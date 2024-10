Neuer "Tribute von Panem"-Film: Erste Details zur Handlung enthüllt

Darauf haben wir doch alle gewartet: Eine weitere Geschichte aus Panem. Doch dieses Mal handelt es sich um ein Prequel, das weit vor den Hunger Games mit Katniss Everdeen spielt. Was die Kino-Besucher:innen 2026 erwartet, verraten wir hier.

Autorin Suzanne Collins hat für den 18. März 2025 den neuen Teil "Sunrise of the Reaping" angekündigt und es wurden jetzt erste Details zum Inhalt bekannt gegeben. Wer auf eine weitere Story rund um Jennifer Lawrences Paraderolle als Katniss Everdeen wartet, wird zwar enttäuscht, doch wir sind uns sicher, dass uns auch der neue Streifen in seinen Bann ziehen wird.

Die Geschichte spielt nämlich ganze 24 Jahre vor den Hunger Games, wie wir sie bisher kennen, und wird sich um den jungen Haymitch Abernathy drehen. Eingeschweißten Fans ist der Name natürlich ein Begriff, da er in den ersten Filmen als Mentor Katniss und Peeta zur Seite stand. Nun erfahren wir mehr über seine eigenen Spiele.

Worum geht es im neuen Tribute von Panem-Film?

Wir müssen zugeben: Schon der Einstieg fesselt uns. Es beginnt am Morgen der Ernte der 50. jährlichen Hungerspiele, dem sogenannten zweiten Quarter Quell. Zu Ehren dieses großen Tages sollen in diesem Jahr sogar doppelt so viele Tribute an den tödlichen Spielen teilnehmen. Haymitch Abernathy lebt in Distrikt 12, ist glücklich verliebt und träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Bis sein Name aufgerufen wird und sich auf einen Schlag alles für ihn verändert.

Du merkst: Schon jetzt verspricht die Geschichte den perfekten Mix aus Liebesdrama, Spannung und dank doppelt so vieler Teilnehmer:innen auch doppelt so viel Action. Haymitch Abernathys Konkurrenz besteht aus einer jungen Freundin, die für ihn wie eine Schwester ist, einem zwanghaften Wettspieler und dem wohl hochnäsigsten Mädchen der Stadt. Ihm ist klar, dass seine Chancen verschwindend gering sind. Und trotzdem will er kämpfen. Wie diese Hunger Games ausgehen und welche Verbindungen es zu den Geschichten um Katniss und Peeta geben wird? Wir dürfen gespannt sein.

Wann kommt der neue Tribute von Panem-Film in die Kinos?

Während sich Fans nur noch wenige Monate bis zur Romanerscheinung gedulden müssen, dauert es leider (und viel zu lang) noch, bis der Film in den Kinos erscheint. Im November 2026 soll es so weit sein, also noch knapp zwei Jahre. Aber wie heißt es so schön: Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude!



Bisher ist auch noch nicht bekannt, wer die Hauptrolle übernehmen wird. Challengers-Star Mike Faist wird zurzeit heiß gehandelt, auch wenn er eigentlich zu alt für die Rolle wäre. Aber durch sein jugendliches Aussehen, ist diese Vermutung zumindest nicht ausgeschlossen. Ob wir Jennifer Lawrence zu Gesicht bekommen werden? Aufgrund ihres jungen Alters in den neuen Filmen vermutlich nein, aber wer weiß … vielleicht lassen sich die Produzenten ja einen coolen Trick einfallen. Wir können es jedenfalls kaum erwarten.

