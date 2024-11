Letzte Chance: Filme und Serien, die nur noch im November auf Joyn verfügbar sind!

Nutze den November auf Joyn für spannende Filmabende! Von der Action von "The Suicide Squad" über die nostalgischen Abenteuer in "Shrek der Dritte" bis hin zu fesselnden Serien wie "Supernatural" oder "Dawson's Creek" - diese Titel sind nur noch für kurze Zeit verfügbar - also schnapp sie dir!

Serien, die du nicht verpassen darfst!

Dawson's Creek bis zum 30.11 auf Joyn streamen

Dawson's Creek - Ein Blick zurück auf die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. © picture alliance / Everett Collection

Die Kult-Dramaserie der Jahrtausendwende: In der idyllischen Hafenstadt Capeside in der Nähe von Boston erleben die vier Freunde Dawson, Joey, Pacey und Jen die Ups und Downs des Erwachsenwerdens. Dawson Leery (James van der Beek), Pacey Witter (Joshua Jackson) und Josephine "Joey" Potter (Katie Holmes) sind schon seit ihrer Kindheit miteinander befreundet. In sechs Staffeln werden ihre Beziehungen immer wieder auf eine harte Probe gestellt, die zu komplizierten Verwicklungen und Gefühlschaos führen.

Gotham Knights bis zum 30.11 auf Joyn streamen

Im Schatten von Gotham kämpfen junge Helden um Gerechtigkeit. © 2022 The CW Network, LLC. All Rights Reserved.

Nach der Ermordung von Batman werden sein Ziehsohn Turner Hayes (Oscar Morgan) und die Kinder zahlreicher Batman-Gegner beschuldigt, hinter der Tat zu stecken. So tun sich die unterschiedlichen Teenager zusammen, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch bald müssen sie auch auf den Straßen Gothams für Recht und Ordnung sorgen – und von Außenseitern zu Helden werden, als die Stadt ohne ihren vorherigen Beschützer in Chaos versinkt …

Supernatural bis zum 30.11 auf Joyn streamen

Familie, Abenteuer und das Übernatürliche. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro

Nachdem die Brüder Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) Winchester ihre Mutter schon im Kindesalter bei einem mysteriösen Brand verlieren, werden sie von ihrem Vater John (Jeffrey Dean Morgan) zu Monsterjägern erzogen. Während Sam als junger Erwachsener versucht, ein normales Leben aufzubauen, kämpft Dean an der Seite seines Vaters gegen Geister, Monster und Dämonen.

Als John nach längerer Zeit von einer Jagd nicht mehr wiederkehrt, holt Dean seinen jüngeren Bruder wieder ins Familiengeschäft zurück. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach ihm. Dabei kämpfen sie gegen alle möglichen übernatürlichen Wesen an. Doch schnell wird klar, dass noch etwas viel Größeres hinter den Winchester-Brüdern her ist.

Schon gewusst: Das ist aus den Fan-Lieblingen Jared Padalecki und Jensen Ackles geworden!

Komödien, die du nicht verpassen darfst!

Jungfrau (40), männlich, sucht... bis zum 8.11 auf Joyn streamen

Ein charmantes Chaos voller Missgeschicke und der Suche nach der wahren Liebe ... © imago/ZUMA Press

Andy Stitzer (Steve Carell) hat ein unbekümmertes Leben: er hat ein nettes Apartment und einen langweiligen Job in einem Elektronikladen. Doch da ist eine Sache, die ihn schon sein ganzes Leben beschäftigt: Andy ist noch Jungfrau. Als seine Kollegen dies erfahren, ist die Sache für sie glasklar: Sie müssen Andy helfen. Also ergreifen sie fortan mehr oder weniger effektive Maßnahmen, um ihn endlich unter die Haube zu bringen. Es erscheint zunächst aussichtslos, bis Andy auf die alleinerziehende Mutter Trish (Catherine Keener) trifft…

Shrek der Dritte bis zum 24.11 auf Joyn streamen

Ein Oger auf der Suche nach dem perfekten Thronfolger - und ganz viel Chaos! © picture alliance/United Archives

Der grüne Oger Shrek und seine Frau, Prinzessin Fiona, erleben neue Abenteuer! Als ob es nicht genug wäre, dass der Nachwuchs die Zweisamkeit stört, so soll Shrek jetzt auch noch als Thronfolger für den erkrankten König einspringen. Doch Shrek kann sich nichts Schrecklicheres als das vorstellen. So erzählt ihm der König, dass es noch einen anderen Nachfolger, Fionas Cousin Artie, gäbe und sofort macht sich Shrek mit seinen Freunden auf die Suche nach dem zukünftigen Herrscher. Derweil hat Fiona andere Probleme: Prinz Charming will um jeden Preis die Herrschaft über das Märchenland an sich reißen. Doch das versucht Fiona mit der Hilfe ihrer Freundinnen aufzuhalten …

Du willst mehr Spaß für die ganze Familie? "Shrek", "Pets" und Co. - 6 wundervolle Kinderfilme für euch und eure Kids!

Honey 2 bis zum 26.11 auf Joyn streamen

Wenn dir "Step up" gefallen hat, ist "Honey 2" der nächste Tanzfilm, den du sehen musst! © imago images/Mary Evans

Als Maria (Kat Graham) aus dem Jugendknast kommt, findet sie bei ihrem Vormund, der Tanzlehrerin Connie Daniels (Lonette Mckee) Unterschlupf. Die 17-Jährige hat Mühe, ihre Bewährungsauflagen zu erfüllen. In ihrem Viertel, der New Yorker Bronx, lauern an jeder Ecke Versuchungen, zu ihrem neuen Leben zurückzukehren. Doch Maria will sich ändern – und findet ihre Lebenslust wieder. Als sie den Tänzer Brandon (Randy Wayne) kennenlernt, steigt sie in dessen Tanzgruppe "HD" ein. Bei einem Wettbewerb bekommt sie die Chance, zu zeigen, was sie kann - und sich an ihrem Ex Luis zu rächen.

Du willst Kat Graham in anderen Rollen erleben?

Kat Graham in ihrer Rolle als Hexe Bonnie The Vampire Diaries kostenlos auf Joyn streamen

Actionfilme, die du nicht verpassen darfst!

The Suicide Squad bis zum 4.11 auf Joyn streamen

Die einzigen Helden, die man nicht anrufen sollte, wenn es wirklich ernst wird! © IMAGO/Capital Pictures

Die Anti-Superhelden-Truppe aus den DC Comics startet in ihre zweite Mission!

Im Gefängnis "Belle Reve" sitzen die größten Superschurken der USA. Sie würden alles dafür tun, um zu entkommen. Als sich dann die Möglichkeit bietet, sich der "Task X" anzuschließen, nutzen sie ihre Chance. Auf der feindlich besetzten Insel Corto Maltese sollen sie Geheim-Informationen sichern. Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Harley Quinn (Margot Robbie) und einige andere starten zu einer tödlichen Mission, bei der sie gegen militante Widersacher und Guerillas kämpfen müssen. Töten sich die Schurken gegenseitig oder fallen sie dem Feind zum Opfer?

Schon gesehen? "Die Sims": Das wissen wir über die Verfilmung von Margot Robbie

Ambulance bis zum 12.11 auf Joyn streamen

Ein actiongeladenes Abenteuer mit Jake Gyllenhaal, das dich bis zur letzten Minute fesselt! © IMAGO/Picturelux

Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) befindet sich in einer hoffnungslosen Lage: Er braucht dringend 231.000 Dollar, um die lebensrettende Operation seiner schwerkranken Frau zu zahlen. Hilfe sucht er bei seinem Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal), der ihn zu einem Bankraub überredet. Doch ihr so gut durchdachter Plan geht nach hinten los. In einem Rettungswagen wollen Will und Danny vor ihren Verfolgern fliehen und ahnen nicht, dass sie einen angeschossenen Cop und Rettungssanitäterin Cam (Eiza González) an Bord haben. Und so beginnt eine Hetzjagd quer durch Los Angeles …

Barry Seal: Only in America bis zum 4.11 auf Joyn streamen

Tom Cruise zeigt mal wieder, dass er der geborene Action-Star ist! © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Ende der 70er verdient sich der Pilot Barry Seal (Tom Cruise) als Drogenschmuggler eine goldene Nase. Doch dann fliegen seine illegalen Geschäfte auf. Um einer Verurteilung zu entfliehen, tut sich der Pilot mit der CIA zusammen – und arbeitet als Geheimagent in der Drogenabteilung. Er soll das Medellín Cartel auszuspionieren. Seine Drogengeschäfte gibt Seal aber trotzdem nicht auf und schon bald macht ihn sein Doppelleben zu einem der reichsten Männer der USA. Doch das zieht schnell neue Probleme nach sich ...

Dramen, die du nicht verpassen darfst!

After Love bis zum 2.11 auf Joyn streamen

Leidenschaft und große Emotionen - eine fesselnde Geschichte über Liebe und Verlust. © picture alliance / Everett Collection

Als Tessa die schwerste Entscheidung ihres Lebens trifft, gerät alles aus den Fugen.

Tessa (Josephine Langford) ist überglücklich: Sie hat ein Angebot für ihren Traumjob in Seattle erhalten. Doch ihr Freund Hardin (Hero Fiennes Tiffin) ist alles andere als erfreut über den geplanten Umzug und kämpft mit seiner Eifersucht. Er möchte lieber mit ihr nach London ziehen, in seine Heimatstadt. Noch problematischer wird die Situation, als Tessas alkoholkranker Vater, der sie damals im Stich gelassen hat, plötzlich wieder in ihr Leben tritt. So gerät Tessas Welt in einen ständigen Kreislauf aus Eifersucht, unkontrollierter Wut und dem Versuch, zu vergeben. Aber ist all das wirklich den Preis wert? Und reicht Liebe allein, um ihre Beziehung zu retten?

Diese spannenden Fakten über Hero Fiennes Tiffin und seine Co-Stars kanntest du garantiert noch nicht!

Jarhead bis zum 3.11 auf Joyn streamen

Im Film "Jarhead - Willkommen im Dreck" (2005) spielt Jake Gyllenhaal einen Scharfschützen in den Wüsten des Mittleren Ostens. © imago images/Mary Evans

Irak 1991. Anthony "Swoff" Swofford (Jake Gyllenhaal), dessen Vater während des Vietnamkriegs gedient hat, lässt sich zu Beginn der 90er von den US-Marines rekrutieren. Unter Sergeant Sykes (Jamie Foxx) wird er zum Scharfschützen ausgebildet. Schon wenig später wird "Swoff" nach Saudi-Arabien geschickt, wo die Truppen darauf warten, dass der Golfkrieg ausbricht. Erst nach monatelangem Warten in der Wüste beginnt der Bodenkrieg, und den Soldaten wird klar, dass sie nicht wissen, aus welchem Grund sie überhaupt kämpfen ...

Du willst mehr über Jake Gyllenhaal erfahren? Dann lese hier, warum der Film "Jarhead" Jake Gyllenhaal zum Star machte!

Die Thomas Crown Affäre bis zum 10.11 auf Joyn streamen

Ein Meisterwerk der Täuschung - Pierce Brosnan spielt einen Meisterdieb in "Die Thomas Crown Affäre". © imago images/Mary Evans

Thomas Crown (Pierce Brosnan) hat ein merkwürdiges Hobby: Er liebt es, wertvolle Gemälde zu stehlen. Sein neuster Diebstahl ist ein 100 Millionen US-Dollar teures Monet-Bild. Die Polizei tappt im Dunkeln und ruft somit die Versicherungsdetektivin Catherine Banning (Rene Russo) auf den Plan, die den smarten Gauner in die Falle locken soll. Crown wiederum findet Gefallen an seiner Gegnerin und lässt sich auf ein gewagtes Katz-und-Maus-Spiel ein. Und auch die Agentin verspürt eine ungeheure körperliche wie geistige Anziehung…

Horror, den du nicht verpassen darfst!

The Purge: Election Year bis zum 25.11 auf Joyn streamen

"The Purge" fasziniert Horror-Fans schon seit mehr als zehn Jahren! © IMAGO/Capital Pictures

In den dystopischen USA aus 2040 setzt sich Senatorin Charlie Roan (Elizabeth Mitchell) für die Abschaffung der Purge-Nacht ein. Als ihre politischen Gegner sie während der Purge-Nacht ermorden wollen, flieht sie gemeinsam mit ihrem Sicherheitschef Leo Barnes durch die Straßen von Washington D.C.. Zusammen versuchen sie, die Nacht unbeschadet zu überstehen, während Roans Gegner alles daran setzen, sie zu töten, um die jährliche Purge-Nacht aufrechtzuerhalten.

Auch interessant: Die richtige Reihenfolge aller "The Purge"-Filme.

Kap der Angst bis zum 29.11 auf Joyn streamen

Erlebe die meisterhaften Leistungen von Robert De Niro und Nick Nolte im Klassiker "Kap der Angst" © imago images/Ronald Grant

Der Sexualstraftäter Max Cady (Robert De Niro) verbrachte 14 Jahre seines Lebens im Gefängnis, weil ihm brutale Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Doch sein Pflichtverteidiger Samuel Bowden (Nick Nolte) hatte während der Verhandlung ein entlastendes Gutachten zurückgehalten, weswegen Cady ihm nun das Leben zur Hölle machen will. So startet ein trickreicher Psychoterror, dem Bowden und seine Familie gnadenlos ausgeliefert ist. Er flieht mit seiner Frau Leigh (Jessica Lange) und seiner Tochter Danielle (Juliette Lewis) vom Festland. Doch schnell müssen sie feststellen, dass es kein Entkommen gibt…