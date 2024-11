Marvel-Day am 3.11.! ProSieben zeigt den ganzen Tag Marvel-Filme

Am Sonntag, 3. November, zeigt ProSieben den ganzen Tag Filme aus dem Marvel-Universum. Hier erfährst du, wann welche Marvel-Filme laufen.

Streame den Marvel-Day auf Joyn Ab 7:30 Uhr im Joyn-Livestream

Ab 7:30 Uhr startet der Marvel-Day

07:29 Uhr: Marvel Short: Avengers Endgame

07:30 Uhr: Captain Marvel

09:53 Uhr: Marvel Short: Captain Marvel

9:55 Uhr: Thor: Tag der Entscheidung

12:28 Uhr: Marvel Short: Thor & Loki

12:30 Uhr: Thor - The Dark Kingdom

14:38 Uhr: Marvel Short: Guardians of the Galaxy

14:40 Uhr: Guardians of the Galaxy Vol. 2

17:23 Uhr: Marvel Short: Guardians of the Galaxy 2

17.38: Making of: Agatha All Along

17:40 Uhr: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

20:15 Uhr: Thor: Love and Thunder Free-TV-Premiere

22:45 Uhr: Black Panther

Dieser Marvel-Film feiert am Sonntag seine Free-TV-Premiere

In "Thor: Love and Thunder" kehrt Thor zurück und steht vor einer neuen, galaktischen Bedrohung: Gorr, der Götterschlächter, will alle Götter auslöschen, um Vergeltung zu üben. Thor begibt sich auf eine epische Reise, um ihn aufzuhalten, aber er ist nicht allein: Unterstützung bekommt er von Valkyrie, Korg und - zur Überraschung aller - von seiner Ex-Freundin Jane Foster, die nun selbst über die Kräfte Thors verfügt und als "Mighty Thor" auftritt. Neben spektakulären Kämpfen gibt es auch besinnliche Momente, in denen es um Liebe, Mut und die Suche nach dem eigenen Weg geht. Actionreich, witzig und voller Emotionen - dieser Film lässt niemanden kalt!

Regie führte bei diesem Teil Taika Waititi und neben Chris Hemsworth gesellt sich Oscarpreisträger Christian Bale dazu. Ein kleines Comeback wird Natalie Portman als Jane Foster haben, aber ob es auch zum Liebescomeback kommen wird?

Erster Marvel-Film, der bei den Oscars überzeugen konnte

"Black Panther" ist der erste Marvel-Film überhaupt, der bei der alljährlichen Oscar-Verleihung absahnte. Der Streifen ist nicht nur der erste aus dem MCU, der in der Kategorie "Bester Film" nominiert wurde, sondern auch der erste, der einen der begehrten Goldjungen gewinnen konnte - und zwar in den Kategorien "Bestes Szenenbild", "Bestes Kostümdesign" und "Beste Filmmusik".

Ruth E. Carter war dabei die erste POC-Person in der Geschichte, die in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" als Siegerin hervorging. Auch die Produktionsdesignerin Hannah Beachler war die erste POC-Person überhaupt, die in der Kategorie "Bestes Szenenbild" jemals nominiert wurde und den begehrten Goldjungen gewinnen konnte.

Nach dem großen Erfolg von "Black Panther" folgte mit "Black Panther: Wakanda Forever" 2022 noch ein zweiter Teil - allerdings ohne Hauptdarsteller Chadwick Boseman, der im August 2020 mit 43 Jahren an Darmkrebs verstarb. Posthum wurde er für seine Rolle des Königs T'Challa unter anderem mit der "Hero for the Ages"-Trophäe geehrt.

Zudem war es den Macher:innen wichtig, dass Chadwick Boseman auch nach seinem Tod in "Black Panther: Wakanda Forever" gebührend Tribut gezollt wird.