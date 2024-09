Genetische Genealogie: Das steckt hinter der DNA-Technologie

đŸ”ŽđŸ©žOhne die revolutionĂ€re DNA-Technologie könnten viele Verbrechen niemals gelöst werden. Was genau hinter der AufklĂ€rungsmethode steckt und wie Ermittler:innen sie anwenden.

Revolution in der Kriminaltechnik

Welche Fortschritte es in der VerbrechensaufklÀrung in den vergangenen 150 Jahren gegeben hat, ist beeindruckend. Ermittler:innen nutzen sÀmtliche Mittel der Kriminaltechnik und analysieren Formspuren, Waffen und Munition, Dokumente, chemische und biologische Spuren und nutzen die Forensik, indem sie TathergÀnge genau rekonstruieren.



Kaum zu glauben, welche kleinen Mengen an Spuren wie DNA heute schon ausreichen, um TĂ€ter:innen zu ĂŒberfĂŒhren. Was beispielsweise noch in den 70er Jahren undenkbar gewesen wĂ€re, sind inzwischen gĂ€ngige Methoden zur AufklĂ€rung von Verbrechen. Das kommt nicht nur aktuellen FĂ€llen der Ermittler:innen zugute, sondern auch Cold Cases, die lange Zeit nicht aufgeklĂ€rt werden konnten.



Die Serie "Bloodline Detectives: Die DNA der TĂ€ter" zeigt eindrucksvoll, welche Möglichkeiten die Kriminaltechnik mittlerweile bietet. Wie im Fall von Le Bich Thuy, einer vietnamesischen Wissenschaftlerin, die in Rockville, USA, in einem Kinderkrankenhaus arbeitete und von einem Serienmörder vor ihrer HaustĂŒr angegriffen wurde.



Mit einem Betonklotz schlug ihr der TĂ€ter auf den Kopf, erwĂŒrgte und vergewaltigte sie. Bei der Rekonstruktion der letzten Handlungen des Opfers begannen die Ermittler:innen, ein Profil des Mörders zu erstellen. Ob es sich bei dem grausamen Mord um eine Beziehungstat handelt oder der TĂ€ter Le Bich Thuy zufĂ€llig auswĂ€hlte, und mit welchen Methoden der genetischen Genealogie die Bloodline Detectives ihm auf die Schliche kamen, verrĂ€t Folge 13 aus Staffel 1: "Rockville Horror".

Das verbirgt sich hinter der genetischen Genealogie

Als genetische Genealogie, auch DNA-Genealogie genannt, wird die Anwendung von Genetik auf die Genealogie bezeichnet. Sie befasst sich zum einen mit der Ahnen- und Familienforschung, zum anderen mit der Erbbiologie. Durch DNA-Analysen menschlichen Erbguts kann der Verwandtschaftsgrad von Personen ermittelt oder deren Abstammung nachgewiesen werden. So können Recherchen der Ermittelnden bestÀtigt, verworfen oder in eine ganz neue Richtung gelenkt werden.



Voraussetzung dafĂŒr ist allerdings, dass sich ebenfalls deren DNA in den Datenbanken befindet. Die genetische Genealogie wird aber nicht nur in der Kriminalistik angewendet.

Genetische Genealogie fĂŒr zuhause

Seit Beginn der 2000er ist die DNA-Analyse ein beliebter Weg, um dem eigenen Stammbaum nachzugehen. Verwandte auf der ganzen Welt können so ausfindig gemacht werden. FĂŒr diesen privaten Sektor gibt es diverse Anbieter, die das entsprechende Kit per Onlinebestellung nach Hause schicken und die DNA im Anschluss analysieren.



Dies muss allerdings selbst gezahlt werden und kostet in der Regel zwischen 80 und 150 Euro. Kosten und Datenschutzrisiken sollten allerdings gut abgewogen werden, auch die Ergebnisse sind oft nicht zuverlÀssig.

