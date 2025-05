Obwohl nicht jeder Aspekt der Teenie-Serie gut gealtert ist, schaue ich "Gossip Girl" auch heute noch gern. Das liegt vor allem daran, dass mich mein Guilty Pleasure so schön nostalgisch macht …

Anzeige

"Gossip Girl" jetzt auf Joyn streamen: Alle Staffeln der ikonischen New Yorker Serie jetzt kostenlos auf Joyn

Wie heißt deine Comfort-Serie? Du weißt schon, die eine, die du vermutlich gar nicht mehr sooo gut finden würdest, würdest du sie heute zum ersten Mal sehen. Die sich aber anfühlt wie ein Nachhausekommen, so oft hast du sie schon geschaut. Bereits die Intro-Musik löst ein wohliges Gefühl in dir aus. Bei manchen sind es die "Gilmore Girls" oder "Friends"; bei mir waren es vor allem "Gossip Girl", "Sex and the City" und "O.C., California". "Gossip Girl" ist ein echtes Zeitzeugnis der 2000er-Jahre. Die Mode, die Klapphandys, die Musik – wenn ich die Serie heute schaue, fühle ich mich in eine unbeschwerte Zeit zurückversetzt. Die Beziehung von Blair und Chuck sehe ich heute zwar extrem kritisch, es gibt aber auch Aspekte, die ich noch immer liebe.

Anzeige

Anzeige

"O.C., California" jetzt auf Joyn streamen: Alle Staffeln der ikonischen Y2K-Serie jetzt auf Joyn.

Das glamouröse Setting

"Gossip Girl" wurde tatsächlich in New York City gedreht – keine Selbstverständlichkeit, auch nicht bei Serien, die in der Metropole spielen. Die Stufen vor dem Metropolitan Museum of Art, das Empire Hotel, der Central Park und das Grand Central Terminal sowie das Empire State Building sind nur ein paar der ikonischen Drehorte, an denen sich dramatische Szenen von Gossip Girl abspielen. Für alle, die New York lieben oder einen Besuch dort geplant haben, lohnt sich definitiv ein Blick in die Serie.

Anzeige

Anzeige

Die völlig irren Plottwists

Achtung, jetzt wird kurz gespoilert. Wer die Serie noch nicht gesehen hat und sich lieber selbst überraschend lassen möchte, kann den Absatz einfach skippen. Die Plottwists bei "Gossip Girl" sind wirklich wild. Jedes Mal, wenn ich die Serie erneut anschaue, sitze ich kopfschüttelnd vor dem Fernseher. Dan und Vanessa haben einen Dreier mit Hilary Duff.

Serena gesteht, sie habe jemanden umgebracht.

Serenas Vater hat das Münchhausen-Stellvertretersyndrom und lässt alle Welt glauben, Lily habe Krebs.

Bart Bass lebt.

Georgina jubelt Dan ein Kind unter.

Irgendwann daten doch tatsächlich Blair und Dan.

All diese Irrungen und Wirrungen kann man sich einfach nicht merken, weshalb die Serie mich immer noch überrascht.

Die legendären Outfits

Ich stelle hier mal eine steile These auf und behaupte, dass alle, die Gossip Girl damals geschaut haben, sich vom Style der glamourösen Upper East Sider beeinflussen lassen haben. Ich mache mal den Anfang und gebe ganz offen zu, dass ich Serena nachgeeifert bin. Nicht nur habe ich endlos Zeit mit dem Versuch verbracht, dieses scheinbar gottgegebene Volumen in meine Spaghetti-Haare zu bekommen. Ich trug Westen über T-Shirts, kurze Röcke und Kniestrümpfe, lange Ketten und Stiefel mit gigantischen Absätzen – über Röhrenjeans, versteht sich. Verdammt, ich hatte sogar genau so einen Hut:

Gut, diese Form der Kopfbedeckung würde ich heute so nicht mehr tragen, genauso wenig wie meine anderen Kleidungsstücke von vor zehn Jahren. Wenn ich die Serie heute anschaue, gefallen mir andere Outfits – auch wenn ich noch immer eher zu Serena als zu Blair tendiere. Dem großartigen Stylisten Eric Daman, der bereits bei "Sex and the City" seine Finger in der Garderobe hatte, haben wir es zu verdanken, dass viele der Styles zeitlos sind.

Anzeige

Anzeige

Das große Gossip Girl-Mysterium

Wieder eine Warnung: Es folgt gleich ein Spoiler. Bitte nicht lesen, wenn du nicht wissen willst, wer Gossip Girl ist! Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: Die Auflösung um die Identität von Gossip Girl hat uns enttäuscht. Aber: Wenn man sich mit dem Wissen die Serie noch einmal anschaut, findet man eine Menge Anzeichen, die schon früh darauf hinweisen, dass Dan Gossip Girl ist. Man könnte sich auch genau jene Szenen heraussuchen, die der Auflösung widersprechen und sie ins Absurde führen. Je nachdem, wie sehr man auf Krawall gebürstet ist.