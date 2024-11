Nina Dobrev dachte, sie geht zu einer Vogue Party - und wurde mit ihrer Verlobung überrascht

Hach, manche Lovestorys sind schöner als jedes Hollywood-Drehbuch und lassen uns doch noch an die wahre Liebe glauben. Bester Beweis: Nina Dobrevs Boyfriend, der mit seinem spektakulären Antrag mal eben einen neuen Maßstab gesetzt hat.

Nina Dobrev zwischen zwei Männer bei "The Vampire Diaries"

Spätestens seit ihrer Paraderolle als Elena Gilbert in "The Vampire Diaries" sind wir Fans von Nina Dobrev. Über 134 Folgen haben wir mit der Geschichte der bulgarisch-kanadischen Schauspielerin mitgefiebert, während sie zwischen den beiden Brüdern Stefan (Paul Wesley) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder) hin- und hergerissen war. Jetzt zieht uns eine ganz andere Lovestory in ihren Bann. Und zwar die mit ihrem - seit kurzem - Verlobten Shaun White.

Wer ist Nina Dobrevs Verlobter?

Nina Dobrev hat sich einen ziemlich sportlichen Hottie geangelt. Shaun White gilt als der wohl bekannteste Snowboarder der Welt, hat schon bei drei Olympischen Winterspielen jeweils die Goldmedaille in der Halfpipe ergattert und war ganz nebenbei auch noch der jüngste Fahrer, der je die US Open Snowboarding Championships gewonnen hat. Zudem ist er Gitarrist in der Elektrorockband "Bad Things" und steht ab und an als Schauspieler vor der Kamera. On top hat der Unternehmer eine eigene Lifestyle-Marke für Snowboard-Ausrüstung und Streetwear-Bekleidung. Eine ziemlich unschlagbare Kombi.

Wie haben die beiden sich kennengelernt?

Um Nina Dobrevs Liebesleben vor ihrer Beziehung zu Shaun White ranken sich einige Gerüchte und Spekulationen. Sie war mit Co-Star Ian Somerhalder liiert, hat Glen Powell gedatet und soll sogar eine Zeit lang Liam Hemsworth näher kennengelernt haben.

2019 haben Nina und Shaun dann an einem Motivationsworkshop von US-Autor Tony Robbins in Florida teilgenommen und waren im Anschluss abends noch etwas gemeinsam essen. Er soll nicht gewusst haben, wie bekannt seine Begleitung tatsächlich war, bis sie mehrfach nach Fotos gefragt wurde. Im Februar 2020 kamen dann erste Gerüchte auf, da beide Fotos vor denselben Kulissen posteten. Instagram-offiziell wurde die Beziehung am 18. April 2020. Seitdem versorgt uns das Traumpaar immer wieder mit verliebten Schnappschüssen.

Statt Vogue-Party: So lief der Antrag ab

Nina dachte, dass sie zu einer Vogue-Party geht und hat ihr "Get ready with me" mit einem riesigen Glam-Team fleißig gefilmt. In ihrem glamourösen All-Black-Look von Chanel wird sie dann zur "Party" gefahren und ist komplett sprachlos, als sie die Location erreicht.

Hinter der Tür wartet ihr Liebster Shaun am Ende eines mit weißen Rosen und Kerzen gesäumten Weges. „Ich bin die Planerin in unserer Beziehung, also war ich wirklich geschockt“, sagt Nina Dobrev über die wohl größte Überraschung ihres Lebens. Natürlich lautet ihre eindeutige Antwort "Ja". Wir freuen uns schon jetzt auf die Hochzeitsbilder der beiden und hoffen, dass sie uns auch dann wieder mitnehmen.