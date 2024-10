"Betty in New York": 5 Gründe, warum dir die Kult-Telenovela den Streaming-Herbst versüßt

Was klingt wie eine Fortsetzung von "Emily in Paris", ist eigentlich die Neuauflage einer beliebten kolumbianischen Telenovela. Die Serie erzählt die Geschichte von Betty, einer brillanten, aber optisch unscheinbaren jungen Frau, die in der New Yorker Modebranche Fuß fassen möchte.

Fünf Gründe, warum du "Betty in New York" lieben wirst

💡 Wenn du auf "Verliebt in Berlin" und "Ugly Betty" stehst, stehen die Chancen gut, dass dir auch "Betty in New York" gefallen wird. Sie alle haben nämlich eins gemeinsam: Grundlage ist die kolumbianische Erfolgs-Telenovela "Yo soy Betty, la fea".

👑 Starke Protagonistin und ihre Heldenreise: Eine unscheinbare, schüchterne junge Frau zieht in die große unbekannte Stadt, um in der Modewelt durchzustarten. Zugegeben, das Konzept ist nicht neu, aber immer wieder schön!

💖 Herzerwärmende Botschaft: Die Serie vermittelt, dass wahre Schönheit von innen kommt und dass es wichtiger ist, sich selbst zu akzeptieren, als den teils unrealistischen Schönheitsstandards zu entsprechen.

😄 Humor: Betty ist nicht perfekt, aber genau das macht sie so sympathisch. Bei ihren Abenteuern in der New Yorker Modewelt passiert ihr das ein oder andere Missgeschick, das die Zuschauer:innen immer wieder schmunzeln lässt. Wie es sich für eine Telenovela gehört, gibt es natürlich auch jede Menge exzentrische, schrullige und manchmal intrigante Figuren in Bettys Umfeld, die für Unterhaltung sorgen.

🙌 Zeitgemäße und relevante Themen: "Betty in New York" greift moderne Themen wie Mobbing, Selbstwertgefühl und den Druck der Schönheitsstandards auf. Es ist eine inspirierende Geschichte über Selbstakzeptanz und den Mut, man selbst zu sein.

Ab sofort kannst du die erste Staffel von "Betty in New York" auf Joyn streamen.