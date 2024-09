Jeder Mensch strebt nach Glück, auch Schauspieler und Entertainer Fahri Yardım. Seine Suche nach dem Glück führt ihn nach Indien - wo er sein Todesdatum auf einem Palmblatt findet! Wie kann Fahri so glücklich werden?

Fahri Yardım geht auf eine einzigartige Reise.

Eine spirituelle "SaFahri" in Indien

Was für ein Hupkonzert! Doch vom Verkrehschaos auf den Straßen Indiens lässt sich Fahri Yardım nicht aufhalten. Er ist hier, um den Weg zum ultimativen Glück zu finden. Dafür besucht der "Upir"-Schauspieler Tempel, Heilige und Touri-Läden im fernen Indien.

Sein erster Stopp führt ihn in ein heiliges Gebetshaus. Dort ruft er gemeinsam mit den Gläubigen die Hindu-Götter an und fragt um Rat. Doch so richtig klappen will es noch nicht mit der spirituellen Erleuchtung. Vielleicht muss sich Fahri einfach noch mehr anpassen? Es geht also auf in einen Shop für traditionelle indische Gewänder. Klamotten machen ja schließlich auch glücklich, oder?

Neu eingekleidet sucht Fahri weiter: Wo versteckt sich denn nun das Glück? Liegt es vielleicht direkt vor seiner Nase und er hat einfach noch nicht den richtigen Blick dafür? Da kommt wieder die Frage mit dem Tod auf.

Der Schauspieler bekommt Wind von einer versteckten Palmblatt-Bibliothek, in der einem die Zukunft vorausgesagt werden soll. Und auf einem dieser mysteriösen Blätter soll nichts Geringeres stehen als Fahris Todesdatum. Ist sowas wirklich möglich?

Könnte Fahri dieses Wissen dem Glück ein wenig näher bringen? Für ihn steht fest: Er muss dahin!

Frohe Todesbotschaft aus dem Ladenregal

Mal ehrlich, würdest du den Zeitpunkt deines Todes wissen wollen? Könntest du dann noch glücklich werden? Oder würde dir dieses Wissen vielleicht erst recht zum Glück verhelfen?

Fahri Yardım jedenfalls sitzt nun in dieser mysteriösen Bibliothek: vor ihm zwei Mitarbeiter. Diese wollen ganz genau wissen, was auf Fahris Palmenblatt des Lebens steht. Sie können ihm angeblich verraten, was die Zukunft für den Schauspieler bereithält und wann sein Leben enden wird.

"Hier sieht es aus wie in einem Einwohner-Meldeamt", kommentiert der "jerks."-Star die, nicht ganz so mystisch wirkende "Bibliothek". Die Mitarbeiter befragen Fahri zu seinem bisherigen Leben und zu seiner Herkunft, um sein ganz persönliches Palmblatt zu finden. Nach ein paar Fehlgriffen, ist es schließlich soweit: "Ihr habt es gefunden?", fragt Fahri ungläubig und gespannt.

Was die Bibliothekare Fahri prophezeien, lässt ihn sprachlos zurück. Damit hätte der Schauspieler niemals gerechnet. Ob ihn das Wissen wirklich glücklich macht? Das erfährst du bei "Fahri sucht das Glück" - zu sehen auf Joyn.