins Dolby Theater geschmuggelt hat?

Ihre Funger trägt Angela konstrastreich zum lila Dress in einem leuchtenden Weißton. Ihr Make-up hingegen ähnelt der Farbfamilie des Kleides: sie trägt einen monochromatischen pinkstichigen Peachton auf Lippen und Lidschatten.