Johnny Depp und Jenna Ortega: Liebes-Gerüchte! Sie spricht jetzt Klartext

Während Jenna Ortega die Rolle der angsteinflößenden Addams Family-Tochter "Wednesday" in der gleichnamigen Netflix-Serie nur spielt, war das Privatleben der Hollywood-Ikone Johnny Depp zuletzt eher gruselig. Insbesondere sein schmutziger Rosenkrieg mit Schauspielkollegin Amber Heard ließ in tiefe Abgründe blicken - von Vorwürfen von Drogenproblemen und Intrigen bis zu häuslicher Gewalt.

Während das Gerichtsverfahren der beiden Streithähne das Zeug zur Seifenoper oder zumindest zur Netflix-Doku hatte, wirkt das jüngste Gerücht über den "Fluch der Karibik"-Piraten erneut filmreif: Der 60-jährige Filmstar soll die deutlich jüngere Schauspielerin Jenna Ortega daten. Die 20-Jährige bezog nun Stellung zu den Behauptungen.

Gemeinsame Dreharbeiten oder mehr?

Als Ursprung der Gerüchte über die Liaison der beiden Schauspieler wurde der Instagram-Account Deuxmoi ausgemacht, der dafür bekannt ist, unter Pseudonym Klatsch und Tratsch über Promis zu veröffentlichen. Auslöser war die Behauptung, man habe Jenna Ortega und Johnny Depp gemeinsam in der Öffentlichkeit erwischt.

Selbst wenn diese Begegnung stattgefunden hätte, wäre dies allerdings nicht automatisch ein Beweis für ein romantisches Techtelmechtel. So nahmen manche Fans und Insider an, das Zusammentreffen sei rein beruflicher Natur gewesen - möglicherweise im Rahmen einer Zusammenarbeit für Tim Burtons "Beetlejuice 2".

Jenna Ortegas erste Reaktion war es, sämtliche Kommentare zu den Gerüchten über romantische Dates mit Johnny Depp zu löschen. Das war manchen offenbar nicht deutlich genug. Deshalb fand Ortega nun deutliche Worte zu den Behauptungen.

Jenna Ortega und Johnny Depp winken ab: "Lächerlich!"

"Das ist so lächerlich, dass ich nicht mal darüber lachen kann", sagt die junge Darstellerin. "Ich habe Johnny Depp in meinem ganzen Leben noch nicht getroffen oder mit ihm gearbeitet." Weiter bittet sie: "Bitte hört auf, Lügen zu verbreiten und lasst uns in Ruhe."

Ein Vertreter von Johnny Depp ließ ebenfalls etwas zum Thema ausrichten: Der Schauspieler würde sowohl alle Dating-Gerüchte über sich und Jenna Ortega zurückweisen als auch die Behauptung, er und Ortega würden für "Beetlejuice 2" zusammenarbeiten. Wie Ortega selbst lässt auch Depp über seinen Mittelsmann ausrichten: "Er hat sie nie gesehen oder mit ihr gesprochen. Er ist in kein Projekt mit ihr involviert, noch ist ein solches geplant." Zum Schluss wird das Statement noch vehementer: Der Schauspieler sei "entsetzt über diese unbegründeten und boshaften Gerüchte, die dazu dienten, seinem Ruf und seiner Karriere zu schaden".

In einem Interview im Rahmen der "Variety's Actors-on-Actors"-Serie brach Jenna Ortega in Tränen aus, als sie darüber berichtete, wie ihr Erfolg mit "Wednesday" auch zu einer Zunahme an Social-Media-Trollen einherging und wie sehr sie manchmal darunter leide. Eine zweite Staffel von "Wednesday" ist bereits in Vorbereitung.