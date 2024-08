"Psycho", "Vögel", "Marnie" und mehr: Kabel Eins CLASSICS feiert 125 Jahre Alfred Hitchcock

Er gilt bis heute als einer der einflussreichsten Filmregisseure aller Zeiten. Mit Meisterwerken wie "Psycho", "Vögel" und "Marnie" hat es Alfred Hitchcock immer wieder geschafft, sein Publikum in Angst und Schrecken zu versetzen. Kabel Eins CLASSICS feiert den Geburtstag des "Master of Suspence" und zeigt Hitchcocks Meisterwerke ab 11. August immer sonntags 20:15 Uhr.

Ab Sonntag, 11. August, jede Woche Hitchcock-Filme im Livestream:

The Master of Suspense

Sir Alfred Joseph Hitchcock prägte das Thriller-Genre wie kein anderer Filmregisseur seiner Zeit. Obwohl er mit seinen Filmen nie einen Oscar gewinnen konnte, gilt sein Stil bis heute als einer der prägnantesten und einflussreichsten der Filmgeschichte.

Nicht ohne Grund ist Alfred Hitchcock auch als "Master of Suspense" bekannt. Mit nur wenigen Mitteln schaffte er es, Spannung aufzubauen, die bis zum Zerbersten gesteigert wurde.

Seine raffinierten Thriller trafen jedes Mal den Nerv der Zeit und verschleierten aktuelle Botschaften mit makaberen Mordphantasien.

The only way to get rid of my fears is to make films about them. Alfred Hitchcock

Hitchcocks Meisterwerke sind gleichermaßen zum Fürchten und zum Staunen und lassen einen nicht mehr los.

Er selbst tritt in jedem seiner Streifen auf, hält sich jedoch im Hintergrund und ist meist nur kurz zu sehen.

Ab dem 11. August zeigt Kabel Eins CLASSICS einen Hitchcock-Thriller nach dem anderen. Immer sonntags.

Hitchcock-Klassiker am 11. August, ab 16:30 Uhr

"Im Schatten des Zweifels"

In "Im Schatten des Zweifels" gibt sich Onkel Charlie (Joseph Cotten) seiner Nichte (Teresa Wright) gegenüber besonders charmant. Doch er birgt ein dunkles Geheimnis. © ddp

Die Alfred Hitchcock Geburtstagsparty beginnt am Sonntag, 11. August mit "Im Schatten des Zweifels". Diesen Film bezeichnete der Regisseur selbst bei verschiedenen Anlässen als seinen Lieblingsfilm. Darüber hinaus wurde der Film 1991 in die United States National Film Registry der Library of Congress aufgenommen.

Handlung: Die junge Charlie freut sich über den Besuch ihres geliebten Onkels Charles im Städtchen Santa Rosa. Doch "Onkel Charlie" fällt schon bald durch sein seltsames Verhalten auf. Obwohl er sich charmant präsentiert, kommt Charlie schon bald hinter das blutrünstige Geheimnis ihres Onkels.

"Die Vögel"

Hauptdarstellerin Tippi Hedren wurde während der Dreharbeiten für "Die Vögel" tatsächlich verletzt und erlitt einen Nervenzusammenbruch durch die makaberen Drehtechniken mit echten Tieren. © ddp

Neben der Kurzromanvorlage bezog sich Hitchcock für "Die Vögel" auf ein wahres Ereignis in den USA: Am frühen Morgen des 18. August 1961 flogen in der Küstenstadt Capitola Hunderte Vögel gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen.

Jahre später wurde bekannt, dass die Dunkelsturmtaucher von einem Nervengift aus Algen beeinflusst waren.

Trotz der natürlichen Klärung inspirierte das Ereignis Hitchcock so sehr, dass nicht nur Vogelphobiker:innen beim Anschauen von "Die Vögel" verstört zurückbleiben.

Handlung: Melanie Daniels folgt ihrem Bekannten Mitch Brenner nach Bodega Bay zum Haus seiner Mutter. In dem verschlafenen Küstenort spielen jedoch mit einem Mal die Vögel verrückt. Melanie wird von einer Möwe angefallen, doch sie bleibt nicht das alleinige Opfer der Federtiere. Schon bald gibt es die ersten Toten.

"Topas"

Agent André Deveraux soll in "Topas" nach Kuba reisen, um den Gerüchten um sowjetische Raketenstützpunkte nachzugehen. Seine eifersüchtige Frau Nicole ist dagegen. © ddp

Ende der 1960er-Jahre verarbeitet auch Alfred Hitchcock die Ängste und Unsicherheiten des Kalten Kriegs in einen seiner nervenaufreibenden Thriller. "Topas" erzählt eine Spionagegeschichte, die 1962, kurz vor der Kubakrise, spielt.

Handlung: Ein russischer Überläufer verrät der US-amerikanischen CIA, dass die Sowjets mit der Stationierung von Raketenbasen auf Kuba begonnen haben. Zur näheren Aufklärung reist Top-Agent Deveraux auf die Insel. Er und seine Freundin kommen schon bald dahinter, dass sich ein Verräter in der NATO versteckt halten muss - doch noch wissen sie nicht, um wen es sich handelt. Nach und nach kommen sie dem Spionagering "Topas" auf die Spur.

"Familiengrab"

Gaunerin Tyler Blanche (Barbara Harris) versucht, gemeinsam mit ihrem Freund George (Bruce Dern) in "Familiengrab" einen Millionärserben ausfindig zu machen. © ddp

1976 präsentierte Alfred Hitchcock sein letztes Meisterwerk "Familiengrab". Es handelt sich dabei um eine Thriller-Komödie, die auf dem Roman "Auf der Spur" basiert.

Handlung: Die vermeintliche Hellseherin Blanche Tyler ködert die Millionärin Julia Rainbird und verspricht ihr, dessen verschwundenen Neffen aufzuspüren. Von der Belohnung angespornt macht sich die Gaunerin gemeinsam mit ihrem Freund George auf die Suche. Dabei geraten sie in große Gefahr, denn Julias Alleinerbe will auf keinen Fall gefunden werden.

Das erwartet sich am 18. August, ab 20:15 Uhr

"Der zerrissene Vorhang"

In Alfred Hitchcocks Jubiläumsfilm "Der zerrissene Vorhang" schlüpft die fantastische Julie Andrews in die Rolle der misstrauischen Freundin Sarah des amerikanischen Raketenwissenschaftlers Michael Armstrong (Paul Newman). © ddp

Eine Woche später wird Hitchcocks Geburtstagsfeier mit zwei weiteren Klassikern aus seiner Filmsammlung fortgesetzt. Am Sonntag, 18. August geht es um 20:15 Uhr mit "Der zerrissene Vorhang" los. Für seinen 50. Film suchte Hitchcock nach einem Autor, der ihm einen pessimistischen, realistischen Spionagethriller schreiben würde. Brian Moore lieferte ihm schließlich das Drehbuch für "Der zerrissene Vorhang".

Handlung: Der amerikanische Wissenschaftler Michael Armstrong hat es auf eine wichtige militärische Formel abgesehen, die in Ost-Berlin verwahrt wird. Es gelingt ihm, sich gemeinsam mit Assistentin und Lebensgefährtin Sarah nach Leipzig abzusetzen. In ihr wächst jedoch langsam der Verdacht, dass ihr Freund ein gefährliches Doppelleben führt und auch sie immer tiefer in den Strudel von Verrat, Macht und Gewalt hineingezogen wird.

"Saboteure"

In "Saboteure" versucht Barry Kane (Robert Cummings), seine Unschuld zu beweisen. Das Model Patricia (Priscilla Lane) glaubt ihm seine Geschichte jedoch noch nicht so ganz. © ddp

Alfred Hitchcocks "Saboteure" spielt im Zweiten Weltkrieg und bietet eine rasante Verfolgungsjagd nach dem wahren Täter in einem spannenden Kriegs-Thriller.

Handlung: Barry Kane besitzt eine Fabrik, die durch das Zutun eines Nazi-Agenten in Flammen aufgeht. Sein Freund Ken Mason kommt bei dem Brand ums Leben, und Barry wird daraufhin fälschlicherweise der Sabotage bezichtigt. Auf der Suche nach dem wahren Täter riskiert er sein Leben. Es kommt zu einem spektakulären Showdown auf der Freiheitsstatue in New York.

Das große Finale am 25. August, ab 20:15 Uhr

"Psycho"

Alfred Hitchcock gibt Janet Leigh letzte Anweisungen vor der weltberühmten Duschszene in "Psycho" (1960). © ddp

Der finale Hitchcock Super-Sonntag beginnt mit einem Klassiker, der die Kino-Zuschauer:innen scharenweise schreiend aus dem Kino rennen ließ. Kaum ein anderer Horrorfilm hat das Genre so sehr geprägt wie "Psycho". Die unerwarteten Wendungen in der Geschichte, die Suspence und die einmalige Filmmusik machen "Psycho" zu einem der großartigsten Werke von Alfred Hitchcock.

Handlung: Marion Crane ist gelangweilt von ihrem eintönigen Leben. Als ihr Chef sie bittet, 400.000 Dollar zur Bank zu bringen, winkt die einmalige Chance, ein neues Leben zu beginnen. Kurz entschlossen fährt sie mit dem Geld davon. Erst mitten in der Nacht macht sie erschöpft an einem Motel Rast. Doch Norman Bates, der Betreiber des Motels, birgt ein dunkles und blutrünstiges Geheimnis.

"Marnie"

Mark Rutland (Sean Connery) versucht, Marnie (Tippi Hedren) von ihrer Krankheit zu heilen. Doch er ahnt noch nicht, welche Schrecken sie durchleben musste. © ddp

In "Marnie" kehrt Tippi Hedren aus "Die Vögel" als Hauptdarstellerin zurück. Nachdem sich Hitchcocks Muse Grace Kelly aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, soll er nach einer neuen aufstrebenden Blondine für seine Filme gesucht haben. In Tippi, auch "Hitchcocks Lieblingsblondine" genannt, vernarrte sich der Regisseur augenblicklich. Doch die Zusammenarbeit war für die Schauspielerin kein Vergnügen. Hitchcock soll ihr gegenüber "sehr besitzergreifend" gewesen sein.

Handlung: Unter falschem Namen arbeitet die Kleptomanin Marnie als Sekretärin, um Firmensafes auszurauben. Eines Tages gerät sie an Mark Rutland, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Statt Marnie allerdings anzuzeigen und der Polizei zu übergeben, verliebt er sich in sie und beschließt, sie zu heiraten. Durch Liebe und Zuwendung will er sie von ihrer Krankheit heilen. Doch in Marnie schlummert ein tief sitzendes Kindheitstrauma, das ans Licht gebracht werden muss.