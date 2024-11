Neue "Harry Potter"-Serie: Wird dieser Hollywood-Star Albus Dumbledore spielen?

Mehr als anderthalb Jahre sind seit der offiziellen Ankündigung der neuen HBO "Harry Potter"-Serie vergangen, doch die Besetzung ist noch immer nicht bestätigt. Nun wurde bekannt, dass der Oscar-Preisträger Mark Rylance als Favorit für die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore gehandelt wird. Auch bei der Besetzung von Harrys Paten, Sirius Black, wird noch viel spekuliert.

Harry, Ron und Hermine retten deinen Samstagabend "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" am 16. November ab 20.15 Uhr im Joyn-Livestream ansehen

Mark Rylance: Oscar-Preisträger als Albus Dumbledore im Gespräch

Spannende Neuigkeiten für alle Harry-Potter-Fans: Mark Rylance könnte bald in der Rolle des Schulleiters von Hogwarts, Albus Dumbledore, in der angekündigten HBO "Harry Potter"-Serie auf der Leinwand zu sehen sein. Das hat das Branchenmagazin "Variety" von mit dem Projekt vertrauten Quellen erfahren.

Rylance ist aktuell in der Hauptrolle des Thomas Cromwell in dem BBC-Drama "Wolf Hall: The Mirror and The Light" zu sehen, das am 10. November 2024 in Großbritannien Premiere feierte. Laut "Variety" hat Warner Bros. jedoch noch keine Verhandlungen mit dem Schauspieler aufgenommen, sondern lediglich Interesse und Verfügbarkeit angefragt.

Lust auf exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Zusatz-Informationen und Interviews mit deinen Hogwarts-Lieblingen? Die Doku "Inside Harry Potter" kannst du hier streamen

Ein HBO-Sprecher erklärte gegenüber "Variety": "Uns ist bewusst, dass eine so prominente Serie viele Gerüchte und Spekulationen anzieht. Während wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Einzelheiten erst bestätigen, wenn Verträge unterzeichnet sind."

Eine große Herausforderung bei der Besetzung der Serie wird es sein, Schauspieler:innen zu finden, die sowohl die nötige Bereitschaft für eine siebenjährige Verpflichtung (eine Staffel pro Buch) mitbringen als auch das richtige Alter haben, um die Rolle über die gesamte Serie hinweg zu spielen. Richard Harris war 70 Jahre alt, als er Dumbledore spielte. Er starb nur zwei Jahre später und wirkte nur in den ersten beiden Filmen mit. Michael Gambon übernahm die Rolle für den Rest der Reihe.

Rylance ist 64 Jahre alt - also ein Jahr jünger als die Professor McGonagall-Darstellerin Maggie Smith zu Beginn der Dreharbeiten zu den Filmen war.

Erlebe Mark Rylance im Psychodrama "Days and Nights" "Days and Nights" kostenlos auf Joyn streamen!

Ben Barnes: TikTok-Video entfacht Spekulationen um Rolle als Sirius Black

Auch Ben Barnes heizte kürzlich die Gerüchte auf TikTok ordentlich an: Der Schauspieler teilte ein Reel, in dem er den "Harry Potter"-Filter "Welcher Harry Potter-Charakter bist du?" verwendete. Das Ergebnis: Sirius Black. Mit einem wissenden Lächeln und einem vielsagenden Zwinkern blickte Barnes in die Kamera, was die Spekulationen vieler Fans anheizte. Die Kommentarspalte explodierte förmlich, als die Fans darüber spekulierten, ob das Video wohl ein versteckter Hinweis auf ein kommendes Engagement in der "Harry Potter"-Serie sei.

Innerhalb weniger Stunden erreichte das TikTok-Video über zwei Millionen Aufrufe und fast 400.000 Likes.

Neue "Harry Potter"-Serie: So viel wissen wir bereits über den Reboot

Seit Monaten arbeitet die Fernsehgesellschaft Warner Bros. an dem Serien-Reboot von "Harry Potter". Der erste Teil soll ab 2026 zu sehen sein. Besonders viel ist über das Projekt bisher noch nicht bekannt.

Die Dreharbeiten stehen aber scheinbar in den Startlöchern. Anfang September gab es einen offenen Casting-Aufruf für neun bis elf-jährige Kinder aus Großbritannien und Irland.

Wer in die Rollen der berühmten Zauberlehrlinge Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Co. schlüpfen wird, bleibt also abzuwarten. So viel ist klar: Alte Bekannte wie Daniel Radcliffe (34), Emma Watson (33) oder Rupert Grint (35) werden voraussichtlich nicht nach Hogwarts zurückkehren.

Offiziell bestätigt: Das sind die ersten Infos zur neuen "Harry Potter"-Serie

Gibt es ein Wiedersehen mit Sirius-Schauspieler Gary Oldman?

Die Gerüchteküche rund um die Besetzung des Reboots brodelt. Auch Gary Oldman (Sirius Black) äußerte sich in einem Interview zu den Spekulationen und spricht den Fans aus der Seele. Er blickt positiv auf seine Rolle als Sirius zurück und trauert ihm und seinem viel zu frühen Filmtod nach wie vor hinterher.

Ich liebe Sirius. Er hatte nicht genug Auftritte. Er kam - und dann verschwand er durch den Schleier. Gary Oldman

Er sagt aber auch, dass er mittlerweile in einem Alter (66) sei, in dem er sich durchaus auch in anderen Rollen sehen könnte. Er geht davon aus, dass die Serienmacher den ursprünglichen Cast komplett austauschen wollen. Mit einem Augenzwinkern fügt er dann hinzu: "Vielleicht könnte ich in ein paar Jahren Dumbledore spielen".

Ob als Dumbledore, Sirius oder doch in einer ganz anderen Rolle: Die Harry-Potter-Fans würden sich auf jeden Fall über ein Wiedersehen mit Gary Oldman freuen!

Wer nicht mehr bis 2026 warten will und mal wieder Lust auf Gary Oldman in Action hat, kann ihn auf Joyn sehen.