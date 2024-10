"O.C. California": Wo du die Lieblingsserie heute streamen kannst

Marrissa und Ryan waren das heißeste, aber Summer und Seth das süßeste Paar unter der kalifornischen Sonne. Jetzt gibts die Kultshow aus den 00er Jahren wieder auf Joyn und wir haben für dich die wichtigsten Infos zu "O.C. California" zusammengefasst.

"O.C. California" jetzt auf Joyn streamen: Alle Staffeln der ikonischen Y2K-Serie jetzt auf Joyn.

Gute Nachrichten für Fans von Y2K-Serien, sonnigen Beach-Vibes und Teenage-Drama. Die Kult-Show "O.C., California" kehrt in voller Länge mit vier Staffeln und 92 Episoden zurück. Seit dem 10.10. kannst du die Romanzen, Partys und Abenteuer von Marissa, Ryan, Summer und Seth nun auf Joyn mitverfolgen.

Kurz zusammengefasst: Darum geht es in "O.C.California"

"O.C. California" ist eine der erfolgreichsten Teen-Drama-Serien der 00er Jahre. Sie erzählt vom turbulenten Leben von Ryan Atwood, einem Teenager, der aus schwierigen, ärmlichen Verhältnissen plötzlich in der Welt der Reichen und Schönen landet.

Die Geschichte beginnt als Ryan von der wohlhabenden Familie Cohen aus Newport Beach in Orange County in Kalifornien, aufgenommen wird. Er freundet sich mit dem Sohn der Familie Seth Cohen und verliebt sich in das It-Girl der Stadt, Marissa Cooper.

Die Serie dreht sich dann um Ryans Anpassungsversuche in der luxuriösen Welt der Oberschicht von Orange County und die Herausforderungen, die das Leben ihm und seinen neuen Freunden stellt. Wie jede gute Teen Soap stellt auch "O.C. California" Themen wie Liebe, Freundschaft, Identitätsfindung und familiäre Konflikte in den Fokus. Allerdings findet dies alles unter der kalifornischen Sonne und vor der Kulisse einer Upperclass-Gesellschaft statt. Wodurch auch Klassenunterschiede und gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu Themen der Show werden.

Fakten über die luxuriöse TV-Serie

"The O.C.", wie die Show im amerikanischen Originaltitel heißt, wurde erstmals am 5. August 2003 vom Sender FOX ausgestrahlt. Dort lief die Serie bis zum 22. Februar 2007, durch insgesamt vier Staffeln.

In Deutschland feierte die Serie ihre Premiere ein Jahr später auf ProSieben am 7. September 2004. Das Finale konnten deutsche Fans schon zwei Monate nach dem US-Publikum am 28. April 2007 erleben.

Die Pilotfolge erzielte damals in den USA eine Einschaltquote von etwa 10,5 Millionen Zuschauern. Ein beachtlich starker Start für ein Teen-Drama. Im Laufe der Staffeln schwankten die Zahlen zwar, aber die Serie war während ihrer Laufzeit eine der beliebtesten Shows der jungen Zielgruppe, sowohl in Deutschland als auch in den Staaten.

Gleich drei Auszeichnungen bei den Teen Choice Awards und mehrere Nominierungen für weitere Preise sprechen für sich. Die Serie wurde prägend für die 00er Jahre und beeinflusste die damalige Popkultur nachhaltig.

Die Show einer Ära

Die Serie prägte Mode, Ästhetik, Stil und die Musik der 2000er-Jahre entscheidend. Mischa Barton und Rachel Bilson wurden zu Fashion- und Beauty-Ikonen, während Adam Brody und Benjamin McKenzie eine ganze Generation in zwei Schwarm-Teams spalteten. Der Soundtrack, verhalf Indiebands zu internationalem Erfolg und machte Lieder wie "California" von Phantom Planet zu Hymnen einer Ära. Begriffe wie "The O.C." oder "Welcome to the O.C., bitch!" zogen auch in die deutsche Jugendsprache ein und wurden zu ikonischen Zitaten.

Außerdem war die Serie ein Vorreiter für spätere ähnlich glamouröse Teen-Dramen wie "Gossip Girl". Die Macher:innen der Show hatten damals eine Nische für sich entdeckt. Sie erzählten vom unerreichbar wohlhabenden, sonnigen Lifestyle privilegierter Teenager und beleuchteten deren Schattenseiten.

Die kreativen Köpfe hinter "The O.C." – Sie haben die Serie so erfolgreich gemacht

Das Mastermind hinter der Serie war Josh Schwartz. Er führte Regie, produzierte und schrieb am Drehbuch mit. Außerdem war er es, der später die Idee hinter "O.C. California" aufgriff und nach New York in die Upper East Side brachte, um "Gossip Girl" zum Leben zu erwecken.

Stephanie Savage war sowohl bei "The O.C." als auch später bei "Gossip Girl" seine Co-Produzentin. Außerdem war eine ganze Gruppe an Autor:innen an dem Skript und der Handlung beteiligt und trug wesentlich zum riesengroßen Erfolg der Show bei.

Das ganze Team an diversen Regisseur:innen, Autori:innen und kreativen Köpfe hinter "O.C. California" hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf die TV-Landschaft der 2000er Jahre und den Stil weiterer Formate.

Lerne die Teens von Orange County kennen

Ben McKenzie als Ryan Atwood

Ryan Atwood ist der Hauptcharakter und das Herz der Serie. Er ist ein Teenager aus dem Arbeiterviertel Chino in Kalifornien. Als seine Familie ihn verlässt, wird er von der Familie Cohen aufgenommen und tritt so in die glamouröse Welt von Orange County ein.

Seine Figur steht vor allem zu Beginn, aber auch im Verlauf der Geschichte ständig zwischen zwei Welten. Einerseits prägt ihn seiner schwierigen Vergangenheit und gleichzeitig bietet ihm das Schicksal ganz neue Möglichkeiten durch das Leben in Newport Beach. Seine Beziehung zu Marissa und seine Freundschaft zu Seth lassen ihn vom wütenden Außenseiter zu einem reifen Erwachsenen werden.

Mischa Barton als Marissa Cooper

Marissa scheint das perfekte "It-Girl" aus Newport Beach zu sein, das ein luxuriöses und sorgloses Leben führt. Zumindest auf den ersten Blick, denn im Laufe der Serie werden immer wieder ihre inneren Konflikte und Unsicherheiten zum Thema. Sie ist mit familiären Problemen, Missbrauch von Alkohol und Drogen sowie psychische Krisen konfrontiert, kämpft oft mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl und den Erwartungen, die ihr hochkarätiges Umfeld an sie stellt.

Im Gegensatz zu ihrer besten Freundin Summer versucht sie aus den starren gesellschaftlichen Normen und Auflagen ihrer wohlhabenden Familie auszubrechen. Wesentlich daran beteiligt ist ihr Love-Interest Ryan. Ihre turbulente Beziehung versorgt die Show immer wieder mit ausreichend Drama. Vor allem Marissas Rebellion und Drang zur Selbstzerstörung erfordern von Ryan immer wieder Rettungsversuche.

Rachel Bilson als Summer Roberst

Summer ist zu Beginn der Serie etwa 16 Jahre alt und Schülerin der Newport Union High School. Im Verlauf der Staffeln entwickelt sich von einem typischen High Society Girl zu einer reifen Frau, die ihre eigenen Werte und Ziele verfolgt, indem sie ihre eigenen Identitäts- und Karriereziele erkundet, wie etwa ihren Traum, Umweltschützerin zu werden.

Im Fokus der Serie steht aber vor allem ihre Freundschaft zu Marissa und ihre Beziehung zu Seth. Sie sind das ikonische Paar der Serie, das in der ersten Staffel die klassische "from Enemies to Lovers"-Geschichte durchläuft und später immer wieder Höhen und Tiefen durchlebt.

Adam Brody als Seth Cohen

Er ist der Liebenswerte Nerd der Geschichte. Sein Charakter bringt Humor und Leichtigkeit in die Serie, sorgt durch seine Beziehung zu Summer aber auch für die große Liebesgeschichte und fördert durch seine Freundschaft zu Ryan auch dessen Entwicklung.

Zu Beginn ist er ein unbeholfener Schüler, der sich nur mit seinen Comics, Videospielen und seiner Leidenschaft fürs Segeln beschäftigt. Als seine Eltern Ryan aufnehmen, ändert sich auch sein Leben dramatisch. Mit Ryans Hilfe entwickelt er sich im Laufe der Serie vom introvertierten Jungen zu einem selbstbewussteren und reiferen Mann, der sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzt.

Ansonsten spielen die wohlhabenden Eltern der Teens auch noch zentrale Rollen. Vor allem Seths Eltern und damit Ryans neue Erziehungsberechtigte Sandy Cohen und Kirsten Cohen sind wichtige Figuren in Newport Beach. Als idealistischer Anwalt, der immer versucht, das Richtige zu tun, verkörpert Sandy quasi den moralischen Kompass der Serie. Seine Frau Kirsten und er sind die liebevollen, weisen, verständnisvollen Leitfiguren für die beiden Teenage-Boys.

Die Familie Cooper ist das skandalöse Gegenstück. Julie ist Marissas manipulative und oft skrupellose Mutter. Sie stammt aus bescheidenen Verhältnissen, ist aber durch ihre Ehen mit Jimmy Cooper im wohlhabenden Newport Beach angekommen. Marissas unzuverlässiger Vater Jimmy ist ein erfolgreicher Finanzberater, der jedoch in einen Finanzskandal verwickelt wird und verzweifelt versucht, seinen Ruf zu retten.

Weitere Figuren wie Marissas erster Freund Luke Ward, die Schülerin Taylor Townsend oder Ryans Jugendliebe aus Chino Theresa Diaz wirst du beim Streamen auch noch kennenlernen.