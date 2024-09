David Schwimmer hat einen großen Fehler in seiner Karriere gemacht: Nein zu einer Hauptrolle in "Men in Black" - dem Blockbuster-Hit der 90er - zu sagen! Was ihn dazu bewogen hat? Wir haben die ganze Story!

Anzeige

David Schwimmer in "Men in Black"?

Will Smith wurde durch "Men in Black" zum Weltstar - davor war er schon durch seine Serie "Der Prinz von Bel Air" bekannt und beliebt. Aber das Alien-Franchise katapultierte ihn über Nacht zu einem der größten Hollywoodstars der Welt. Die Filmwelt lag ihm (bis er bei den Oscars Chris Rock geohrfeigt hat) zu Füßen.

Was wäre, wenn das gar nicht passiert wäre? Denn die Rolle des Agent Jay, die Smiths Karriere antreiben sollte, sollte ursprünglich gar nicht an ihn gehen!

Stattdessen war David Schwimmer für die Rolle des Agenten vorgesehen. Das bestätigte der 55-Jährige jetzt im Podcast "Origins With Cush Jumbo". Das Angebot kam, als David gerade mit "Friends" die Serienwelt dominierte und als einer der begehrtesten männlichen Leads in Hollywood galt.

Anzeige

Anzeige

Doch er lehnte ab, um sein erstes Regieprojekt zu verwirklichen. Neben den Dreharbeiten für "Friends" blieb dann eben nicht mehr viel Zeit für die Alien-Jagd. Die vier Monate Drehpause von "Friends" nutzt er dann eben dafür, sein Regiedebüt beim Film "Since You've Been Gone" zu geben. Der Film war als Kino-Release geplant, wurde dann aber nur im TV beim US-Sender ABC ausgestrahlt - kein gutes Zeichen.

Kino-Flops und kleinere TV-Rollen

Und was mit seinem Filmprojekt passiert ist, ist auch mit seiner Karriere geschehen. Statt in krassen Kino-Blockbustern spielte David Schwimmer nach seiner Zeit in der Hit-Sitcom "Friends" in kleineren TV-Filmen mit oder spielte Randfiguren in Kinofilmen. Will Smith? Ja, der drehte derweil Kinohits und sammelte Auszeichnungen.

David ist sich bewusst, dass "Men in Black" seine Karriere in eine andere Richtung gelenkt hätte, befindet aber: "Man muss seinem Bauch und seinem Herzen folgen." Und scheinbar wollte Davids Herz eben keine große Karriere, sondern kleinere Projekte verwirklichen. Vielleicht brauchte er auch nicht mehr - schließlich hat er als Ross Geller in "Friends" schon TV-Geschichte geschrieben.