"Dune"-Casting: Hat Zendaya ihrer Kollegin Jenna Ortega die Rolle weggeschnappt?

Schauspieler:innen haben es nicht immer leicht: Denn wenn eine der größten Rollen der letzten Jahre ausgeschrieben wird, dann wollen die natürlich alle. Mit im Rennen um Chani bei der "Dune"-Verfilmung war Jenna Ortega, die jedoch gegen Zendaya verlor. Alles zur dramatischen Casting-Story ...

Jenna Ortega: "Wednesday" statt "Dune"

Jenna Ortega ist heute vor allem für ihre Rollen in düsteren Fantasy-Produktionen bekannt, nachdem sie in den letzten Jahren in zahlreichen Horrorfilmen wie "Scream" mitgewirkt hat.

Besonders durch ihre Zusammenarbeit mit Tim Burton, die in der Serie "Wednesday" und dem im September 2024 startenden Film "Beetlejuice Beetlejuice" ihren Höhepunkt fand, hat sich die junge Schauspielerin als feste Größe in diesem Genre etabliert.

In einer alternativen Realität könnten wir die 21-Jährige jedoch als Sci-Fi-Star feiern. In einem kürzlichen Interview mit BuzzFeed verriet Jenna, dass sie sich im Alter von 15 Jahren für eine der bedeutendsten Science-Fiction-Rollen der letzten Jahre beworben hatte: die Verfilmung von "Dune", inszeniert von Denis Villeneuve.

"Ich erinnere mich, dass ich ein großer Fan des Films und des Franchise war und mich sehr auf dieses Gespräch gefreut habe, weil Denis einer meiner Lieblingsregisseure ist", erklärte Jenna.

Geheime Castings und verpasste Chancen

Jenna Ortega vermutet heute, dass sie für die Rolle der Chani vorgesprochen hatte, die letztendlich an Zendaya ging. Alles war streng geheim, und sie erfuhr nie, wofür sie tatsächlich im Rennen war. Zendaya hat sich schließlich gegen vier Schauspielerinnen durchgesetzt - darunter eben auch gegen Jenna Ortega.

Trotz dieser verpassten Gelegenheit hat Jennas Karriere einen beeindruckenden Verlauf genommen: Allein seit dem Release des ersten "Dune"-Films spielte sie in elf Filmen und zwei Serien mit. Über zu wenig Angebote kann sich die Latina also nicht beschweren.

